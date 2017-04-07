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“Скала-труба” в Небраске, США

09:24. 7 апреля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
Причудливых мест с необычной геологией очень много на Земле. Геология их объясняет просто: миллионолетняя эрозия разрушает даже самые прочные породы. Геологи, где им удобно, говорят о накоплении в течении миллионов лет осадочных пород, а в других случая – о разрушении этих пород опять-таки в течении миллионов лет без всякого накопления продуктов эрозии. Об образовании почв при комфортном климате – тоже молчат. Где древние почвы, где эти слои? оказывается, это случилось лишь однажды – в каменноугольном периоде. Тогда, якобы, деревья не успевали перегнивать в том влажном климате – образовывался каменный уголь. Ну-ну. Но это так, мой очередной камень в сторону самой консервативной и закостенелой науки.
Предлагаю посмотреть на очень интересное место в шт.Небраска, США и оценить его с точки зрения геологических процессов и здравого смысла.





Чимни Рок – геологическое горное образование в округе Моррилл в западной Небраске . Поднимаясь почти на 300 футов (91 м) над окружающей долиной реки Северная Платте, пик дымовой скалы составляет 4228 футов (1289 м) над уровнем моря.

Название «Chimney Rock», вероятно, произошло от ранних механизаторов. Первое записанное упоминание о «Чимни Рок» было в 1827 году.

Столб состоит в основном из глины Бруле, прослоенной вулканическим пеплом и песчаником Арикари. Более твердые слои песчаника в верхней части защищали столб, так как он оторвался от линии отступающей скалы на юг. Chimney Rock поднимается примерно на 286 футов (87 м) над его окружением.

Чимни Рок был занесен в Национальное Историческое Место 9 августа 1956 года и является зоной, обслуживаемой Национальным Парком, хотя он поддерживается и управляется Государственным Историческим Обществом Небраски.



khodokq в одном из комментариев показал, как выглядела скала сто лет назад и сейчас:




Чимни Рок достаточно быстро разрушается. Миллионов лет здесь не было…

Ссылка на карту

С виду останец от древней поверхности. Но как он мог образоваться? Если миллионолетняя эрозия съедала песчаник, то почему она не съела его пик, почему не превратила в холм, а оставила именно такой пик?


Фотография с этого ракурса, возможно, говорит, что Чимни Рок был за одно с горой слева.







Но что могло быстро разрушить склоны, но оставить вершину горы? Версии две: либо водные потоки потопа, либо это место – древний карьер, где применяли технологию гидроразмыва (ниже будет тому подтверждение).


Версию размыва песчаной поверхностности подтверждает вид сверху на территорию чуть восточнее Чимни Рок. Следы потоков с северо-запада на юго-восток (или наоборот).


На этой территории тоже встречаются остатки древней поверхности, столовые горы.




Это севернее. Выглядит как дно бывшего моря или пустыни




Следы водной эрозии видны невооруженным взглядом


Aerial View, The Sandhills


Есть небольшие озера – остатки воды




Восточнее на обширных территориях вообще как дюны пустыни выглядит эта территория




Так что, версия с потоками воды потопа, либо от стремительного таяния ледника после смены географических полюсов, переезда его с Сев.Америки в настоящее место – вполне уместна. Катастрофическая водная эрозия могла оставить такие столовые горы и останцы-пики. Но есть несколько странных мест…

Западнее от Chimney Rock есть вот такие обрывы:




Aerial View of Bluffs


Не находите ничего странного?


А с этого вида? Я вижу странную картину, что грунт насыпан поверх древней породы. Он отличается и по цвету и лежит как насыпи, даже как пирамидальные терриконы


Здесь тоже насыпан сверху


И здесь. Что это? древний карьер, который сгладил, замыл потоп?

Или это два разных отложения от каких-то двух периодов накопления грунта (возможно, при сдвигах полюсов -2, -3, -4 по счету). И в их слоях последний катаклизм сделал вот такие гигантские овраги. Или это все же гигантский древний карьер?


Если был поток воды, почему он не смыл все на своем пути, а оставил вот такие “усы”, “цирки” и “дуги”?


Такая избирательная эрозия вообще непонятна.

А если учесть вот такую технологию гидроразмыва породы при добычи золота, например, то все становится понятным:






При гигантских объемах промывки, эта технология могла оставить после себя такие пейзажи как от потопа – “рябь” на равнинной территории, озера, останцы, столовые горы (подсказки нам или для учета размытого грунта за период).





Подробнее про это я писал здесь: ГИДРОМОНИТОРЫ, КАРЬЕРЫ И КАНЬОНЫ

Вот такие две версии образования таких пейзажей. Какая конкретная – трудно сказать. Но то, что это не продукт миллионов лет эрозии по представлениям геологии – для меня точно.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, земля, карьеры, катастрофы, потоп, смена полюсов
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