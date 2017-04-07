Он вам не Леха

Редакция Делового сообщества детально изучила нашумевший фильм ФБК и воскресные митинги в России.



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Думаем, не стоит рассказывать почтенной аудитории, что означает фраза «Он вам не Димон». Листовки с приглашением на митинг с аналогичным названием были расклеены по всей области. Наш экземпляр в частности был реквизирован сотрудником редакции со здания Полпредства в Ростове-на-Дону. Что можно сказать об обращении: бумага недешёвая, мелованная, распечатано на лазерном принтере, что с учётом количества прокламаций достаточно расходно. Название города не указано. О географической принадлежности свидетельствует лишь адрес митинга — Театральная площадь с нижним подчёркиванием. Наклеено было аккуратно, клеем пролито равномерно и от души. Вывод — системно, старательно, безбоязненно (особенно с учётом адреса изъятия)…По прочтении этого приглашения на встречу с правдой мы задались вопросом, что же необходимо сделать человеку, чтобы из специалиста по лозоплетению по имени Лёха, проживающего в селе Бутынь, превратиться в уважаемого всеми Алексея Анатольевича Навального из Москвы. Лучше всего разбирать Лёхины опусы на примере последнего:— мы находим в соцсетях фотографии Премьера. Чем больше, тем лучше. Благо Дмитрий Анатольевич, пожалуй, единственный из кремлёвской компании, кто не стесняется ни быть самим собой, ни своих увлечений.— мы отбираем наиболее подходящие для интернет-фокусов снимки. Условие одно, на Премьере должны быть одеты новые вещи желательно из последних коллекций всем известных фирм. Благо, в отличии от членов своего кабинета, Дмитрий Анатольевич предпочитает совершенно демократичный Nike за 4 000 рублей туфлям от Testoni за 20 000 нерублей.— внимательно изучаем сайты любимых Дмитрием Анатольевичем производителей и узнаём артикул конкретной продукции. Затем берём деньги из фонда финансирования своих многочисленных сайтов и проектов. Только не надо слов… Навальный он как Ильич, ради великой цели готов брать деньги хоть у Госдепа, хоть у кремлёвских кокаиновых соколов, хоть у Всемирного комитета ЛГБТ. Теперь оформляем и оплачиваем заказ на имя одноклассника, однокурсника, одногрупника Дмитрия Анатольевича и указываем адрес фонда, на который оформлено какое-нибудь приглянувшееся нам здание. При этом не стесняемся рисовать стрелочки и квадратики, вписывать в квадратики фамилии и имена несуществующих людей и обзывать людей, существующих одноклассниками Медведева.Всё! Как говаривал слепой Пью: «Дело сделано!». Кстати сказать, за заказ Навальный скорее всего не платил. Сумма уж больно для него приличная — несколько тысяч долларов — можно списать, а бланк заказа интернет-магазина заделать самостоятельно. Главное, чтобы была бумажка, которой можно убедительно трясти, честно глядя на мир белёсыми глазками праведника — «пипл схавает». Особенно на периферии.. Находим на картах Google вышеуказанный особнячок и делаем его оцифровку в специализированной компьютерной программе: ну так, чтобы деревья слегка колыхались ветром, «типа» снято с коптера.— рисуем общую схему. Схема очень забористая: Медведев выбирает — передаёт Дьяченко — Дьяченко получает на своё имя (ну откуда у него помощники!) на головной офис (хорошо хоть не сразу в Кремль) и передаёт Медведеву — и всё это со взломанного ящика Медведева, который свои ящики не чистит и хранит там инфу за всю жизнь к великой радости Навального. Представьте себе, что вам это рассказали не о Медведеве, которого Вы априори не любите, а о близком человеке. Вы сразу поверите?. А представьте другую ситуацию. В аккурат перед Вашим повышением по службе кто-то очень Вас ненавидящий размещает в интернете информацию, что вы опасный гомосексуалист и сожительствуете со своим одноклассником. А в доказательство представляет интернет-заказ с якобы взломанного ящика — Вашего ящика — на лазоревое платье и красные туфли 45 размера. При этом заказ оплачен Вами с чьей-то карточки, а получателем указан Ваш одноклассник. Вы — звезда. О повышении можете забыть. С работы лучше уволиться самому. Жена с дочкой третий день живут у мамы и не отвечают на звонки. Есть у Вас желание перед кем-то оправдываться? Или может быть махнуть рукой, позвонить однокласснику и убедить его всё-таки попробовать…Ну представьте, Медведев сам выбирает одежду в интернет магазине, сидя дома на кухне и ещё жене кричит: Света, зая, у меня какой размер обуви? А она ему: Димочка, я не слышу, я в ванной… А потом он набирает Дьяченко: Здорово, кореш, заказ тебе на WhatsApp кинул… Дьяченко тоже клинический — лично ждёт курьера, проверяет заказ и так строго говорит: смотри-ка, «чел», на этой майке нитка поползла и пиджачок фалдит. Я жаловаться буду. Ну да ладно, давай накладную, я тебе сейчас распишусь…лично — и подписывается так старательно, высунув язык от напряжения. Это тот самый магнат Дьяченко, у которого фондов-мультимиллиардников по данным Навального больше чем у самого Навального правозащитных организаций! Верите?Внимательно посмотрите бланки заказов, представленные в ролике. Там чётко указан размер пресловутого Nike Air. Размер UK-6,5. Это 41 российский. А у Медведева — 39. Не верите, поройтесь в интернете, особенно в блоге премьера.А… это, наверное, Светлана Владимировна всё-таки вышла из душа и говорит премьеру: Димочка, не забудь заказать обувь на два размера больше, чтобы надевать на шерстяной носок — зима на носу, да и Илюше на вырост… Снова верите? Тогда перестаньте, пожалуйста, читать эту галиматью, переведите мозг в режим полёта и срочно пересмотрите что-нибудь свеженькое от Навального. Также подойдёт любой из центральных каналов российского или украинского телевидения!Цена дома, подаренного одним страшным преступником другому 5 000 000 000 рублей. Сказано с придыханием и со знанием дела. Вот так глянет бывало Алексей Анатольевич на объект недвижимости и выдаст: двадцать два миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать два рубля и тридцать одна копейка. Cколько раз звала его всемирная гильдия оценщиков. А не поехал. Патриот потому что! Зайдите на любимый всеми Авито. В Одинцовском районе продаётся 636 земельных участков. По версии Навального, вся недвижимость на линии Рублёво-Успенка — второе Успенское — Можайское шоссе и А-100 — это рублёвские усадьбы или рублёвские поместья, то есть все участки — элитные. Но мы найдём действительно редкие предложения. В районе села Ершово предлагаются две площадки. Обе с лесами, лугами и водными объектами. 28,5 Га за один миллиард рублей и 5 Га за 270 миллионов рублей. А вот цены на домовладения:Таким образом, стоимость всего «Усмановского» поместья — не превышает одного миллиарда рублей. Никак. Или Усманов Премьера надул, или оценщик наш сильно ошибся.А не в том суть. Если ты за правду, не надо нули наворачивать и пугать ярдами людей, большинство из которых пятитысячную по праздникам видят.. Усманов подарил дачу Медведеву — это коррупция, это — взятка. Ещё раз напомним. «одного эпизода с дачей достаточно, чтобы отправить и Медведева и Усманова на скамью подсудимых». Но за что? Что Медведев сделал для Усманова за этот дорогой сарай, принадлежащий фонду скорее всего самого Усманова. Внимательно взгляните на документ из Росреестра — Дом оформлен на фонд в 12.11.2016 года, а построен в 2010 году. Медведев работал Президентом с 2008 по 2012 год. То есть Усманов строит дом, когда Медведев — первое лицо (или, как говорят Кремлёвские аборигены, крайний) и ждёт чтобы подарить его лицу второму. Знаете, что общего у фильма Навального с английским хлебом? И то, и другое — бред — тот самый третий сон Веры Павловны, точнее Алексея Навального.Но тот, кому действительно важно докопаться до истины может зайти на карту Гугл — Московская область, Одинцовский район. Двигайтесь от МКАДа по Рублёво- Успенскому шоссе (это почти на запад) километров двадцать до Знаменского. Между Знаменским и Знаменским-1 чуть выше по карте в перелеске и находится это нелепое сооружение №128 (а не 129, как сообщается в фильме). Видите, вот и всё расследование. Теперь можете приобрести геликоптер DJI Phantom 4, а именно такой аппарат всё время стоит на заднем плане от Навального и отправиться охотиться на Премьера и Усманова. Только не удивляйтесь, что такой качественной съёмки не получится, потому что снималось не с геликоптера. Да и вообще не снималось. Обратите внимание на колышущиеся в одном ритме кроны деревьев и полное отсутствие ряби на воде. Такое бывает? А теперь вспомните, что такое приезд Медведева в любой город — кортежи, охрана, ФСБ, МВД, ФСО, ФСБ под видом МВД, МВД под видом таджиков-дворников, заваренные люки и снайперы по крышам — триумф суверенной демократии и маразма. А тут речь идёт о любимой даче Медведева, над которой как Мессершмитт над Брестом, коршуном кружит коптер Навального. И никто этого коршуна не сбивает. Более того, на даче второго лица государства, объявившего войну террористам, масонам, олигархам, «правому сектору» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), коррупции, голландским сырам и всему прогрессивному человечеству в лице Навального за полчаса кружения не выявлено ни одного охранника. В парке площадью 4,3 га — ни одного садовника, в доме площадью 2 822 м2 — ни одного рабочего — никто не убирает газоны, никто не подметает дорожки, никто не поливает цветы и это в погожий летний день… Летний? Как это летний? Трава изумрудная, листва на деревьях молодая. В фильме Навального вокруг дома № 128(129) раннее лето или поздняя весна. А митинг для бедных доверчивых граждан свободной России проводился на прошлой неделе 24 марта. Загадка. Отработаем три версии. Первая — Усманов подарил Медведеву персональную установку вечного лета, вторая — Навальный отснял материал летом, но ждал пока премьер закажет кроссовки на имя Дьяченко. Третья версия — «видеоматериал» — это недорогая симуляция. Любой пейзажист подтвердит — зиму писать сложнее!Дверь в вечное лето способен найти только кот Хайнлайна.Да и в селе Петрово-Дальнее, а именно оно краем мелькает в этом замечательном фильме, тоже лето. Алексей Навальный никогда не стал бы целый год скрывать от правоохранительных органов информацию о преступлении. Согласитесь. Он ведь сам в своём фильме так и заявил: «одного эпизода с дачей достаточно, чтобы отправить и Медведева и Усманова на скамью подсудимых». Чего же молчать, чего жулью на свободе задерживаться и следы заметать? Ну а история с подделкой — это вообще абсурд. Где Навальный и где фальсификация. Эти глаза не могут лгать! Где же истина? Чувствуете как мозг закипает? Представьте, каково Алексею Анатольевичу в вечном потоке информацииНа этом мы, пожалуй, и остановимся. Не будем писать, что рельеф гор, представленный Навальным в качестве доказательства принадлежности дачи Медведеву в фильме и твиттере совершенно разный, разные и фонари на олимпийском объекте и в блоге Премьера (обратите внимание на цоколь), а на одном из снимков «лужаек Медведева» газонокосилкой вообще управляет негр — съёмка «сочинской резиденции» сделана на европейском горнолыжном курорте. Мы обнаружили в фильме Навального 12 крупных несоответствий.Какой вопрос действительно интересен, так это чего на самом деле добивается Навальный и компания, а точнее Компания и навальный. Думается, их следует разделить. Сам по себе Навальный — фигура очень подходящая для того чтобы возглавить мелкотравчатую Российскую оппозицию — говорить и играть умеет, биография подходящая, в партии не состоял, решений не принимал, смазливое слегка капризное лицо, голубые глаза, льняные волосы и волевая ямочка на подбородке — эдакий принц Чарминг эпохи корпоративного дилетантизма, которому очень хочется стать королём. И совершенно неважно, чей он проект. Кремлёвский, западный или националистический. Любая версия может быть правдой, а скорее всего, правда где-то посредине. Возможно даже выращивают его для великой цели — заменить стремительно стареющего Жириновского. Давайте вернёмся в недалёкое прошлое, когда Владимир Вольфович действительно спас Россию от гражданской войны, когда патриотические и националистические волны просто захлёстывали страну, когда армия, народ и большая часть интеллигенции вот-вот должны были объединиться — появился Жириновский. Он явился фюрером для люмпена и клоуном для думающей части национал-патриотов. В результате голова ещё не рождённого Русского национал-социализма на долгие годы была отделена от тела гильотиной по имени Владимир Вольфович. Представляете многонациональную Россию с фашистским правительством? Так не всё ли равно нам, избежавшим взаимной резни, чей Жириновский проект — американский или ФСБшный. Только сейчас речь идёт не о хитром и эрудированном полиглоте, который изначально являлся сильной личностью, а о человеке бесцветном и безвольном, которого ведут к некой цели. Его даже задерживают картинно и ручкой из окна автозака помахать дают.Согласитесь, тот, кто представляет из себя что-то серьёзное и несистемное садится однозначно. Будь то «федеральный» Ходорковский или «региональный» Сергей Резник. Нельзя остаться на свободе имея столько приводов. Самостоятелен ли он? Безусловно нет. Может ли он стать самостоятельным? Разумеется, да. Опасен ли он? Подумайте сами, опасен ли человек, беззастенчиво врущий огромной стране и выводящий на улицы, оцепленные СОБРом, десятки тысяч детей…По факту мы имеем достаточно чёткий прообраз системы a la майдановская сетка, работающей по всей стране. Это прообраз будущего организма, cпособного перевернуть всю Россию в минуту слабости власти. На той неделе происходила тренировка нервной системы. Не мышц, не кулаков, не скорости или реакции, а именно нервной системы. То есть способности организма послать и принять приказ на самом кончике хвоста. Тренировка бесспорно удалась. Во-вторых, налицо апробирование клеточной массы будущего монстра — сегодняшние школьники и лицеисты, которые к выборам 2018 приобретут вполне половозрелый вид. Именно эта субстанция, пока что в силу возраста не ощущающая себя отдельными личностями и составляет основной «электорат» завтрашних «бесов»…Р.S. очень несправедливо, когда какой-нибудь имбицил с прозрачным взором называет Премьера России «Замечательный горнолыжник в шапке с помпоном». Да, финт с часовыми поясами действительно смешной, Сколково — Нью Васюки современности, «вы держитесь» — вообще цитата столетия, но лыжник в шапочке вернул выборы губернаторов, обязал чиновников отчитываться о доходах, упростил порядок регистрации политических партий, cократил количество армейских генералов с 1300 до 900 человек, перевёл армию на принцип бригадного построения, а во время Пятидневной войны проявил себя как жёсткий руководитель, это лыжник поднял зарплаты милиции и впервые открыто заговорил о коррупции, это лыжник вывел следствие из состава нашей самой честной и некоррумпированной прокуратуры. Интересно, если бы следствие до сих пор подчинялось прокуратуре, сколько людей, читающих наш материал, читало бы его в СИЗО? Вообще складывается впечатление, что в компании крепких внешнеполитических хозяйственников один горнолыжник ещё пытается изменить что-то внутри страны и кому-то это очень не нравится…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com