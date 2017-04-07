Сатановский: агрессия США в Сирии на руку ИГИЛ
Дональд Трамп кардинально меняет внешнеполитический курс? Нейтральное отношение к Башару Асаду и нацеленность на урегулирование отношений с Москвой сменяется нанесением удара «Томагавками» по сирийской авиабазе в Хомсе. По мнению эксперта Евгения Сатановского, Трамп не способен сопротивляться давлению со стороны своих противников и дал слабину.
Именно внутриполитические ошибки и промахи Трампа, как полагает глава Института Ближнего Востока, стали причиной столь резкого разворота на сирийском направлении. Провоцировать новую эскалацию конфликта, плевать на мнение мирового сообщества и фактически ставить под угрозу возможность политического урегулирования ситуации эксперты объясняют по- разному, но сходятся во мнении – мира в Сирии сейчас не будет.
Трамп «играет мускулами», демонстрируя активные внешнеполитические действия: «Иначе его в сложной внутриполитической американской обстановке начали бы обвинять со всех сторон в том, что он никто и звать его никак». Плюс сложные отношения с саудитами, кризис в отношениях с Анкарой и ряд других факторов, подтолкнувших Трампа к нарушению международного права и прямой агрессии против суверенного государства.
Эксперт также полагает, что американские власти не намерены проводить серьезное расследование. Исламисты производят зарин и уже неоднократно применяли его в Сирии, но Вашингтон это не волнует. Им не привыкать начинать войны без веских доказательств. Вьетнамская война тому пример.
Но Трамп неудачно выбрал время. В современном мире югославский и вьетнамский сценарии не пройдут. Официальный Дамаск действия США назвал грубым нарушением международного права, Москва – агрессией. Россия также инициировала проведение срочного заседания Совбеза ООН. Атака ВВС США в Сирии привела к жертвам среди мирного населения, разрушила не только военную базу, но и стратегически важную инфраструктуру, обеспечивающую безопасность простых сирийцев.
Тем временем боевики ИГИЛ, вдохновленные бомбежкой американских ВВС, перешли в наступление, желая занять позиции сирийских войск. Бомбежка, инициированная Трампом, не его авторитет укрепила, а сыграла на руку террористам, режущим мирное население словно скот. Вот цена мира по Трампу! И начало списка его военных преступлений на должности президента.
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первое преступление Трампа..ждём второго.
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А как из ящика, кремлевские жиды-дикторы кричали и хвалили Трампа! Посмотрим, как теперь переобуваться будут!
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Как обычно. Выкрутятся. Особенно жирик. Он и трампа и эрдогана облизал.
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Как он переобулся, так и они. Им не привыкать.
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Американский ВПК хочет развязать глобальную войну. А Трамп просто марионетка. Очень удивлен был когда его хвалили. Ничего выдающегося, бизнесмен и все. Но а кого будет защищать, конечно, крупный бизнес, кторый на оружии сейчас зарабатывает деньги.
Вывод нужна срочно война!
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Кремлевско- еврейская раса думала, что если она будет работать на США, то их пригласят управлять всем миром вместе с США и Израилем.