После провала на Украине Греф мечтает о куске «Сбербанка»

Экономика России нуждается в новой приватизации, как малых, так и крупных предприятий. Это необходимое условие для экономического роста. Такое мнение высказал глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе проходящего в Москве Биржевого форума.

По словам Грефа, «когда свыше 70% экономики — госсектор, говорить о конкуренции и эффективной структуре экономики невозможно». При этом он назвал приватизацию «вопросом национальной безопасности».

Рассуждая об экономическом росте, Греф напомнил, что многое будет зависеть от того, какая команда придет в правительство после президентских выборов 2018 года. Возможно, его беспокойство связано с резким обрушением рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева и слухами о его отставке.

Подготовку приватизации «Сбербанка» Греф на данный момент отрицает. Однако ранее он предлагал государству расстаться с контролем над крупнейшим кредитным учреждением, оставив долю в 25% акций. При этом он советовал распродавать «Сбербанк» частями — по 5−7%. Тогда приватизацию «Сбербанка» остановило лишь решение президента Владимира Путина.

Сейчас, после провала политики Грефа на Украине, его стратегический экономический гений оказался под сомнением. По его собственному признанию, «Сбербанк» вынужден продать свою «дочку» с убытком — по цене ниже одного капитала.

После ваучерной приватизации и залоговых аукционов 1990-х отношение россиян к разгосударствлению остается стабильно негативным. Так, во время обсуждения плана приватизации на 2017−2019 годы против этого выступали до 70% опрошенных граждан. Причем большинство являлось принципиальными противниками продажи собственности в частные руки, считая, что это лишь усугубит экономические проблемы в стране.

Принятый правительством план приватизации действительно вызывал вопросы. Если продажа убыточных ФГУПов еще объяснима, то полный или частичный уход государства из таких прибыльных предприятий как алмазодобывающая компания АЛРОСА, в котором сегодня шли обыски и выемка документов, или гранильный завод «Кристалл», объяснить трудно. То же касается стратегических предприятий вроде «Новороссийского морского торгового порта».

Президент ООО «Новое Содружество» Константин Бабкин видит в продолжении приватизации не столько выгоду, сколько риск для экономики.

— Приватизация — эта не та проблема, о которой сейчас надо думать. Напротив, нужен мораторий на приватизационные процессы. Думаю, Греф хочет откусить себе кусочек «Сбербанка». Он боится за свое место накануне президентских выборов. Предполагает, видимо, что Путин или кто-то другой поменяет нынешнюю политику. Поэтому Греф хочет успеть приватизировать «Сбербанк» еще до выборов. Он уже озвучивал такие планы и продолжает лоббировать. Но мы не должны это поддерживать.

«СП»: — То есть названная Грефом цифра — 70% госсектора в экономике не является фатальной?

— Я не вижу такого засилья госсектора в экономике, о котором говорит Греф. Разве что в банковском секторе. Напротив, я хотел бы более активного участия государства в экономике. Проблему экономического роста нужно решать другими методами. Изменяя налоговую, денежно-кредитную, внешнеторговую политику. Мы — производственники не считаем необходимость приватизации реальной проблемой. Не думаю, что она даст экономический рост. Скорее, появятся очередные проблемы.

В кузнице государственных кадров — РАНГХиГС к идее Грефа также отнеслись с осторожностью. По мнению завкафедрой экономики и бизнеса, д. э. н. Эльмиры Крылатых, говоря о приватизации, следует рассматривать каждую отрасль экономики отдельно.

— Если я и разделяю эту идею, то лишь частично, поскольку исследую аграрный сектор экономики. В нашей сфере необходимо разумное сочетание крупного, среднего и мелкого производства. Роль государства тут важна, она необходима. А просто говорить, что у нас госсектор 70% и поэтому надо что-то снижать — это странная позиция. Аграриям требуется господдержка: кредиты под нормальные проценты, доступная техника, рынок сбыта и т. п.

«СП»: - В последнее время много говорят, что внимание государства к сельскому хозяйству дало мощный положительный эффект…

— Некоторые изменения в части влияния государства на аграрный сектор произошли. Хотя они пока лишь начальном этапе. У самих аграрников существуют опасения, что если санкции против России исчезнут и импортозамещение не будет уже элементом политики, то может быть ухудшение. Такого нельзя допустить. За последние два года, особенно в 2016 году, результаты аграрного сектора очень убедительны. Это надо закреплять. Тем более, когда люди поверили, что сельское хозяйство можно успешно развивать. Если и дальше пойдет как сейчас, аграрная сфера станет очень результативной. Мы не будем ни от кого зависеть в области продовольствия.

«СП»: — То есть государство вправе принимать протекционистские и другие меры даже если санкции отменят? Просто потому что это выгодно…

— Конечно. Разумные протекционистские меры нужны. И нужны гарантии этого. Причем, это касается и сферы сельскохозяйственного машиностроения. Об этом много говорили на недавнем Московском экономическом форуме. А требовать приватизации вообще — это слишком общий подход. Государство должно брать на себя функции поддерживающие, обеспечивающие развитие бизнеса.

Участник Московского экономического форума, член ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин предрекает поворот России к мобилизационной экономике по китайскому образцу — с решающим участием государства.

— Надо понимать, какие стратегические задачи у этой группировки, которая находится у власти вот уже 25 лет. Угроза стабильности в стране исходит не столько от прозападного господина Навального, сколько от прозападного экономического блока правительства и близких к ним деятелей вроде Грефа. Тот факт, что из этого блока, во всяком случае, внешне вывалился Чубайс, еще не означает, что сформулированные им ранее цели изменились. А цель состоит в разрушении российской экономики. Приватизация для них — это не метод исправления ситуации. Для этого существуют другие методы.

«СП»: — Какие?

— Прежде всего, это национализация природных ресурсов, введение прогрессивного налога, госмонополии на спирто-водочную продукцию и т. п. Мы предлагаем это постоянно вот уже 25 лет.