Самое сильное выступление В.Ю. Катасонова за все эти годы

По крайней мере его первая половина – вне всякой критики!И отрадно, что профессор употребил, наконец, ту лексику и те принципиальные положения, которые систематически на протяжении нескольких лет использовались в этом блоге.Например, иудаизм – человеконенавистническая идеология.Нет такой нации, еврейской.Заповеди „Не убий, не укради” – только в отношениях между „избранными”.Иудеи – всепланетарная мафия.И др.Таким образом, многие,И озвучены они на уровне профессуры МГИМО. Как-то сразу по-другому оцениваешь и факт высылки из России некоторых раввинов. Или закрытие иных проиудейских сект, вроде неких „Свидетелей…”.В общем, десионизация набирает обороты. Тем лучше!

Источник: ss69100.livejournal.com