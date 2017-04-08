Дети и телевизор – быть или не быть?

Среди моих знакомых часто идет спор о пользе телевизора, планшета. Удобно, мол, мама дела делает, а ребенок смотрит и учится. Может ли телевизор и планшет заменить ребенку общение с матерью, с какого возраста и сколько времени можно использовать телевизор как развлекательный и обучающий?

Попала случайно в одну молодую семью, там мальчик 4 лет, почти не говорил, но очень быстро включил планшет, набрал «Ну погоди» и показал мне мультик. Я удивилась! Что повлияло на задержку речи у мальчика, родился без осложнений, не болел много? Решила покопаться в книгах и как-то ответить себе на эти вопросы и нашла интересную информацию, хочу с вами поделиться.

Все события, происходящие с нами в детстве, оказывают колоссальное влияние на всю нашу жизнь. Пренебрежительное отношение к детям выражается в том, что с ними плохо обращаются: подвергают их физическим наказаниям, домогательствам или не обращают на них никакого внимания. Став взрослыми, такие дети чаще подвержены депрессии, более тревожны, очень резко реагируют на стрессовую ситуацию.

Лоран Коэн, профессор, нейрофизиолог пишет: «Дети, воспитанные внимательной матерью, были менее пугливыми и менее предрасположенными к стрессу, чем те, которым мать не оказывала достаточно любви и заботы… В мозгу есть рецепторы, реагирующие на гормоны стресса, если у вас мало рецепторов, то мозг наводнит ваш организм гормонами, и по этой причине вы постоянно будете находиться в состоянии сильного стресса. Недавно было доказано, что определенный ген отвечает за формирование рецепторов, фиксирующих гормоны, и что он может быть заблокирован в мозгу тех, с кем плохо обращались матери. А главное, эта блокировка не снимается и во взрослом возрасте. Подобное явление объясняют феноменом негенетической наследственности: находящаяся в постоянном стрессе мать произведет на свет детей, которые также будут постоянно пребывать в стрессовом состоянии и в дальнейшем породят себе подобное потомство… Известно также, что депрессивные матери могут обладать некоторой нечувствительностью к нуждам детей и сохранять относительную сдержанность в заботе о них…Чем тяжелее депрессия матери — тем больше миндалины мозга (отвечающие за стресс) у детей десятилетнего возраста… Только фармакологическими средствами можно привести систему в нормальное состояние» (стр.76 – 78).

Что мы для себя можем взять отсюда? Наша страна давно живет при постоянной перестройке, и стресса нам не занимать. Телевидение тоже во всю старается нас напугать всем, чем только можно — подборка новостей поражает своей агрессией. Говорят, в Германии плохую новость показывают три раза, больше нельзя, у нас же смакуют по всем каналам телевидения с утра до вечера. Мало того, пока родители на работе, дети смотрят все подряд, а для детской психики негативные новости особенно опасны.

У меня знакомая, будучи беременной, смотрела телевизор с утра до вечера, когда утонул «Курск», слезами заливалась. Ребенок родился нервный, постоянно потели ручки, очень обидчивый, плакал по любому поводу, отступал при любом препятствии.

Наши женщины, часто депрессивные, не уделяют детям необходимого внимания: сунут им планшет в руки и смотрят сериалы, пусть сам развивается. Я как-то наблюдала картину в доме знакомой, пока мы обсуждали важные дела с бабушкой на кухне, внучка 1,5 года сидела грызла спички, а мама смотрела сериал на диване.

Ребенку нужна мать рядом, а не игрушка с огоньками, она должна разговаривать с ним, гладить, успокаивать, удовлетворять его нужды, иначе он не чувствует любви и пугается, не чувствуя себя в безопасности. Очень многие комплексы взрослые приобретают в самом раннем возрасте, а потом не смогут успешно прожить жизнь свою, об этом много пишет Эрик Берн. Я как-то уже писала, что ребенок, получая готовую красочную картинку из планшета, не утруждает себя созданием в своем воображении образа, как при чтении книги или при прослушивании радиоспектакля. Это, естественно, затормаживает его развитие. А воображение — это очень важная составляющая мышления и инженера, и художника, и архитектора, и музыканта.

Раньше куклы были из соломы — а ребенок уже представлял себе или мальчика, или девочку, принцессу и т. п. Лепка из глины, из песка, конструкторы — все эти игры развивают воображение. Нужны не Барби с прорисованными сексуальными формами с множеством платьев, мебели, женихами и домами — это нужно производителю игрушек для наживы — а игрушки, подталкивающие воображение детей, чтобы человечек мог быть и доктором, и продавцом, и мамой, и космонавтом, и т. п.

И снова Лоран Коэн подсказывает нам интересную информацию. Ученые задали себе вопрос, а чем занят мозг, когда человек ничего не делает? Мозг составляет всего лишь два процента от нашего общего веса, но при этом расходует на свои нужды до 20% потребляемой нами энергии, то есть гораздо больше, чем, например, почки и сердце. Ученые пытались определить области мозга, которые активизировались в момент отдыха. Оказалось, что во время отдыха активизировались зоны, которые отвечают за мечтательность. В мозге, даже если человек находится в покое, постоянно работает воображение.

«Когда мы отдыхаем, то переходим из активного восприятия окружающего мира к состоянию, когда мы его представляем. Нейронные сети отдыха активизируются во всех тех ситуациях, когда мы в большей степени воображаем мир, чем его воспринимаем. В любом случае мы удаляемся от реальности, чтобы создать в мозгу мир вымышленный».( стр.228-227, «Почему девочки не хуже мальчиков разбираются в математике», Лоран Коэн, Москва, 2016).

Я задумалась, может, именно поэтому я так люблю разглядывать картины импрессионистов, они такие недосказанные, туманные и загадочные. Так что получается у нас с просмотром ТВ детьми? — Дети не отдыхают, когда смотрят телевизор, нет необходимой «пищи» для воображения. Дети поражаются агрессивной негативной информацией, особенно при бесконтрольном просмотре.

Долгое сидение перед экраном портит их позвоночник, шейный отдел перегружен, отчего нарушается мозговое кровообращение, устают глаза. Возникает нарушение мелкой моторики, иммунитет падает из-за редких прогулок на воздухе. Нет общения со сверстниками, что мешает в дальнейшем социальной жизни, они не имеют опыта коллективной игры, взаимовыручки, меткости.

Однажды попалась мне статья, где ученые исследовали зависимость детей от телефона. Оказалось, что, если лишить ребенка телефона хотя бы на час, у него начиналась почти настоящая ломка — возникала тревога, раздражительность, как у всех «зависимых» людей. Где-то я читала, что только с трех лет можно давать ребенку планшет и разрешать смотреть телевизор, может быть, у Коэна.

Я не спорю, конечно, надо использовать новые электронные информационные средства для обучения и развития детей, но обязательно нужно ограничивать время просмотра — для маленьких вообще 20 минут просмотра, как мне говорили логопеды, пока ребенок концентрирует свое внимание. Родители должны интересоваться, что именно смотрит ребенок, вспомните истории с суицидальными «играми». Я видела очень интересную программу в логопедическом центре — на экране показывали изображение животного, и пока ребенок не произнесет слово «мяу», например, не появлялась другая картинка. Детям это очень нравилось, но занимались при этом с детьми только по 30 минут.

Мы живем в новом информационном мире и до конца еще не представляем последствия его воздействия на наших детей. Только любящие, внимательные, думающие родители смогут защитить беззащитного ребенка. Хочу в конце привести слова логопеда, давно работающего с детьми. Прочитайте и сделайте выводы сами.

Анастасия — логопед из Новосибирска. «Два года я работаю логопедом с детьми, которых мы потом торжественно провожаем в 1 класс. Сердце болит за интеллектуальное, речевое, физическое развитие наших воспитанников. Особенно печально видеть, как у ребенка, страдающего нарушением внимания, памяти, пространственных представлений, общей и мелкой моторики, — ведущим интересом является планшет, телефон или какой-нибудь другой навороченный гаджет.

Если на 10 минут ребенку позволить погрузиться в виртуальный мир, то потом такой ребенок для меня потерян на занятиях, невозможно сконцентрировать внимание, вызвать интерес более простым игровым материалом, мышление становится шаблонным, творческой мысли — 0%, развитие сюжетно-ролевых игр очень скудное (особенно, если сравнить с нашим детством), все больше и больше наблюдаю несформированность коммуникативных функций, нежелание общаться со сверстниками. Если кратко, то я в ужасе от того, что теперь не только дома, но и в стенах детского сада внедряется все больше и больше электронных технологий (мультимедийное оборудование, презентации на занятиях, мультфильмы в свободной деятельности, интерактивные доски, «развивающие» игры и т. д)».

Источник: РВС

Источник: feedproxy.google.com