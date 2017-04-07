Главная » Актуально, Самое горячее, Самое невероятное, Самое самое, События Настоящего

Время одиночек прошло, побеждают только команды

23:15. 7 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Ольга:

Дмитрий, что значит "Время одиночек прошло"? Можно ли привести какой- либо пример этого времени, которое прошло?              
    

Дмитрий Раевский: 

В Древней Греции был один герой. Он приходил и всех разил. 

Затем было время, когда во время больший битвы был индивидуальный бой. Армия на армию, но все разбиваются на отдельных бойцов и каждый выбирает себе противника, и они мечами, щитами бьются. Такое время было и прошло.


Первыми это сделали греки. Они придумали фалангу. 

Позднее уже в Европе придумали залповый огонь. 

Затем во время первой Мировой войны, придумали четкое планирование операций Генеральным штабом, когда "не числом, а умением". Они показали, что именно работа сознания, рассчитанная наперед, побеждает грубую и вооруженную силу, превосходящую во много раз. Но работа генштаба  - это всегда коллективный труд.


На сегодняшний день, эта работа переместилась в область экономики. Если страна экономически  слаба, она ничего из себя не представляет, то ее "имеют", кто хотят. А экономика - это работа компаний, это мощный коллективный труд, и здесь от одного человека не зависит ничего, кем бы он ни был. 


Джим Коллинз очень убедительно это доказал в книге "Великие по собственному выбору", что там, где компании пытались поставить одного гениального генерального директора, все заканчивалось крахом. Победу одерживали только те компании, где генеральный директор шел по принципу "старший среди равных", когда он был не гением с тысячей слуг вокруг, а когда он был частью единой команды, и только лишь корректировал их дела. И команда побеждала. Я об этом.


_______________________________________
P.S. Что такое Истина и как она меняет человека? Практичные 4-х недельные онлайн курсы. Подробнее тут. Записаться можно здесь.

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/314781.html

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервью с Дмитрием Раевским
... в понимании. Это светлое чувство побеждает. И огонь внутри горит. Сам... описании второй недели тренинга говорится. «Время одиночек прошло. Побеждают только команды». Я не могу с... лидер для сотворения чего-то. Одиночка не сделает ничего. Человек – социальное...
Третья мировая. Что делать?
Нас ждут очень нелегкие времена. Финансовый коллапс будет посильнее великой ... четыре важных момента. Момент первый. Время одиночек прошло. Побеждают только команды. Во всём. В бизнесе... в вопросах выживания тоже. В одиночку защитить свою семью будет не...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... века, зато радикален. Как правило, побеждает тот, кто привлечёт на свою... потенциал путём организации фонтана. Рыбы-одиночки (угорь) имеют более высокий потенциал... что-то, потом прошло. И только через какое-то время понимаешь, что это...
Боевой пляс в Русской традиции
... большой степени во время специальных этнографических экспедиций ... злость, сейчас она прошла, осталось только чувство опасности. Здесь...на землю, оказавшегося в одиночку против многих противников, в... расслаблять свое тело и побеждали. Карельская свадьба 1920г ...
Закат Европы глазами Шпенглера
...восторжествовали деньги. Было время, когда политику делали только они. Однако стоило...в чистом и неодолимом виде: побеждает сильнейший, а все прочее —...А ведь пятидесяти лет не прошло с тех пор, как... через партию к свите одиночки. Поэтому конец демократии и...
Русский национализм и евреи: современное положение вещей
... обществом, в то время как среднеазиатам свойственна как... в настоящем и прошлом достигались только по средствам дисциплины,...сионизма, совершённый одним героем одиночкой, придут десятки новых оккупантов...до боевых отрядов, белые побеждали в таких условиях, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>