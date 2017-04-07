События в Сирии: Трамп плюет на международное право ради защиты ИГИЛ?

Террористы получили не только желанную передышку для восстановления и консолидации сил, но и поддержку «с воздуха». Вашингтон отдал приказ о нанесении массированного ракетного удара по сирийской авиабазе, что явилось прямой агрессией против суверенного государства, как заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил следующее:

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причём под надуманным предлогом».

Как известно, в 2013 году американцы предприняли ряд попыток начать войну с Сирией, но ситуация оказалась под контролем Москвы. Запасы сирийского химического оружия были уничтожены, а данный факт подтвердило специализированное подразделение ООН - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Руководству США было известно, что армия САР в настоящее время не располагает запасами химического оружия, чего не скажешь про террористов и так называемую «сирийскую оппозицию». Так зачем было идти на ухудшение отношений с Россией и Ираном? Эскалация конфликта в регионе теперь точно гарантирована.

Несмотря на это, американские ВВС по прямому указанию Трампа нанесли ракетные удары по правительственной базе в Сирии, запустив порядка 50 ракет. Авиабаза разбомблена, превратившись в лакомый кусочек для террористов. Доказательства вины Дамаска в якобы проведении химатаки 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб не были представлены американскими представителями. Одни голословные обвинения.

Противников агрессии США на Ближнем Востоке начинают увольнять с занимаемых постов. Лишился своего поста в Совете по национальной безопасности США Стивен Бэннон, продвигавший идею тактического союза США с Россией против Китая и отказа от вовлечения в войну на Ближнем Востоке. На следующий день звучит заявление Трампа, меняющее его отношение к Асаду, рассматривается возможность принятия военных мер.

В результате имеем следующее: США запустили с двух американских кораблей из восточной части Средиземного моря около 50 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В то же время Трамп лицемерно призвал «все цивилизованные нации объединиться, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии». Все, звучит опять мотив – Асад должен уйти!

Тем временем, ИГИЛ переходит в резкое наступление в районе сирийской авиабазы, сразу после ударов ВВС США. Боевики «Исламского государства» уже штурмовали КПП САР вблизи стратегического города Аль-Фуркалас. Игиловцы еще не достигло каких-либо успехов вблизи города, но без необходимой авиационной поддержки ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

Военный аэродром Шайрат, уничтоженный американцами, был одним из важнейших объектов сирийских ВВС в борьбе с ИГ из-за близости аэродрома к фронтам Пальмиры и осажденного игиловцами города Дайр-эз-Заур. Благодаря поддержке американцев боевики ИГИЛ могут занять позиции, где находились сирийские подразделения, пораженные американским ударом. В Сирии уже назвали действия американцев "международным террором".

Кому играет на руку Трамп? Мир для Сирии или Сирия под пятой ИГИЛ, контролируемых Вашингтоном?

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