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Сенатор Рубио взбесился: удар по Сирии – предупреждение для России

16:26. 7 апреля 2017 Просмотров - 487 8 коммент. Опубликовал:

rubio

Политбомонду США не по душе пришлась новость, что Россия не оставит без внимания акт агрессии Белого дома по отношению к Сирии. Ответная реакция не заставила себя ждать. Как и ожидалось, для американских политиков лучшей защитой и по сей день остается нападение. Сенатор Марко Рубио явно не от большого ума успел обвинить Москву якобы в пособничестве преступлениям Асада в Сирии.

По делу Рубио сказать было нечего: США – агрессор и утверждать иное, значит, просто нагло врать всему мировому сообществу. «Демократические» бомбежки США в Сирии по факту сыграли на руку боевикам ИГИЛ. Ответственность за рост насилия и гуманитарный кризис в стране полностью ложится на плечи безответственного американского руководство.

Стоит также обратить внимание на тот момент, что сенатор открыто говорит о необходимости призвать к ответу Россию за ее действия в Сирии, не уточняя конкретно, в чем именно он обвиняет нашу страну. Плюс отрицает тот факт, что химическое отравление произошло по вине повстанцев. Но основная обида и, собственно, из-за нее и разгорелся весь сыр-бор: Россия мешает смещению Асада, сохраняя его режим в Дамаске.

«России должно быть неловко и стыдно», - лейтмотив всего выступления сенатора Марко Рубио. 

 

Как же так, ведь Штаты уверены, что именно Асад применял бомбы с хлорином и зарином против невинных граждан. Доказательств нет, но ведь Белый дом ЗНАЕТ! И полагает, что этого вполне достаточно для подобных тяжких обвинений.

Пока Рубио играл на чувствах зрителей телеканала CNN, конгрессмен от Демократической партии Тулси Габбард заявила, что действия США могут повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения, рост числа беженцев, усиление «Аль-Каиды» и прочих террористов, а также развязать ядерную войну между США и Россией. Это уже в разы серьезней и опасней.

На что рассчитывает Белый дом в сложившейся ситуации? На терпение России и хладнокровие Владимира Путина? Или же американские аналитики разучились просчитывать свои ходы наперед? Ракетный удар по Сирии, союзнике России в ближневосточном регионе, может оказаться «пробным шаром». Проверкой на прочность и готовность к действиям.

Или же очередной глупостью администрации США. Что это было, мы скоро узнаем. Импульсивность Трампа не позволит ему долго держать в секрете его истинные намерения относительно желанной позиции США в мире. Да и болтуны типа Рубио обязательно проговорятся… Сила часто кружит голову.

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Метки: сенаторы, сирия, США
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8 коммент.»

  • 3699 1571
    юстас 7 апреля 2017 в 17:00 Ссылка Пометить
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    На самом деле США сделали услугу Кремлю, подставив себя под определение обезьяны с гранатой для мировой общественности. И не важно, поддерживает та или иная часть мировой общественности США в целом, и этот конкретный удар в частности, вывод про обезьяну с гранатой для себя сделали все. Самое главное, что теперь у России есть яркий пример прямой неадекватности и ненадёжности США в отношении соблюдения международного права. Россия начинает раскручивать тему неадекватности США как обвинителя в ООН, так и как неадекватного громилу с дубиной, для которого нет авторитетов. Ни личных, ни международных, ни тех и других вместе взятых. Это мы все тут знаем, что так и есть ( по крайней мере большинство из нас), но для мировой общественности США долго и старательно лепили образ совести земной цивилизации, в антиподы назначив как раз Россию.

    Теперь же этому образу нанесён имиджевый удар такой силы, который будет работать в будущем против США в любых их международных попытках изображать белых и пушистых правильных жандармов, для которых право прежде всего.

    Всё происходящее с этой бомбардировкой – большая игра Путина, Трамп вовлечён в эту игру несознательно. По сути его спровоцировали , используя попытку госдепартамента провернуть очередную махинацию через ООН.

    Игра началась не сегодня, гораздо раньше, но победителем из неё снова выйдет Путин и соберёт все бонусы, ещё более укрепив свои позиции в головах людей, как гениальный стратег.

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    • 6341 5141
      СВАРОЖИЧ юстас 7 апреля 2017 в 18:06 Ссылка Пометить
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      Во во. Именно. И я о том же. Хитрый план и гениальная стратегия. Забыл ещё про авторитетнейший авторитет. И про проверку нового вооружения и списание ненужного старого. Жаль теперь нельзя, как раньше про трампа трындеть, что он наш в доску и только и ждёт когда ему кремль разрешит флаг на белом доме поменять на росийский. Ну это он бомбанул что бы никто не догадался, что он не трамп вовсе а трампопович и прописка у него московская.

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  • 2273 1839
    Ирбис 7 апреля 2017 в 17:01 Ссылка Пометить
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    Ещё один наркобарон возбудился!

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  • 83 71
    Александр 7 апреля 2017 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Пока в пиндоссии такие дебилы в конгрессе и сенате не приходится ожидать каких то подвижек в отношениях!!

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  • 13716 8929
    Ликвидатор 7 апреля 2017 в 17:31 Ссылка Пометить
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    да ну. щас взлетят “Сарматы”, Су-50, поедут Арматы, и США с Чайной испугаются…

    Си с Трампом уже делят РФ:
    http://russian.news.cn/2017-04/06/c_136187931.htm
    Встреча Си Цзиньпина и Д. Трампа задаст тон дальнейшему развитию китайско- американских отношений”

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  • 444 308
    Микола Питерский 7 апреля 2017 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Ситуация нехорошая нарисовывается. Надоело амерам играть хорошего плохого полицейского им нужна война вот и не сдержались.

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