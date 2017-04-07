Смотрите как монтируют теракты – американские приколы для лохов

..., который не похож на американский Патриотический акт, но всячески пытается...это то, как же быстро они переобулись после теракта в Париже.... старик-пастух. Солдаты напряженно смотрят вниз: врага не видно,.... Вчера мы до темноты монтировали видео. Ехали в ночи....