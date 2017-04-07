Главная » Актуально, Политика, События

События в Сирии: Трамп плюет на международное право ради защиты ИГИЛ?

15:25. 7 апреля 2017 Просмотров - 463 9 коммент. Опубликовал:

rakiety_tomahawk_pancernik_uss_new_jersey

Террористы получили не только желанную передышку для восстановления и консолидации сил, но и поддержку «с воздуха». Вашингтон отдал приказ о нанесении массированного ракетного удара по сирийской авиабазе, что явилось прямой агрессией против суверенного государства, как заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил следующее:

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причём под надуманным предлогом».

Как известно, в 2013 году американцы предприняли ряд попыток начать войну с Сирией, но ситуация оказалась под контролем Москвы. Запасы сирийского химического оружия были уничтожены, а данный факт подтвердило специализированное подразделение ООН  - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Руководству США было известно, что армия САР в настоящее время не располагает запасами химического оружия, чего не скажешь про террористов и так называемую «сирийскую оппозицию». Так зачем было идти на ухудшение отношений с Россией и Ираном? Эскалация конфликта в регионе теперь точно гарантирована.

Несмотря на это, американские ВВС по прямому указанию Трампа нанесли ракетные удары по правительственной базе в Сирии, запустив порядка 50 ракет. Авиабаза разбомблена, превратившись в лакомый кусочек для террористов. Доказательства вины Дамаска в якобы проведении химатаки 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб не были представлены американскими представителями. Одни голословные обвинения.

Противников агрессии США на Ближнем Востоке начинают увольнять с занимаемых постов. Лишился своего поста в Совете по национальной безопасности США  Стивен Бэннон, продвигавший идею тактического союза США с Россией против Китая и отказа от вовлечения в войну на Ближнем Востоке. На следующий день звучит заявление Трампа, меняющее его отношение к Асаду, рассматривается возможность принятия военных мер.

В результате имеем следующее: США запустили с двух американских кораблей из восточной части Средиземного моря около 50 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В то же время Трамп лицемерно призвал «все цивилизованные нации объединиться, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии». Все, звучит опять мотив – Асад должен уйти!

Тем временем, ИГИЛ переходит в резкое наступление в районе сирийской авиабазы, сразу после ударов ВВС США. Боевики «Исламского государства» уже штурмовали КПП САР вблизи стратегического города Аль-Фуркалас. Игиловцы еще не достигло каких-либо успехов вблизи города, но без необходимой авиационной поддержки ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

Военный аэродром Шайрат, уничтоженный американцами, был одним из важнейших объектов сирийских ВВС в борьбе с ИГ из-за близости аэродрома к фронтам Пальмиры и осажденного игиловцами города Дайр-эз-Заур.  Благодаря поддержке американцев боевики ИГИЛ могут занять позиции, где находились сирийские подразделения, пораженные американским ударом. В Сирии уже назвали действия американцев "международным террором".

Кому играет на руку Трамп? Мир для Сирии или Сирия под пятой ИГИЛ, контролируемых Вашингтоном?

Источник

Метки: Видео, ИГИЛ, крылатые ракеты, сирия, соединённые штаты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 ноября 2016
... ИГИЛ, а не с президентом Сирии, — Трамп. Вчера 20:59 Боевики обстреляли... ИГИЛ, а не с президентом Сирии, — Трамп В первом интервью, которое республиканец... взгляды по Сирии «отличаются от взглядов многих людей». По словам Трампа, он...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...предложит президенту США Дональду Трампу нанести по Сирии удары крылатыми ракетами. ...его прокомментировать видеозаписи с места событий, опубликованные крупнейшими мировыми информационными ... на самом деле развивались тогда события.. В общем, полагаю, что...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2017
... Иран и Сирию. Для нас это позитивное событие на пути... мирное освобождение Сирии будут зависеть от позиции Трампа. Сейчас новая... прокомментировал слова Трампа о создании в Сирии безопасных зон ...она дает», — сказал Трамп. При этом Трамп назвал тех, кто считает...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2017
... нет). Аналогов такому развитию событий в Сирии, тесного сопряжения военного искусства...ИГИЛ еще больше ослабляет Трампа Планы Дональда Трампа вместе с Россией «... противодействия американского политического истеблишмента Трамп потерял инициативу во внешней ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 декабря 2016
... Иракскую армию после событий начала 2000-х ...враждующих сторон на территории Сирии. «Российские военнослужащие ...Сирии и определенным образом задать некий алгоритм действий своему преемнику Дональду Трампу... передают военкоры с места событий: «Уходят, судя по...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 января 2017
...деле урегулирования ситуации в Сирии. Тема, поднятая Дональдом Трампом, правильная, но нужно... заявлением Дональд Трамп призывает Россию к диалогу по Сирии. Он неоднократно... событие». По мнению британского дипломата, это позволило бы сделать в Сирии...

9 коммент.»

  • 115 99
    Борис 7 апреля 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кто бы сомневался. Созданная и выкормленная организация зарабатывает им деньги, использует и покупает их оружие. Бизнес продолжается.

    Ответить
  • 2414 1883
    Walentin 7 апреля 2017 в 16:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Агрессия против суверенного государства – это дело этого государства. Бомбардировка Асада, это прямая поддержка ИГИЛ. Надо было сказать, что США поддерживают ИГИЛ и поэтому будут рассматриваться на территории Сирии как ИГИЛ.

    Ответить
    • 2086 806
      Владимир Walentin 7 апреля 2017 в 16:25 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Израиль Асада давно бомбит, и что? кто слово против сказал?Трамп обещал евреям поддержку вот и поддерживает. ИГИЛ – это израильский проект.

      Ответить
  • 0 0
    Матфей Рамзай 7 апреля 2017 в 16:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо принимать Сирию в состав РФ

    Ответить
  • 2273 1839
    Ирбис 7 апреля 2017 в 16:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот дебилам объясняли не создавайте прецедент Косово, вам же хуже будет. Они не поверили. получили проблему. А вот теперь Россия то же защищая свои интересы может наносить ракетные удары по странам террористам таким как Катар например, который оплатил теракт на Дубровке “Норд Ост”! Вот одно непонятно, по чему С-400 не отработали по тамагавкам? Как то надо вести себя мужиками. если влезли в Сирию, то за свой базар надо отвечать.

    Ответить
  • 4756 3675
    Евгений 7 апреля 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Заявить ноту протеста американскому послу. Прекратить поставку обогащённого урана для американских АЭС. Срочно национализировать ЦБ РФ. Ситуация очень серьёзная и без своей денежной единицы Россия не сможет отразить агрессию. Россия де факто колония США и Великобритании. В стране в которой нет своего суверенного банка не поможет ни какое оружие. Предатели России по команде МВФ могут немедленно закрыть свои банки и устроить в стране коллапс!

    Ответить
  • 5693 3345
    Андрей 7 апреля 2017 в 17:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Шо!? Опять!? И трмп тоже оказался гадом как и Обама? А капиталонаселение население так радовалось когда Трамп победил. Трамптожесволочь. Ну никак расеянцам не везет с президентом.

    Ответить
  • 1145 688
    ратник 7 апреля 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну, что сказать?! Всё логично. Трамп-парам!
    Иудейке Яэль (иванка трамп, после пластических операций) и её еврейский муженёк рулят в “белом доме”.
    А трамп-парам – это типа Жириновского – горлопан и клоун в одном лице.

    Ответить
  • 444 308
    Микола Питерский 7 апреля 2017 в 17:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Стрелков и имел ввиду то что происходит сейчас в России и Сирии. Россию берут за жабры. Ещё турки въедутся то крышка всей группе в Сирии.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>