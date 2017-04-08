Космос. Он не иллюзия, не плод нашего воображения. Он существует. Но что мы знаем о нём?

Он бесконечен? Он разумен? Он развивается? Какое место нам отмеряно в нем, как это можно понять?

Конечно же обычным умом можно настроить множество всякий умственных конструкций. Но буддизм предлагает развить в себе сверх чувственное восприятие реальности, и тогда настоящий Космос может открыться. Достигается это открытие путём тренировок.

И главное условие успешности их, это обучение в преемственности.

Это не обряд, не устный рассказ о правилах и сути традиции.

Это процесс погружения учителем своего ученика в живое и разумное пространство – в мир истинной Реальности, в противовес Майе.

Зачем? Это единственный способ вырастить достойного ученика не долгим путем проб и ошибок, а в преизбытке Мудрости, где живая Традиция питает твой разум и позволяет ему развиваться в сотни раз быстрее.

На что это похоже? На настоящее Таинство.

Как это происходит? Постараюсь найти слова, чтобы описать.



Тебя погружают в мир Дхармы, магнетизируют сознание и затем спрашивают на темы постигших тебя озарений. И ты даёшь описания того, к чему касался и как это понял.

Из твоих ответов понимают, что понял верно, а что исказил, дают корректирующие обучение и после повторно погружают в мир озарений.

Так постепенно, раз за разом, в разуме ученика появляются дхармы, или, как их называют в философии, предикаты. Платон называл их эйдосы. Это константы духовного мира идей, не ощутимые и умом не понимаемые, но чётко обозначаемые разумом.

В буддизме есть пять определений сознания, они описывают пять фаз его развития. Это для начинающих. Есть ещё две фазы, которые преподают только ламам.

Проникновение в мир Реальности и освоение в нём — это процесс обучения. Учатся не знаниям, а идеям, дхармам.

Дхармы можно описать словами, но любое их описание будет нести в себе неполноту их звучания. Слова слишком грубы, ведь их придумывали люди, мир Дхармы гораздо многраннее.

Можно сказать, что есть некий водораздел, пограничная черта, через которую не переходят, туда переводят. До нее - фантазии своего я. После нее - сущностное понимание, касание существующего. Реальность. Космос.

Это нельзя назвать человеческим постижением, там человеческое заканчивается и начинается область богов. Поэтому и термины не очень подходят, они отражают понимание того, что знакомо. В то время как за чертой существует то, с чем сталкиваешься впервые, и что не вмещается в человеческие представления, оно сделано как бы из другого теста.

Такое познание и есть прямой путь к Нирване. Это и есть цель буддизма, подготовить себя для такого познания и познавать так.

Люди, научившиеся постигать таким образом, начинают жить уже не в скорлупе своих представлений, они касаются Космоса как живого организма, и становятся его сотрудникам. Это и есть истинная свобода, настоящее бессмертие и цель всех философий и религий. Живой Космос, живая Вселенная будет говорить с человеком, если он вырастет.

А пока все мы растем, и важно знать цель существования на земле.

Когда знаешь, куда идёшь, есть шанс прийти.

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