События в Сирии: Трамп плюет на международное право ради защиты ИГИЛ?
Террористы получили не только желанную передышку для восстановления и консолидации сил, но и поддержку «с воздуха». Вашингтон отдал приказ о нанесении массированного ракетного удара по сирийской авиабазе, что явилось прямой агрессией против суверенного государства, как заявил президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил следующее:
«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причём под надуманным предлогом».
Как известно, в 2013 году американцы предприняли ряд попыток начать войну с Сирией, но ситуация оказалась под контролем Москвы. Запасы сирийского химического оружия были уничтожены, а данный факт подтвердило специализированное подразделение ООН - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Руководству США было известно, что армия САР в настоящее время не располагает запасами химического оружия, чего не скажешь про террористов и так называемую «сирийскую оппозицию». Так зачем было идти на ухудшение отношений с Россией и Ираном? Эскалация конфликта в регионе теперь точно гарантирована.
Несмотря на это, американские ВВС по прямому указанию Трампа нанесли ракетные удары по правительственной базе в Сирии, запустив порядка 50 ракет. Авиабаза разбомблена, превратившись в лакомый кусочек для террористов. Доказательства вины Дамаска в якобы проведении химатаки 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб не были представлены американскими представителями. Одни голословные обвинения.
Противников агрессии США на Ближнем Востоке начинают увольнять с занимаемых постов. Лишился своего поста в Совете по национальной безопасности США Стивен Бэннон, продвигавший идею тактического союза США с Россией против Китая и отказа от вовлечения в войну на Ближнем Востоке. На следующий день звучит заявление Трампа, меняющее его отношение к Асаду, рассматривается возможность принятия военных мер.
В результате имеем следующее: США запустили с двух американских кораблей из восточной части Средиземного моря около 50 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В то же время Трамп лицемерно призвал «все цивилизованные нации объединиться, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии». Все, звучит опять мотив – Асад должен уйти!
Тем временем, ИГИЛ переходит в резкое наступление в районе сирийской авиабазы, сразу после ударов ВВС США. Боевики «Исламского государства» уже штурмовали КПП САР вблизи стратегического города Аль-Фуркалас. Игиловцы еще не достигло каких-либо успехов вблизи города, но без необходимой авиационной поддержки ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.
Военный аэродром Шайрат, уничтоженный американцами, был одним из важнейших объектов сирийских ВВС в борьбе с ИГ из-за близости аэродрома к фронтам Пальмиры и осажденного игиловцами города Дайр-эз-Заур. Благодаря поддержке американцев боевики ИГИЛ могут занять позиции, где находились сирийские подразделения, пораженные американским ударом. В Сирии уже назвали действия американцев "международным террором".
Кому играет на руку Трамп? Мир для Сирии или Сирия под пятой ИГИЛ, контролируемых Вашингтоном?
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Кто бы сомневался. Созданная и выкормленная организация зарабатывает им деньги, использует и покупает их оружие. Бизнес продолжается.
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Агрессия против суверенного государства – это дело этого государства. Бомбардировка Асада, это прямая поддержка ИГИЛ. Надо было сказать, что США поддерживают ИГИЛ и поэтому будут рассматриваться на территории Сирии как ИГИЛ.
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Израиль Асада давно бомбит, и что? кто слово против сказал?Трамп обещал евреям поддержку вот и поддерживает. ИГИЛ – это израильский проект.
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Надо принимать Сирию в состав РФ
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Вот дебилам объясняли не создавайте прецедент Косово, вам же хуже будет. Они не поверили. получили проблему. А вот теперь Россия то же защищая свои интересы может наносить ракетные удары по странам террористам таким как Катар например, который оплатил теракт на Дубровке “Норд Ост”! Вот одно непонятно, по чему С-400 не отработали по тамагавкам? Как то надо вести себя мужиками. если влезли в Сирию, то за свой базар надо отвечать.
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Заявить ноту протеста американскому послу. Прекратить поставку обогащённого урана для американских АЭС. Срочно национализировать ЦБ РФ. Ситуация очень серьёзная и без своей денежной единицы Россия не сможет отразить агрессию. Россия де факто колония США и Великобритании. В стране в которой нет своего суверенного банка не поможет ни какое оружие. Предатели России по команде МВФ могут немедленно закрыть свои банки и устроить в стране коллапс!
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Шо!? Опять!? И трмп тоже оказался гадом как и Обама? А капиталонаселение население так радовалось когда Трамп победил. Трамптожесволочь. Ну никак расеянцам не везет с президентом.
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Ну, что сказать?! Всё логично. Трамп-парам!
Иудейке Яэль (иванка трамп, после пластических операций) и её еврейский муженёк рулят в “белом доме”.
А трамп-парам – это типа Жириновского – горлопан и клоун в одном лице.
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Стрелков и имел ввиду то что происходит сейчас в России и Сирии. Россию берут за жабры. Ещё турки въедутся то крышка всей группе в Сирии.