«Трамп перешел красную линию». Чем обернется удар США по авиабазе в Сирии
Источник: http://www.aif.ru/
Политолог Алексей Пилько о последствиях, к которым может привести удар США по военной базе в Сирии.
США нанесли удар по военному аэродрому в провинции Хомс.
Этот шаг Дональд Трамп предпринял в ответ на пока ещё не доказанное использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе. По данным СМИ, атакой Вашингтона уже воспользовались террористы, которые начали штурм правительственных войск. Как Россия ответит на действия Штатов и кто реально может стоять за химатакой, АиФ. ru рассказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
Наталья Кожина, АиФ. ru: Алексей Васильевич, к чему может привести ракетный удар США по авиабазе сирийских войск?
Алексей Пилько: То, что сделал Трамп, отчасти напоминает инцидент со сбитым российским Су-24. Он перешел некую красную линию, хотя нет никаких доказательств, что Сирия применяла химическое оружие. Наоборот, есть доказательства, что на вооружении правительственных войск такого оружия нет, поскольку оно было уничтожено соответствующей организаций — ОЗХО. Нанести удар по суверенному государству, руководствуясь какими-то абстрактными обвинениями — агрессия. Шансы на российско-американское взаимодействие в Сирии теперь равны нулю. Отныне мы будем выступать в этой стране не как партнеры, а как оппоненты.
— Как вы думаете, каковы истинные мотивы Трампа?
— Он нанес этот удар не потому, что хотел кого-то наказать, а по внутриполитическим причинам. Его настолько затравили тем, что он придерживается пророссийской позиции и идет Москве на уступки, что он решил продемонстрировать, что, в отличие от слабака Обамы, он что-то может. Это некий привет его предшественнику. По сути, произошедшие события свидетельствуют о том, что внутриполитическая повестка всегда будет играть для президента США более значительную роль, чем международная. Если провести аналогии, то на ум приходит ракетный удар, который Клинтон нанес в 1998 году по Ираку, когда разгорелся скандал с Моникой Левински. Своим поступком он явно хотел отвлечь общественное мнение от собственной персоны. Трамп сделал то же самое, перечеркнув всю свою предвыборную риторику. Получается, что 45-й президент США мало чем отличается от Обамы. Он даже оказался гораздо хуже своего более сдержанного предшественника.
— Как России действовать в этой ситуации?
— Перед нами сейчас возникла дилемма. Закрыть на все это глаза — означает проявить слабость и нанести удар по престижу России. Все в мире воспринимают нашу страну как союзника Сирии, получается, что союзник пропускает удар от оппонента. Как ответить на это? На действия Москвы сейчас смотрит не только Америка, смотрят Иран, Израиль, Саудовская Аравия. Понятно, что нужно давать жесткий ответ, чтобы у США больше не возникало намерения делать нечто подобное, но важно и не входить в конфронтацию. При этом мы не можем идти на какие-то вещи, например, резко увеличить военный контингент и закрыть всю территорию Сирии ПВО, запретить там летать. С другой стороны, мы должны как-то ответить, в том числе и в военном плане.
В чем слабость и сила российской политики в Сирии. Сила в том, что мы пытаемся достичь общенационального урегулирования конфликта, стараемся предложить план, который остановит войну и создаст новую Сирию, способную динамично развиваться и преодолеть последствия гражданской войны. Слабость — мы постоянно не доводим начатое до конца. Как только мы достигаем каких-то локальных успехов, у нас начинаются переговоры, перемирия, паузы. Не нужно этого делать, необходимо физически уничтожить террористов и потом говорить о послевоенном устройстве.
Замечу, что при Трампе американцы стали гораздо более активно вести себя в Сирии. Сейчас они нарастили сухопутный контингент в этой стране, без согласования с правительством. Американские сухопутные войска активно поддерживают наступление курдских сил в Ракке, т. е. по полной ввязываются в этот конфликт, причем не на стороне Асада. Уже понятно, что отношение Вашингтона к президенту Сирии не изменилось со времен Обамы. Зачем они сейчас хотят взять Ракку силами курдов? Чтобы потом выставить ультиматум: или Асад уходит, или он теряет курдские территории. В этом проблема.
— Как вы считаете, кто стоит за химатакой в Сирии?
— Эту провокацию с химоружием устроили террористические группировки. Понятно, почему они пошли на этот шаг: правительственные войска ведут очень успешные наступления на севере.
Но если мы понимаем, что все произошедшее было не химической атакой со стороны правительственных войск, а просто авиация разбомбила склады с химическим оружием, тогда нам следует обвинить группировки в Идлибе в этом. Нужно нанести удар по ним и закончить с анклавом на северо-западе Сирии, чтобы восстановить там контроль войск Асада, закончить историю с «Джебхат ан-Нусра»*, её союзниками, не оглядываясь на США и кого-то еще. Мы не можем быть связанными в этом вопросе какими-то обязательствами. Террористические группировки пошли на провокацию, используя химическое оружие, их нужно ликвидировать в течение нескольких месяцев. В Идлибе должна пройти такая же операция, как в Алеппо.
— Получается, Трамп сделал настоящий подарок террористам?
— Несмотря на всю свою антитеррористическую риторику, США, по сути, поддержали террористов. Они поддались на их провокацию в Идлибе. Кроме того, сразу поле американских ударов началось наступление халифата в восточной части провинции Хомс. Это странно: проклинать ИГ* и при этом создавать ей хорошие условия для наступления.
Что касается ответа Росси, безусловно, нужно понимать, что мы рискуем оказаться в положении Карибского кризиса. Необходимо принять этот риск, иначе зачем мы вообще начинали сирийскую операцию? Чтобы кто-то нанес удар по нашему престижу? В этом большая сложность. А Трамп оказался слабым политиком, он поддался давлению со стороны оппозиции и однопартийцев. Вначале он сдал людей, с которыми пришел в политику. Потом под давлением изменил свою риторику в отношении России, и сейчас, что называется «дошел до ручки» и нанес удар по суверенному государству. К сожалению, застройщики-риэлторы бывают плохими президентами. Трамп повел себя в этой ситуации феноменально глупо, показав, что на него можно давить, им можно управлять и для него внутриполитическая повестка в разы важнее международной.
Источник: nstarikov.ru
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Для чего это было сделано покажет время.
Посмотрим как наши ответят.
Сейчас делать выводы еще рано, но можно сказать точно, мировой капитал стремится быстрей развязать войну.
Если на Украине начнется очередное наступление сразу будет понятно откуда дует ветер.
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Штаты проверили на вшивость и наше руководство, и наши системы С-400 по принципу Верещагина(“Белое солнце пустыни”) : “Щас проверим кто этот Сухов…”(то бишь ВВП) , и проверили, – оказалось ЖИДковато. Теперь знают “Сухова”, что он ЖИДковат и будут давить дальше. Увы и ах. А дома-то у нас конечно сейчас польется елей с экранов ТВ о безответной мудрости и мудрой безответности ВВП и всего правительства . А по ходу опять “наше” руководство “утерлось”. И даже Сирии не продадут С-400 для ее самостоятельных действий. Асад бы не стал тормозить с перехватом и “томагавков” и израильских ВВС бомбящих базы сирийской армии, и имел бы полное юридическое и международное право. Но “наши” ему этого не дают.
Путина проверили Турцией(наш сбитый бомбардировщик) – он проглотил, теперь увеличили дозу(разбомбили союзника)- он опять мужественно сглотнул, дальше уже только активная бомбежка наших воинских частей. Проверка идет плавно по нарастающей для привыкания и Путин мужественно глотает,утирается и привыкает. Гадко, мерзко и стыдно, все как по Верещагину -” За Державу обидно”.
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дальше уже только активная бомбежка наших воинских частей. Проверка идет по плану.
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25 лет ВПК работает на чужие армии. Армия сокращена до 1 млн, и шо, результат мог быть иным? это был вопрос времени.
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Интересно…, когда Вова Обещалкин перебрасывал в Сирию С-300 и С-400, а так же охотников за томагавками, системы Панцирь, говорил, что это сделано, чтобы сбивать американские ракеты в случае возможных провокаций.
Ну и почему не сбивали? Почему не показали возможности наших средств ПВО, не на учениях, а в реальном конфликте. Зачем в Сирии системы ПВО, и так ли они хороши, если не пресекли провокацию? Ведь у Игил средств воздушного нападения, как и средств ПВО нет.
Что то заигрался наш президент в солдатиков…. Медведев, в 2008, был порешительнее.
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Да ты чё, это ж самый хитрющий и забористый план гаранта, одна затяжка и усе, ты властелин вселенной.
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половину сбили. теперь в пентагоне могут подсчитать, скока ракет нужно для РФ.
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Нам и считать не нужно, сколько ракет нужно для США.
Если заяц купил себе волчий хвост, он всё равно остаётся зайцем. Нельзя показывать, что мы боимся ядерной войны, пусть лучше штаты боятся. Мы беднее чем они, для нас ядерный апокалипсис менее болезнен, чем для них.
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ХЗ почему не сбивали. Ты ведь точно знаешь, что не сбивали. До места долетело меньше половины ракет, но это потомушта у пендосов ракеты хреновые, а не патамушта сбивали. Тут до тебя ликвидатор с первым шинком за Вову и всю Рассеюшко об’явили, что мы обосрались. И пред’явы вроде правельные, вот только сосдаеца впечатление, что им нравица, что это произошло и происходит. Впрочем, довольно об этом.
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Не сбивали.
Уже есть инсайд.
Работали только станции РЭБ.
половину взломали и сбили с курса
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Первая хорошая новость за неделю…
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Вторая новость.
Причина таких действий прагматична.
Противоракеты стоят ДОРОЖЕ чем потери от супер-пупер-гипер воздушного налета на Ирадром ))
Там разбомбили два ангара и пару десятков списанных на металл СУшек
Хотя пару комплексов отработали на ОТЛИЧНО.
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Вся эта заваруха в Сирии нужна только для маршрута газа, и понятно, что не российского. цепляться за берег Сирии и не пускать газ в Европу для РФ смерти подобно, пупок развяжется и Китай не поможет, пустить газ в Европу, тоже смерти подобно. Замкнутый круг для Путина, выход из которого будет очень болезненным для России, мне так кажется,а что думаете вы, россияне.
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Все это смерти подобно для Америки )))
В ночь на 7 апреля военные силы США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Исходя из средней цены за ракету, этот удар мог обойтись американцем примерно в $83 млн.
))))))
Больше 10млн за одного сирийского солдатика.
А армия Сирии до 150 тыс. солдат +60 тыщ нац.гвардия + 50 тыщ полиция + 50 тыщ ливийцы,иранцы и проч.
ИТОГО.
Америке надо 35 триллионов для Победы ))))
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Чудаки говорят, что Трамп сделал сильный ход и решает какие -то свои проблемы, типа отвлёк внимание от внутренних провалов….
Да неужели внутренняя оппозиция, то есть весь американский истеблишмент и медиасообщество , полюбит Трампа и простит ему свое позорное поражение на президентских выборах? Этого не будет никогда, даже если Трамп поддержит однополые браки.
А вот свой электорат Трамп потеряет. Мои знакомые из Техаса, голосовавшие за Трампа, уже желают ему импичмента.
Не знаю, как насчёт импичмента, но падение рейтинга и гарантированное неизбрание на следующий срок ему светит.
Трамп оказался слабаком, потому что прогнулся под свой политический класс и фейкмейкеров и оказался предателем, потому что предал тех, кто его поддерживал. Он побеждал, пока критиковал таких как Обама, прогнувшись под обамовцев, он прогнулся под тех, кого сам же и победил.
Сейчас его будут бить и те, и другие, загонять и жалить, а он, как раненный зверь, будет совершать безумные поступки, которые его ещё больше будут добивать.
Каждый следующий президент в США, со времён Рейгана, хуже предыдущего. Не для нас, для них. Это неудивительно для страны, которая вошла в фазу увядания.
Никаких успехов во внутренней политике и экономике у Трампа не будет, это невозможно без изменения всей мировой экономики, а таких подарков Трампу никто не сделает. Он будет компенсировать отсутствие успехов на внутреннем фронте, ‘победами’ на внешнем, а это поставит мир на грань ядерной войны и напугает обывателя. Все его проклянут в итоге.
А мог нарастить рейтинг за счёт расчехления всей предшествующей элиты. Рассказать правду об 11 сентября, о Малайзийском Боинге и других кровавых провокациях, чтоб американский народ ужаснулся своей элите. На время это помогло бы. По крайней мере, на второй срок бы избрался.
Вместо того, чтоб попытаться понравиться народу, что он всегда делал, он решил понравиться элите – что изначально обречено на провал.
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При худшем сценарии возможна даже ядерная война между Соединенными Штатами и Россией, добавила конгрессмен.
https://novostionline.net/politika/v-kongresse-ssha-ne-isklyuchili-yadernuyu-vojnu-s-rossiej/
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И ты вслед за конгрессменом… ступай.
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Для США достаточно одной ядерной бомбы сброшенной на Йеллоустонский вулкан, что бы США перестали существовать!
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А чо сша? Ты я гляжу всю планету решил на ноль помножить. Канкретный способ сорвать жыдам все их планы по нашему порабощению.
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Давайте думать, что в этой раскладке настоящее:
1. Настоящая цена на нефть (и провал попыток её поднять путём переговоров).
2. Настоящими были попытки Ирана “принуждения США к войне”: Нежид все больные мозоли оттоптал, какие мог найти (Он это без согласования с Москвой делал? У него вся страна шахидов-смертников?)
ИТОГО:
- Судя по наездам Ирана (тогда неудачным) у нас уже лет 10 в генштабе лежит “типовой сценарий” втягивания США в “большое болото” на ближнем востоке.
- Очень хочется денег за нефть.
- Спровоцировать идиота, это как два пальца… особенно профессионалу, уровня ВВП.