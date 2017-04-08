Главная » Здоровье, Мировоззрение

История трезвеннических движений в России!

09:37. 8 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Существует очень опасное, и, к сожалению, весьма распространенное среди большого количества россиян заблуждение, что употребление алкоголя в нашей стране – это неотъемлемая часть жизни общества, что так было всегда. Этот разрушительный миф внедрялся в прошлом и продолжает активно внедряться и по сей день, результатом чего ежегодно становятся более 500 000 преждевременных смертей среди, в основном, коренного населения, трудоспособного возраста, огромное количество уголовных преступлений, ДТП, совершаемых людьми в нетрезвом состоянии, физических и умственных отклонений у детей, рождающихся от употребляющих алкоголь родителей, попадающих в детдома детей, отнятых у пьющих родителей. И это трагическое перечисление последствий алкоголизации российского общества можно долго продолжать.

Но мало кто знает, что начиная с середины 19 века в нашей стране в разное время проходили мощные и массовые антиалкогольные движения, результатом которых всегда было увеличение благосостояния людей, улучшение здоровья, укрепление социума и повышение самосознания русского народа.

О том, что это были за движения, в какие периоды проходили и как отразились на истории России рассказывает в новом интервью кандидат физико-математических наук, профессор, обладатель золотой медали РАЕН «За вклад в укрепление здоровья наций», Владимир Георгиевич Жданов.

Цель общественной организации “Общее Дело”
- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…

Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.
За последние 2 года были созданы такие фильмы как:
- секреты манипуляции, алкоголь
- секреты манипуляции, табак
- история одного обманы
- тайна природы женщины
- 5 секретов настоящего мужчины
- и ещё около 50 видеороликов.

Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.
Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.

В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.
Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.

Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:
https://vk.com/obsheedelorf

Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
История трезвеннических движений в России! [Общее Дело]
...проходили мощные и массовые антиалкогольные движения, результатом которых всегда было увеличение...за движения, в какие периоды проходили и как отразились на истории России рассказывает...Водка в европейской части современной России появилась впервые в 1428 году...
О трезвости, культуре и мусоре на улицах города
... участвовали в Международной школе-слете трезвеннических движений России и стран СНГ. Сразу отметим... наши организаторы, в самом начале истории этих слетов, еще только выбирали... везде урны. Если вспомнить нашу историю, урны, к примеру в 80...
Бунт против алкоголя
... Саратовским краеведом, членом союза писателей России, членом СБнТ — Владимиром Ильичом ... от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали, ... (с.Донгуз). Принимавших участие в трезвенническом движении солдат по суду велено было...
Об этой войне умалчивают учебники
...от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали;...с.Донгуз). Принимавших участие в трезвенническом движении солдат по суду велено было... краеведа, члена союза писателей России Владимира Ильича Вардугина.Источник: matveychev...
История искоренения алкоядов на Руси
... Прыжов, «История кабаков в России в связи с историей русского народа»....раз в истории, прокатилась волна «кабацких» бунтов, возникло мощное трезвенническое движение.По ...последние годы, потребление алкоядов в России снижается, а показатель продолжительности ...
Россия: без шансов выжить?
...отнюдь не означает, что тысячелетняя истории России – сплошное чёрное пятно. Но...построить будущего, тем более, что история России – горы лжи. Первый шаг... естественный природный строй жизни, трезвеннические движения… Создать Интернет-сети спасателей Земли...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>