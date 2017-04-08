Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2017

«А по Питеру почему не соболезновал?» — в Сети высмеяли Порошенко, «шокированного» терактом в Стокгольме (ФОТО)

Президент Украины Порошенко не преминул выразить свои соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, заявив, что он «шокирован» гибелью людей в шведской столице. «Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме», — написал президент «незалежной» на своей странице в соцсети. «Шокированностью» президента по этом поводу возмутились многие подписчики, напомнив ему о том, что он проигнорировал гибель 14 человек во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Читайте также: Порошенко молчаливо поддержал теракт в Санкт-Петербурге

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Порошенко сделал боевикам «АТО» 50% скидку на жилье

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым вводится компенсация 50% стоимости жилья при покупки его ветеранами «АТО» и внутренне переселенными лицами.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта «О внесении изменений в статью 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)» на сайте Верховной Рады Украины.

Указано, что документ уже возвращен с подписью от президента.

Однако на самом деле, это приведет к очередной коррупционной схеме, когда под видом «АТОшников» будут массово скупаться дома и квартиры.

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В СБУ заявили о задержании «российского шпиона» (ВИДЕО)

В Службе безопасности Украины (СБУ) отчитались о задержании «российского шпиона». В ведомстве утверждают, что бывший военнослужащий армии ДНР, получивший гражданство России, приехал в оккупированный Киевом Дзержинск (переименованный в Торецк) для того, чтобы «шпионить за ВСУ для спецслужб России». «Бывшего боевика террористической организации ДНР, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения АТО Служба безопасности Украины», — говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства. В СБУ утверждают, что мужчина вступил в ряды ополчения ДНР в 2014 году, затем уехал в Россию, «где получил российское гражданство по упрощенной процедуре». «Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированные территории, где пытался присоединиться к незаконным вооруженным формированиям (имеется в виду ВС ДНР — прим. РВ). Но получил от российских спецслужб выгодное предложение — шпионить за денежное вознаграждение против своей Родины (имеется в виду Украина — прим. РВ)», — рассказывают захватывающую историю в СБУ. Мужчину задержали, когда он приехал в оккупированный Дзержинск. Читайте также: Суд вынес приговор боевикам «Торнадо» Напомним, что, учитывая методы, применяемые украинскими контрразведчиками, неудивительно, что люди оговаривают себя и сознаются в тех деяниях, которые они не совершали.

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Европа вздрогнула: украинцам наконец-то дали «безвиз»

Не скрою, я очень этому рад. И каждый разумный человек просто обязан порадоваться за жителей Украины. Я ждал этого дня даже больше, чем самые упорные украинские патриоты. Потому что для будущего перевоспитания (если оно вообще возможно для граждан украинского государства) очень нужно, чтобы агрессивный и невоспитанный подросток Украина получила наконец вожделенную мечту. И никогда больше не могла сказать, что «Россия ей все юные годы перепортила и в Европу не пустила». 6 апреля 2016 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержал 521 евродепутат. Против проголосовали 75 евродепутатов, еще 36 воздержались. Теперь безвизовый режим должны одобрить в Совете ЕС. Предполагается, что «безвиз» для Украины фактически может вступить в силу в начале июня. Напомню, 23 декабря 2016 года Президент России Владимир Путин поддержал безвизовый режим между Украиной и Европой: «Что касается безвизового режим для граждан Украины со стороны Европы, я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — анахронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее. Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это было бы правильным шагом в правильном направлении» Так же российский лидер отметил: «Если не будет дано право на работу, то тогда люди, приезжающие из Украины работать в Европу, будут поставлены изначально в унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально, то есть будут приезжать на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать обратно на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, и не будут социально защищены, это будет жесткая эксплуатация» Владимир Путин выразил убежденность, что «если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно давать и право на работу». После этих слов Европа чуть вздрогнула. Теперь перед Европой стоит нетривиальная задача — как запускать граждан Украины в Европу по согласованному безвизовому режиму, но при этом надёжно перекрывать для нелегальных трудовых мигрантов из Украины европейские рынки труда. Лучше всего по этому поводу пророчески сказал поэт Иосиф Бродский: «Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,

по адресу на три буквы на все стороны четыре.

Пусть теперь в мазанке хором Гансы

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы». В добрый путь, граждане Украины! В добрый путь, Европа! А мы посидим на берегу и посмотрим, как вы друг с другом разберётесь. Нам торопиться некуда. Течение хорошее, солнце ласковое, берёзки шумят. Читайте также: Yes! — Порошенко о «безвизе» (+ВИДЕО) Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

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Посол Германии напомнил Украине, в каком порядке исполняются Минские соглашения

фото из открытых источников

Германия призывает к проведению выборов в республиках Донбасса прежде восстановления контроля за российской границей, заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель во время дискуссии “Европа: столкновение интересов” в рамках киевского форума по безопасности.

Он также подчеркнул, что поддерживает идею о возобновлении контроля Украины над границей с Россией, но лишь на следующий день после проведения выборов. Посол отметил, что документ Минских соглашений был согласован и подписан всеми сторонами. В тексте Минских соглашений действительно четко прописано, что восстановление контроля над российско-украинской границей начнется в первый же день после проведения местных выборов, а также всеобъемлющего политического урегулирования. То есть, внесения в конституцию Украины всех ранее оговоренных изменений.

Виктор Князев

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Запретить Шария

Приказ от 20 марта…

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Порошенко предложили миллиард за допуск Самойловой на «Евровидение»

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения «Евровидения». Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей. В компании уточняют, что проект будет реализовываться в рамках благотворительной программы «Бургер Кинг» в России. Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Представители клуба ответили на это троллингом. Источник

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СРОЧНО: Суд вынес приговор боевикам «Торнадо»

Оболонский районный суд города Киева в пятницу, 7 апреля, огласил приговор 12 боевикам расформированной специальной роты МВД Украины «Торнадо» по обвинению в создании ОПГ, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе сексуально-насильственного характера. Восемь из них получили реальные сроки — от 8 до 11 лет тюрьмы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В частности, суд приговорил командира роты Руслана Онищенко к 11-ти годам лишения свободы, его заместителя Николая Цукура — к 9-ти годам. Кроме того, реальные сроки получили еще шестеро боевиков: Даниил Ляшук (Моджахед) получил 10 лет тюрьмы, Максим Глебов (Ахиллес), Никита Куст (Куст), Борис Гульчук (Бизон) и Илья Холод (Холод) — 9 лет, Анатолий Пламадяла (Сэм) — 8 лет. К условному сроку с отсрочкой на три года приговорен Юрий Шевченко (Рэм), с отсрочкой на два года — Никита Свиридовский (Слон), Андрей Демчук (Вольф) и Роман Иваш (Медленный). «Склоняю голову перед бесстрастным и справедливым судьей, председательствующим по делу Вячеславом Девятко, а также профессионализмом государственного обвинения военных прокуроров Кравченко и Пузиревского», — отметил Матиос. Отметим, прокуроры и адвокаты заявили, что не согласны с приговором и будут подавать апелляцию на решение суда. Читайте также: Операция «Возмездие»: Взорванный в Мариуполе полковник СБУ был известен жестокими пытками сторонников ДНР (ФОТО)

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3 года назад

С праздником!

3 года назад была провозглашена Донецкая Народная Республика.Не все пошло так, как это виделось в апреле 2014 года. Не все из тех, кто был причастен к созданию ДНР дожили до сегодняшнего дня. Не все из тех, кто боролся за нее с украинской агрессией сегодня с нами.Но главный результат трех лет борьбы неоспорим – республика выжила и ныне развивается по пути хоть и непризнанного, но государства, которое в борьбе, ценой больших жертв, смогло отстоять свою свободу. Не все тогда верили, что республика проживет хотя бы год. Ее пытались хоронить после отступления из Славянско-краматорской агломерации, после отступления из Лисичанска, после выхода 25-й бригады ВСУ к Шахтерску, после 1-го и 2-го Минска, после голодных месяцев 2014-2015 года, после всех болезней роста и внутренних проблем, засилья олигархии и криминала, коррупции и внутренних междоусобиц. Но прошел год. Затем второй. Ныне, ДНР существует на политической карте уже 3 года. Начался 4-й. Не юридически, но фактически. А начало этому фактическому бытию, было положено в тот день, когда жители республики открыто порвали с Украиной, взяв на себя право решать собственную судьбу, в чем киевские путчисты пытались им отказать, лишив их истории, языка, этнической, религиозной и социокультурной идентичности. И решение это принимали не хатаскрайники, а смелые люди, которые не испугались неизвестности и предстоящей борьбы. Никто тогда не знал, сколько тягот принесет этот путь, но тот факт, что он пройден, говорит о том, что он не являлся и не являятся неодолимым, особенно для жителей Донбасса, которые своей борьбой доказали свое право на самоопределение. То, что еще недавно было виртуальным, стало подлинным. За это надо сказать спасибо героям донецкой революции первой волны, без которых ничего бы не было. Безотносительно ваших политических пристрастий, просто вспомните этих людей, живых и мертвых, без которых Донецкая Народная Республика сегодня не существовала бы.Борьба еще далеко не окончена и окончена она не будет, покуда у власти в Киеве находится нынешний режим. Но лично я уверен, что пережив все тяготы и лишения войны, жители ДНР и с предстоящими справятся, так как они уже не раз делом доказывали, что их так просто не согнуть. И хотелось бы верить, что в конечном итоге, создание ДНР станет не финалом процесса, а лишь ступенькой, которая рано или поздно позволит Донбассу вернуться домой, как это произошло с Крымом.

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