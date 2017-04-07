Время одиночек прошло, побеждают только команды





Ольга:



Дмитрий, что значит "Время одиночек прошло"? Можно ли привести какой- либо пример этого времени, которое прошло?





Дмитрий Раевский:



В Древней Греции был один герой. Он приходил и всех разил.



Затем было время, когда во время больший битвы был индивидуальный бой. Армия на армию, но все разбиваются на отдельных бойцов и каждый выбирает себе противника, и они мечами, щитами бьются. Такое время было и прошло.





Первыми это сделали греки. Они придумали фалангу.



Позднее уже в Европе придумали залповый огонь.



Затем во время первой Мировой войны, придумали четкое планирование операций Генеральным штабом, когда "не числом, а умением". Они показали, что именно работа сознания, рассчитанная наперед, побеждает грубую и вооруженную силу, превосходящую во много раз. Но работа генштаба - это всегда коллективный труд.





На сегодняшний день, эта работа переместилась в область экономики. Если страна экономически слаба, она ничего из себя не представляет, то ее "имеют", кто хотят. А экономика - это работа компаний, это мощный коллективный труд, и здесь от одного человека не зависит ничего, кем бы он ни был.





Джим Коллинз очень убедительно это доказал в книге "Великие по собственному выбору", что там, где компании пытались поставить одного гениального генерального директора, все заканчивалось крахом. Победу одерживали только те компании, где генеральный директор шел по принципу "старший среди равных", когда он был не гением с тысячей слуг вокруг, а когда он был частью единой команды, и только лишь корректировал их дела. И команда побеждала. Я об этом.





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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/314781.html