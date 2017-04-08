Главная » Война миров, Невероятное в мире, Самое горячее, Самое невероятное, Самое самое

Космос

21:30. 8 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Космос. Он не иллюзия, не плод нашего воображения. Он существует. Но что мы знаем о нём?
Он бесконечен? Он разумен? Он развивается? Какое место нам отмеряно в нем, как это можно понять?

Конечно же обычным умом можно настроить множество всякий умственных конструкций. Но буддизм предлагает развить в себе сверх чувственное восприятие реальности, и тогда настоящий Космос может открыться. Достигается это открытие путём тренировок.

И главное условие успешности их, это обучение в преемственности.

Это не обряд, не устный рассказ о правилах и сути традиции.

Это процесс погружения учителем своего ученика в живое и разумное пространство – в мир истинной Реальности, в противовес Майе.

Зачем? Это единственный способ вырастить достойного ученика не долгим путем проб и ошибок, а в преизбытке Мудрости, где живая Традиция питает твой разум и позволяет ему развиваться в сотни раз быстрее.

На что это похоже? На настоящее Таинство.

Как это происходит? Постараюсь найти слова, чтобы описать.

Тебя погружают в мир Дхармы, магнетизируют сознание и затем спрашивают на темы постигших тебя озарений. И ты даёшь описания того, к чему касался и как это понял.
Из твоих ответов понимают, что понял верно, а что исказил, дают корректирующие обучение и после повторно погружают в мир озарений.

Так постепенно, раз за разом, в разуме ученика появляются дхармы, или, как их называют в философии, предикаты. Платон называл их эйдосы. Это константы духовного мира идей, не ощутимые и умом не понимаемые, но чётко обозначаемые разумом.

В буддизме есть пять определений сознания, они описывают пять фаз его развития. Это для начинающих. Есть ещё две фазы, которые преподают только ламам.

Проникновение в мир Реальности и освоение в нём — это процесс обучения. Учатся не знаниям, а идеям, дхармам.

Дхармы можно описать словами, но любое их описание будет нести в себе неполноту их звучания. Слова слишком грубы, ведь их придумывали люди, мир Дхармы гораздо многраннее.

Можно сказать, что есть некий водораздел, пограничная черта, через которую не переходят, туда переводят. До нее - фантазии своего я. После нее - сущностное понимание, касание существующего. Реальность. Космос.

Это нельзя назвать человеческим постижением, там человеческое заканчивается и начинается область богов. Поэтому и термины не очень подходят, они отражают понимание того, что знакомо. В то время как за чертой существует то, с чем сталкиваешься впервые, и что не вмещается в человеческие представления, оно сделано как бы из другого теста.

Такое познание и есть прямой путь к Нирване. Это и есть цель буддизма, подготовить себя для такого познания и познавать так.

Люди, научившиеся постигать таким образом, начинают жить уже не в скорлупе своих представлений, они касаются Космоса как живого организма, и становятся его сотрудникам. Это и есть истинная свобода, настоящее бессмертие и цель всех философий и религий. Живой Космос, живая Вселенная будет говорить с человеком, если он вырастет.

А пока все мы растем, и важно знать цель существования на земле.
Когда знаешь, куда идёшь, есть шанс прийти.

 

P.S. Что такое Истина и как она меняет человека? Практичные 4-х недельные бесплатные онлайн курсы. Подробнее тут. Записаться можно здесь.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
...человечества наиболее разрушенная страна покоряет космос. Запущен первый искусственный спутник ...ограничений, значительно большее торможение освоению космоса делало то, что много ..., значительно большее торможение освоению космоса делало то, что много ...
Вода и её свойства с позиции закона сохранения жизни в космосе
... современного мировоззрения, отрицающего жизнь космоса, раскрыть тайну воды не ... природы просто нет, весь космос охвачен жизнью благодаря универсальному закону...универсального закона сохранения живой природы космоса. Современное представление в биологии,...
Американские макаки в космосе
.... Венцом экспериментов стали запуски в космос специального манекена в человеческий рост..., как же выглядит этот чёртов космос, уже просочилась по разведывательным каналам... этой целью они запустили в космос обезьянку, макаку, которой, предчувствуя недоброе...
Представления древних славян о космосе
...именно Богу языческого пантеона принадлежал космос, сказать довольно затруднительно. ...самого слова "космос". Согласно этой теории слово Космос имеет родственную ...главных богинь славян-язычников Мокошью. Космос изначально греческого происхождения - kosmos,...
Когда оружие доберется до космоса?
...резолюции о неразмещении оружия в космосе. Инициативу поддержали 122 страны...«Союз П», вооруженный ракетами космос-космос малой дальности. Или орбитальная ...наших заокеанских «партнеров» милитаризировать космос. Отец американской космонавтики Вернер ...
«Союз» без номера. В 1975 году советские космонавты выжили, упав из космоса
... Официальная история пилотируемых полётов в космос гласит — космический корабль «Союз... космонавтов. Инженер, прорвавшийся в космос Лазарев проходил подготовку по нескольким...установившейся традиции, дублёры отправляются в космос следующими. Старт «Союза-18»...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>