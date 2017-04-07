Открытым текстом 07.04.2017

Нам давно грозили войной. Теперь наступление против нас ведут по всем фронтам. Взрыв в Санкт-Петербурге. Нападение на полицейских в Астрахани. И всё за одну неделю. Похоже, кто-то очень влиятельный скомандовал «всем в атаку»…

Разместил бомбу на «Площади восстания» и взорвал заряд в вагоне Акбаржон Акрамжанович Джалилов. В 2011 году он получил гражданство Российской Федерации. Следствие выясняет, что заставило молодого человека совершить преступление через двое суток после дня рождения.

В социальных сетях на странице Джалилова сразу же нашлись признаки его интереса к радикальному исламу. К сайтам ваххабитов с цитатами о правильном и неправильном исламе — а правильными эти террористы считают только себя, любимых. Понятно, всех пользователей отследить невозможно, но разве это не обязанность спецподразделений? Открытым текстом хочу задать им несколько вопросов: почему не автоматизируете поиск примет агрессии в Интернете? Почему только после взрывов вы начали аресты питерских вербовщиков в ИГИЛ? Почему, несмотря на многочисленные многолетние запросы, не раздавили рассадник радикальных исламистов — питерскую вариацию на тему давно закрытого московского Черкизона — знаменитую АПРАШКУ?

Уже почти десятилетие в Санкт-Петербурге говорят о сносе стихийно возникшего в лихие девяностые рынка на территории памятника архитектуры «Апраксин двор». Здесь не только торгуют фальсификатом и китайским ширпотребом низшего сорта, но и построен целый четырнадцатигектарный город с гостиницами, кафе и даже мечетью. При облавах на территории рынка не раз задерживали мигрантов, проповедующих радикальный ислам. Но знаменитая Апрашка работает как ни в чём не бывало.

Пока невозможно точно утверждать, что Джалилов был как-то связан с радикалами с Апрашки. Но ведь сколько раз говорено, ЧТО такое питательная среда для террористов! Что, возможно, столько исламистов в городе на Неве — результат бездействия — или, того хуже, прямой корысти! Почему Апрашку закрывают ещё дольше и мучительнее, чем Черкизон? Открытым текстом объясняю: любые места, где нет постоянного надзора государства и общества, быстро превращаются в рассадники телесной и душевной заразы.

Что уж говорить о Ближнем Востоке, где усилиями Соединённых Государств Америки с их подельниками Ливия просто уничтожена, а в Сирии едва ли не четверть населения несколько лет пребывала под открытыми преступниками вроде запрещённой «Джабхат ан-Нусры»! Зато теперь, когда мы помогаем народу Сирии уничтожать заразу террора, Запад всполошился: как смеют русские защищаться, да ещё и не на своей территории, а на дальних подступах!

4 апреля сирийская авиация разбомбила городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, пока оккупированной террористами, самодельный цех по производству боеприпасов и склад готовой продукции. Ранее не раз отмечены поставки оттуда в Ирак снарядов с отравляющими веществами. Пропагандисты, многократно уличённые во лжи в поддержку террора, немедленно распространили сведения о массовом отравлении, но объявили, что нервно-паралитический газ был в сирийских бомбах.

Антисирийскую и антироссийскую фантазию открытым текстом поддержали официальные лица наших стратегических конкурентов. 5 апреля даже Совет безопасности ООН собрался, чтобы выслушать очередную дозу обвинений против нас. Привычная сцена антирусского балета: представитель Великобритании возмущался тем, что РФ вообще располагает правом вето. А сенатор МакКейн чуть позже в интервью СиЭнЭн потребовал начать ПРЯМЫЕ поставки оружия сирийской оппозиции. Той самой, которую сами СГА даже на картах не могут отличить от тех, кого сами же именуют террористами. Понятно, почему мы так раздражаем МакКейна и его подельников. Они планировали превратить весь Ближний Восток в пылающую яму — а мы и пожар тушим, и яму засыпаем. За это им и надо нас примерно наказать. К тому же после взрывов в Питере у президентов Путина и Трампа снова нашлись общие интересы и цели. Ну как это могут допустить те, для кого даже трагедии взрывов метро в Питере и, скажем, в Лондоне имеют разную цену!

После каждого крупного теракта на Западе Бранденбургские ворота в Берлине подсвечивают в цвет флага пострадавшей страны. После расстрела одного гей-клуба показали даже расцветку флага любителей половых извращений. Но после взрыва в питерском метро бургомистр Берлина сообщил, что Санкт-Петербург не связан с Берлином партнёрскими отношениями, а посему подсветки в знак солидарности не будет.

Да и чего ждать от официальных немцев, когда среди наших либеральнутых соотечественников тоже хватает любителей плюнуть на родину!

Блогер Адагамов, уехавший в Прагу от обвинения в педофилии, заявил, что в РФ не работает обмен свободы за безопасность: «Наплодили миллион спецслужб, а в метро как взрывали, так и взрывают». Блогер Кашин написал: «А потому что Исаакий не надо было трогать».

Питерские студенты голыми руками разгибали искорёженные двери взорванного вагона, чтобы скорее помочь раненым. Водители бесплатно возили людей по городу, где пришлось на несколько часов остановить всё метро. Питерцы сдали столько крови, на сколько хватило донорских пунктов. А в это же время наша либеральная мерзота жаловалась в уютном «Фейсбучке», что взрывы произошли для того, чтобы мешать им, болезным, собираться на митинги. Ущербная больная логика становится ещё страшнее на фоне обгоревших тел. Мятежных подлецов, как обычно, поддержал и весельчак Макаревич. Он в день, когда шокированный Питер оплакивал погибших, пел старую песню про «новый поворот». Ну а что, теперь из-за теракта концерт отменять?

Певец и автор песен Макаревич не отменил концерт, намеченный на день теракта. Он сослался на опыт Израиля, где траур по жертвам террора считают признанием его эффективности.

Самооправдание — дело нехитрое. Открытым текстом укажу на другую сторону того же опыта Израиля. Даже там — не говоря уж о нашем пассажиропотоке, многократно превосходящем израильский — невозможно досмотреть всех пассажиров так тщательно, чтобы полностью защититься от взрывов. От террора спасает только агентурная работа и уничтожение всех, кто с ним связан. Вот и мы — в отличие от наших либертанутых на всю голову — понимаем, что не будь наши ребята в Сирии, радикалы из ИГИЛ были бы уже тут. И заявляли о себе много чаще и страшнее. Как и надеялись те, кто почти десять лет растил эту отвратительную гидру. Им и скажу открытым текстом: нас трудности не пугают. А сплачивают. Били вас, бьём и будем бить. Нещадно! Нас не напугаешь!

Источник — http://ren.tv/blog/181715

Источник: vassermans.ru