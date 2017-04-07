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Соблазнительная сделка

22:00. 7 апреля 2017 Просмотров - 205 Нет комментариев Опубликовал:


Статья Луизы Бойл в британском издании Daily Mail от 30 января 2013 года, которая показывает, откуда растут ноги у истории с бомбардировкой Шайрата.

США "поддержали план нанести по Сирии химическую атаку и свалить вину на режим Асада"

Электронные письма, просочившиеся в Сеть, возможно, доказывают, что Белый дом одобрил применение химического оружия в Сирии, пишет таблоид The Daily Mail. "В такой атаке можно было бы обвинить режим Асада, что, в свою очередь, подтолкнуло бы к применению иностранных войск в пострадавшей стране", – поясняет журналистка Луиза Бойл.
Итак, в понедельник было опубликовано сообщение, где цитируется переписка по электронной почте "двух высокопоставленных сотрудников британской компании Britam Defence, выполняющей заказы правительства" (формулировки издания). "В письмах излагается план, "одобренный Вашингтоном", и разъясняется, что Катар профинансирует повстанцев в Сирии, с тем чтобы они применили химическое оружие", – говорится в статье.

В декабре Обама заявил, что США не потерпят применения Асадом химического оружия против сирийцев. "По данным Infowars.com, письмо от 25 декабря отправил директор Britam по развитию бизнеса Дэвид Гулдинг, оно было адресовано Филипу Доути, основателю компании", – говорится в статье.

Газета цитирует само письмо:

"Фил… У нас есть новое предложение. Снова насчет Сирии. Катарцы предлагают соблазнительную сделку и клянутся, что идея одобрена Вашингтоном.
Мы должны будем доставить в Хомс CW (аббревиатура, которая может означать chemical weapon – "химическое оружие". – Прим. ред.), химический снаряд (в оригинале g-shell) советского происхождения из Ливии, подобный тем, которые должны иметься у Асада. Они хотят, чтобы мы направили наших украинских сотрудников, которые должны говорить по-русски и сделать видеодокумент.
Честно говоря, я не считаю, что это хорошая идея, но суммы предлагаются огромные. Каково твое мнение?
С уважением, Дэвид".



Газета сообщает: Britam Defence и Госдепартамент США пока не ответили на просьбу прокомментировать информацию.
Кто же опубликовал эти электронные письма? "Малайзийский хакер, который также добыл резюме и копии паспортов топ-менеджеров через незащищенный сервер компании", – утверждает издание, ссылаясь на Cyber War News.
Газета также напоминает: 28 января на брифинге для прессы в Вашингтоне был поднят вопрос о применении химического оружия. Представитель администрации заявил, что Соединенные Штаты вслед за международным сообществом "в отношении последствий применения химического оружия установили обычные "красные линии". Кроме того, блог The Cable журнала Foreign Policy (США) опубликовал несколько статей о депеше генконсула США в Турции, где сообщалось о расследовании версии, что сирийская армия применила химическое оружие в Хомсе в декабре https://www.inopressa.ru/article/23Jan2013/foreignpolicy/syria.html

https://www.inopressa.ru/article/30Jan2013/dailymail/us_syria.html – цинк
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2270219/U-S-planned-launch-chemical-weapon-attack-Syria-blame-Assad.html#ixzz2JQtAaPt5 – оригинал публикации (на данный момент удален)
http://web.archive.org/web/20130130091742/http://www.dailymail.co.uk/news/article-2270219/U-S-planned-launch-chemical-weapon-attack-Syria-blame-Assad.html – сохраненная копия публикации Бойл

В общем, схема эта хоть и не нова, но как показывает практика, вполне работоспособна. Не исключено, что даже финансовые спонсоры у провокации теже самые – Катар и Саудовская Аравия (что делает бессмысленным подсчет американских расходов, скорее всего удар оплатят другие страны).


Вот эти ребята.

PS. C 0 часов 8 апреля Россия приостанавливает контакты с США по Сирии.

PS2. И для тех, кто волновался, на заглавной картинке свежая карикатура от Гариссона, а так же его карикатура из 2013 года в качестве напоминания.





Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: асад, война в сирии, карикатуры, катар, Провокация, разведка, Россия, саудовская аравия, сирия, США, Трамп, хомс
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