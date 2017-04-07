Смотрите как монтируют теракты – американские приколы для лохов
19:02. 7 апреля 2017 Просмотров - 247 5 коммент. Опубликовал: Правдозор
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90% “горячих новостей ” это ФЕЙК
100% религии это ФЕЙК
90% истории это ФЕЙК
50% остальной науки это ФЕЙК.
Финансы-фейк.
90% населения планеты живут в ФЕЙКОВОМ мире.
Не понимая что творится вокруг.
Так задумано.
Без ЛОХА жись ПЛОХА ))))
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Это либерализм называется
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Это было ВСЮ историю цивилизации.
Шаманы дурят доверчивых ЛОХОВ и в первобытном племени.
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99%.
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главное – визовая доступность страны.
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения и дополнения в визовые правила Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 6 апреля 2017 года №253, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства. Изменения и дополнения в визовые правила направлены на совершенствование правового регулирования сложившейся практики работы загранучреждений, позволяют однозначно толковать существующую льготу по выдаче краткосрочных виз без дополнительного предоставления документов визовой поддержки гражданам из благополучных в миграционном отношении стран. Постановлением упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам из благополучных в миграционном отношении стран в Национальном аэропорту Минск (расширены полномочия должностных лиц главного консульского управления МИД). В частности, по решениям начальника главного консульского управления МИД, начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД и их заместителей при рассмотрении ходатайств о выдаче виз гражданам государств, благополучных в миграционном отношении, могут применяться льготы. Так, определенные документы визовой поддержки, указанные в визовых правилах, могут быть приняты в копиях, полученных по факсимильной связи или другим каналам связи. Требование обязательного представления документов визовой поддержки может не соблюдаться при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток в целях осуществления деловой поездки, участия в спортивных или культурных мероприятиях, по частным делам.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belarus-uprostila-porjadok-vydachi-viz-v-aeroportu-grazhdanam-blagopoluchnyh-v-migratsionnom-plane-241608-2017/