История трезвеннических движений в России!

Существует очень опасное, и, к сожалению, весьма распространенное среди большого количества россиян заблуждение, что употребление алкоголя в нашей стране – это неотъемлемая часть жизни общества, что так было всегда. Этот разрушительный миф внедрялся в прошлом и продолжает активно внедряться и по сей день, результатом чего ежегодно становятся более 500 000 преждевременных смертей среди, в основном, коренного населения, трудоспособного возраста, огромное количество уголовных преступлений, ДТП, совершаемых людьми в нетрезвом состоянии, физических и умственных отклонений у детей, рождающихся от употребляющих алкоголь родителей, попадающих в детдома детей, отнятых у пьющих родителей. И это трагическое перечисление последствий алкоголизации российского общества можно долго продолжать.



Но мало кто знает, что начиная с середины 19 века в нашей стране в разное время проходили мощные и массовые антиалкогольные движения, результатом которых всегда было увеличение благосостояния людей, улучшение здоровья, укрепление социума и повышение самосознания русского народа.



О том, что это были за движения, в какие периоды проходили и как отразились на истории России рассказывает в новом интервью кандидат физико-математических наук, профессор, обладатель золотой медали РАЕН «За вклад в укрепление здоровья наций», Владимир Георгиевич Жданов.



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com