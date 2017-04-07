«Трамп перешел красную линию». Чем обернется удар США по авиабазе в Сирии

Источник: http://www.aif.ru/

Политолог Алексей Пилько о последствиях, к которым может привести удар США по военной базе в Сирии.



США нанесли удар по военному аэродрому в провинции Хомс.

Этот шаг Дональд Трамп предпринял в ответ на пока ещё не доказанное использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе. По данным СМИ, атакой Вашингтона уже воспользовались террористы, которые начали штурм правительственных войск. Как Россия ответит на действия Штатов и кто реально может стоять за химатакой, АиФ. ru рассказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Наталья Кожина, АиФ. ru: Алексей Васильевич, к чему может привести ракетный удар США по авиабазе сирийских войск?

Алексей Пилько: То, что сделал Трамп, отчасти напоминает инцидент со сбитым российским Су-24. Он перешел некую красную линию, хотя нет никаких доказательств, что Сирия применяла химическое оружие. Наоборот, есть доказательства, что на вооружении правительственных войск такого оружия нет, поскольку оно было уничтожено соответствующей организаций — ОЗХО. Нанести удар по суверенному государству, руководствуясь какими-то абстрактными обвинениями — агрессия. Шансы на российско-американское взаимодействие в Сирии теперь равны нулю. Отныне мы будем выступать в этой стране не как партнеры, а как оппоненты.

— Как вы думаете, каковы истинные мотивы Трампа?

— Он нанес этот удар не потому, что хотел кого-то наказать, а по внутриполитическим причинам. Его настолько затравили тем, что он придерживается пророссийской позиции и идет Москве на уступки, что он решил продемонстрировать, что, в отличие от слабака Обамы, он что-то может. Это некий привет его предшественнику. По сути, произошедшие события свидетельствуют о том, что внутриполитическая повестка всегда будет играть для президента США более значительную роль, чем международная. Если провести аналогии, то на ум приходит ракетный удар, который Клинтон нанес в 1998 году по Ираку, когда разгорелся скандал с Моникой Левински. Своим поступком он явно хотел отвлечь общественное мнение от собственной персоны. Трамп сделал то же самое, перечеркнув всю свою предвыборную риторику. Получается, что 45-й президент США мало чем отличается от Обамы. Он даже оказался гораздо хуже своего более сдержанного предшественника.

— Как России действовать в этой ситуации?

— Перед нами сейчас возникла дилемма. Закрыть на все это глаза — означает проявить слабость и нанести удар по престижу России. Все в мире воспринимают нашу страну как союзника Сирии, получается, что союзник пропускает удар от оппонента. Как ответить на это? На действия Москвы сейчас смотрит не только Америка, смотрят Иран, Израиль, Саудовская Аравия. Понятно, что нужно давать жесткий ответ, чтобы у США больше не возникало намерения делать нечто подобное, но важно и не входить в конфронтацию. При этом мы не можем идти на какие-то вещи, например, резко увеличить военный контингент и закрыть всю территорию Сирии ПВО, запретить там летать. С другой стороны, мы должны как-то ответить, в том числе и в военном плане.

В чем слабость и сила российской политики в Сирии. Сила в том, что мы пытаемся достичь общенационального урегулирования конфликта, стараемся предложить план, который остановит войну и создаст новую Сирию, способную динамично развиваться и преодолеть последствия гражданской войны. Слабость — мы постоянно не доводим начатое до конца. Как только мы достигаем каких-то локальных успехов, у нас начинаются переговоры, перемирия, паузы. Не нужно этого делать, необходимо физически уничтожить террористов и потом говорить о послевоенном устройстве.

Замечу, что при Трампе американцы стали гораздо более активно вести себя в Сирии. Сейчас они нарастили сухопутный контингент в этой стране, без согласования с правительством. Американские сухопутные войска активно поддерживают наступление курдских сил в Ракке, т. е. по полной ввязываются в этот конфликт, причем не на стороне Асада. Уже понятно, что отношение Вашингтона к президенту Сирии не изменилось со времен Обамы. Зачем они сейчас хотят взять Ракку силами курдов? Чтобы потом выставить ультиматум: или Асад уходит, или он теряет курдские территории. В этом проблема.

— Как вы считаете, кто стоит за химатакой в Сирии?

— Эту провокацию с химоружием устроили террористические группировки. Понятно, почему они пошли на этот шаг: правительственные войска ведут очень успешные наступления на севере.

Но если мы понимаем, что все произошедшее было не химической атакой со стороны правительственных войск, а просто авиация разбомбила склады с химическим оружием, тогда нам следует обвинить группировки в Идлибе в этом. Нужно нанести удар по ним и закончить с анклавом на северо-западе Сирии, чтобы восстановить там контроль войск Асада, закончить историю с «Джебхат ан-Нусра»*, её союзниками, не оглядываясь на США и кого-то еще. Мы не можем быть связанными в этом вопросе какими-то обязательствами. Террористические группировки пошли на провокацию, используя химическое оружие, их нужно ликвидировать в течение нескольких месяцев. В Идлибе должна пройти такая же операция, как в Алеппо.

— Получается, Трамп сделал настоящий подарок террористам?

— Несмотря на всю свою антитеррористическую риторику, США, по сути, поддержали террористов. Они поддались на их провокацию в Идлибе. Кроме того, сразу поле американских ударов началось наступление халифата в восточной части провинции Хомс. Это странно: проклинать ИГ* и при этом создавать ей хорошие условия для наступления.

Что касается ответа Росси, безусловно, нужно понимать, что мы рискуем оказаться в положении Карибского кризиса. Необходимо принять этот риск, иначе зачем мы вообще начинали сирийскую операцию? Чтобы кто-то нанес удар по нашему престижу? В этом большая сложность. А Трамп оказался слабым политиком, он поддался давлению со стороны оппозиции и однопартийцев. Вначале он сдал людей, с которыми пришел в политику. Потом под давлением изменил свою риторику в отношении России, и сейчас, что называется «дошел до ручки» и нанес удар по суверенному государству. К сожалению, застройщики-риэлторы бывают плохими президентами. Трамп повел себя в этой ситуации феноменально глупо, показав, что на него можно давить, им можно управлять и для него внутриполитическая повестка в разы важнее международной.

Источник: nstarikov.ru