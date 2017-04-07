Сенатор Рубио взбесился: удар по Сирии – предупреждение для России

Политбомонду США не по душе пришлась новость, что Россия не оставит без внимания акт агрессии Белого дома по отношению к Сирии. Ответная реакция не заставила себя ждать. Как и ожидалось, для американских политиков лучшей защитой и по сей день остается нападение. Сенатор Марко Рубио явно не от большого ума успел обвинить Москву якобы в пособничестве преступлениям Асада в Сирии.

По делу Рубио сказать было нечего: США – агрессор и утверждать иное, значит, просто нагло врать всему мировому сообществу. «Демократические» бомбежки США в Сирии по факту сыграли на руку боевикам ИГИЛ. Ответственность за рост насилия и гуманитарный кризис в стране полностью ложится на плечи безответственного американского руководство.

Стоит также обратить внимание на тот момент, что сенатор открыто говорит о необходимости призвать к ответу Россию за ее действия в Сирии, не уточняя конкретно, в чем именно он обвиняет нашу страну. Плюс отрицает тот факт, что химическое отравление произошло по вине повстанцев. Но основная обида и, собственно, из-за нее и разгорелся весь сыр-бор: Россия мешает смещению Асада, сохраняя его режим в Дамаске.

«России должно быть неловко и стыдно», - лейтмотив всего выступления сенатора Марко Рубио.

Как же так, ведь Штаты уверены, что именно Асад применял бомбы с хлорином и зарином против невинных граждан. Доказательств нет, но ведь Белый дом ЗНАЕТ! И полагает, что этого вполне достаточно для подобных тяжких обвинений.

Пока Рубио играл на чувствах зрителей телеканала CNN, конгрессмен от Демократической партии Тулси Габбард заявила, что действия США могут повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения, рост числа беженцев, усиление «Аль-Каиды» и прочих террористов, а также развязать ядерную войну между США и Россией. Это уже в разы серьезней и опасней.

На что рассчитывает Белый дом в сложившейся ситуации? На терпение России и хладнокровие Владимира Путина? Или же американские аналитики разучились просчитывать свои ходы наперед? Ракетный удар по Сирии, союзнике России в ближневосточном регионе, может оказаться «пробным шаром». Проверкой на прочность и готовность к действиям.

Или же очередной глупостью администрации США. Что это было, мы скоро узнаем. Импульсивность Трампа не позволит ему долго держать в секрете его истинные намерения относительно желанной позиции США в мире. Да и болтуны типа Рубио обязательно проговорятся… Сила часто кружит голову.

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