Главная » Мировоззрение, Экономика

Самое сильное выступление В.Ю. Катасонова за все эти годы

09:26. 7 апреля 2017 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал:
По крайней мере его первая половина – вне всякой критики!

И отрадно, что профессор употребил, наконец, ту лексику и те принципиальные положения, которые систематически на протяжении нескольких лет использовались в этом блоге.

Например, иудаизм – человеконенавистническая идеология.

Нет такой нации, еврейской.

Заповеди „Не убий, не укради” – только в отношениях между „избранными”.

Иудеи – всепланетарная мафия.

И др.

Таким образом, многие, ранее запретные вещи, названы своими именами. И озвучены они на уровне профессуры МГИМО. Как-то сразу по-другому оцениваешь и факт высылки из России некоторых раввинов. Или закрытие иных проиудейских сект, вроде неких „Свидетелей…”.

В общем, десионизация набирает обороты. Тем лучше!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: гой, закон, империя, иудей, Катасонов, мафия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... уважаемых аналитиков: профессора Катасонова,  политика Болдырева и... обвиняя  в своих выступлениях и видеороликах  несколько ...  в распоряжении мощь самого сильного на планете государства США...задачу: добить окончательно все остатки положительного в понятиях...
Сталинская экономика — это не экономика СССР
...битва экономики Сталина против всей экономики Европы, которую мировой...победила, значит, она была самой сильной и мы должны знать, ...США высказался в своём выступлении 25 октября 1996 г....следующее: книга В.Ю. Катасонова «Экономика Сталина» является важным...
Новости Украины и Новороссии 07 марта 2016
...молодежной политики НОД Мария Катасонова, ее организация не стала... Сама летчица все обвинения отрицает и в ответ на перенос выступления ...Мысль о том, что самая сильная армия континента за пару ...есть лучшая программа, более сильная команда и коалиция, которая...
ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (2-1)
...профессора МГИМО В.Ю. Катасонова, депутата Госдумы Е.... практически полностью контролирует все государства, входящие в... и самими “верхами”, к самостоятельным политическим выступлениям.К ...революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или...
Отмена наличных денег в мире. «Метка зверя» уже вводится!
...будет красиво преподноситься, на самом высшем политическом и религиозном ... начали, чтобы сразу не сильно пугать… Решено выдать такие ...как в телефонных сим-картах. Саму «УЭК» оставили, перенеся по....Катасонова, фильмы и выступления Г.Царёвой, и т.д., — но все ...

3 коммент.»

  • 2639 1937
    Ajbolit444 7 апреля 2017 в 10:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Читайте…!!! Пока ещё не поздно, боритесь – ДЖИДАЙ архангельский, откровение – “…если, всё будет хорошо, “русский” станет прилагательным…” (https://cont.ws/@ajbolit444/578798)

    Ответить
  • 3249 2455
    Иванович 7 апреля 2017 в 10:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Очень важно осознать “стандарты отношений”, о которых говорит и пишет В.Ю.Катасонов. В них ответ на многие вопросы, которые звучат, но не находят вразумительного объяснения. Как узнать, кто кроется за теми или иными “идеями”? Посмотри, к каким стандартам они относятся, и получишь ответ.

    Ответить
  • 9 5
    Мефодий 7 апреля 2017 в 10:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    всё это давно известно,вот только сказать об этом открыто никто не осмеливался,публично.
    видимо совсем плохо стало,к рубежу подошли – либо мы их задавим,либо они нас.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>