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Сатановский: агрессия США в Сирии на руку ИГИЛ

12:28. 7 апреля 2017 Просмотров - 532 6 коммент. Опубликовал:

 

satanovskij

 

Дональд Трамп кардинально меняет внешнеполитический курс? Нейтральное отношение к Башару Асаду и нацеленность на урегулирование отношений с Москвой сменяется нанесением удара «Томагавками» по сирийской авиабазе в Хомсе. По мнению эксперта Евгения Сатановского, Трамп не способен сопротивляться давлению со стороны своих противников и дал слабину.

Именно внутриполитические ошибки и промахи Трампа, как полагает глава Института Ближнего Востока, стали причиной столь резкого разворота на сирийском направлении. Провоцировать новую эскалацию конфликта, плевать на мнение мирового сообщества и  фактически ставить под угрозу возможность политического урегулирования ситуации эксперты объясняют по- разному, но сходятся во мнении – мира в Сирии сейчас не будет.

Трамп «играет мускулами», демонстрируя активные внешнеполитические действия: «Иначе его в сложной внутриполитической американской обстановке начали бы обвинять со всех сторон в том, что он никто и звать его никак». Плюс сложные отношения с саудитами, кризис в отношениях с Анкарой и ряд других факторов, подтолкнувших Трампа к нарушению международного права и прямой агрессии против суверенного государства.

Эксперт также полагает, что американские власти не намерены проводить серьезное расследование. Исламисты производят зарин и уже неоднократно применяли его в Сирии, но Вашингтон это не волнует. Им не привыкать начинать войны без веских доказательств. Вьетнамская война тому пример.

Но Трамп неудачно выбрал время. В современном мире югославский и вьетнамский сценарии не пройдут. Официальный Дамаск действия США назвал грубым нарушением международного права, Москва – агрессией. Россия также инициировала проведение срочного заседания Совбеза ООН. Атака ВВС США в Сирии привела к жертвам среди мирного населения, разрушила не только военную базу, но и стратегически важную инфраструктуру, обеспечивающую безопасность простых сирийцев.

Тем временем боевики ИГИЛ, вдохновленные бомбежкой американских ВВС, перешли в наступление, желая занять позиции сирийских войск. Бомбежка, инициированная Трампом, не его авторитет укрепила, а сыграла на руку террористам, режущим мирное население словно скот. Вот цена мира по Трампу! И начало списка его военных преступлений на должности президента. 

 

Метки: бомбежка, ВВС США, ИГИЛ, Сатановский, сирийская армия, удар, эксперты
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6 коммент.»

  • 2809 1875
    serjoza 7 апреля 2017 в 12:56 Ссылка Пометить
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    первое преступление Трампа..ждём второго.

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  • 990 730
    Дима 7 апреля 2017 в 13:26 Ссылка Пометить
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    А как из ящика, кремлевские жиды-дикторы кричали и хвалили Трампа! Посмотрим, как теперь переобуваться будут!

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  • 114 98
    Борис 7 апреля 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Американский ВПК хочет развязать глобальную войну. А Трамп просто марионетка. Очень удивлен был когда его хвалили. Ничего выдающегося, бизнесмен и все. Но а кого будет защищать, конечно, крупный бизнес, кторый на оружии сейчас зарабатывает деньги.
    Вывод нужна срочно война!

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    nikolay 7 апреля 2017 в 14:26 Ссылка Пометить
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    Кремлевско- еврейская раса думала, что если она будет работать на США, то их пригласят управлять всем миром вместе с США и Израилем.

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