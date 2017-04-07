Соблазнительная сделка

... устремлений сионистов - как результат особой сделки с последними. "Вплоть до 1919....Пайс замечает там же: "Весьма соблазнительно провести здесь параллель с... канонизацией... цепи и связаны с условиями сделки Эйнштейна с сионистом Блюменфельдом. Любопытно...