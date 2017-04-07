Самое сильное выступление В.Ю. Катасонова за все эти годы
09:26. 7 апреля 2017 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал: brahman
По крайней мере его первая половина – вне всякой критики!
И отрадно, что профессор употребил, наконец, ту лексику и те принципиальные положения, которые систематически на протяжении нескольких лет использовались в этом блоге.
Например, иудаизм – человеконенавистническая идеология.
Нет такой нации, еврейской.
Заповеди „Не убий, не укради” – только в отношениях между „избранными”.
Иудеи – всепланетарная мафия.
И др.
Таким образом, многие, ранее запретные вещи, названы своими именами. И озвучены они на уровне профессуры МГИМО. Как-то сразу по-другому оцениваешь и факт высылки из России некоторых раввинов. Или закрытие иных проиудейских сект, вроде неких „Свидетелей…”.
В общем, десионизация набирает обороты. Тем лучше!
И отрадно, что профессор употребил, наконец, ту лексику и те принципиальные положения, которые систематически на протяжении нескольких лет использовались в этом блоге.
Например, иудаизм – человеконенавистническая идеология.
Нет такой нации, еврейской.
Заповеди „Не убий, не укради” – только в отношениях между „избранными”.
Иудеи – всепланетарная мафия.
И др.
Таким образом, многие, ранее запретные вещи, названы своими именами. И озвучены они на уровне профессуры МГИМО. Как-то сразу по-другому оцениваешь и факт высылки из России некоторых раввинов. Или закрытие иных проиудейских сект, вроде неких „Свидетелей…”.
В общем, десионизация набирает обороты. Тем лучше!
Источник: ss69100.livejournal.com
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Читайте…!!! Пока ещё не поздно, боритесь – ДЖИДАЙ архангельский, откровение – “…если, всё будет хорошо, “русский” станет прилагательным…” (https://cont.ws/@ajbolit444/578798)
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Очень важно осознать “стандарты отношений”, о которых говорит и пишет В.Ю.Катасонов. В них ответ на многие вопросы, которые звучат, но не находят вразумительного объяснения. Как узнать, кто кроется за теми или иными “идеями”? Посмотри, к каким стандартам они относятся, и получишь ответ.
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всё это давно известно,вот только сказать об этом открыто никто не осмеливался,публично.
видимо совсем плохо стало,к рубежу подошли – либо мы их задавим,либо они нас.