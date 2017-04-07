Опасное погружение! Трейлер.

Дорогие друзья, уважаемые подписчики!

С большой радостью готовы сообщить вам, что работа над второй серией мультсериала “Команда Познавалова” – “Опасное погружение”, завершена!



Всем вместе на её создание нам удалось собрать более 840 тысяч ₽! Это отличный результат! Оставшуюся сумму, необходимую для завершения работы над этой серией, предоставил один из меценатов. Мы искренне благодарим каждого, кто принял участие! Создание этого мультфильма стало возможным благодаря неравнодушной позиции сотен людей со всей России! Вклад каждого из вас сыграл свою важную роль!



Сейчас идут работы по подготовке презентации этой серии, решаются разные юридические вопросы, связанные с оформлением прав на транслирование этого мультфильма на телеканалах и тематических фестивалях.



Все, кто оказал поддержку, обязательно получат обещанное: ссылку для просмотра мультфильма, диск, приглашение на презентацию.



Следите за новостями!



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com