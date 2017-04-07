Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2017

На Украине осталось менее тридцати миллионов жителей. Лариса Шеслер

Когда-то была секретной информация о количество хлеба, поставляемого в воинскую часть, по потреблению хлеба легко устанавливалась численность личного состава.

Опубликованные в начале апреля данные по производству хлеба наглядно показывают – на Украине проживают не 42 миллиона человек и даже не 38 миллионов, учитывая потерянный Донбасс, а намного меньше 30 миллионов.

Украинские экономисты с важным видом сделали открытие — жители Украины стали есть меньше хлеба. Мол, из-за падения уровня доходов.

Производство хлеба на Украине с 2000 года сократилось в 2.2 раза. Сегодня в среднем житель страны потребляет всего 26 кг хлеба в год.

Но как-то странно: при падении уровня жизни потребление хлеба вообще-то растет, хлеб остается самым дешевым источником калорий, и он составляет значительную часть рациона у бедных пенсионеров, у неимущих и безработных. А тут — такой феномен.

Смотрю статистику по Российской Федерации.

В более зажиточной России в 2015 году потребление хлеба на душу населения составляло 46 кг, т. е. в 1.8 раза больше, чем на Украине.

Причем больше всего хлеба потребляет близкий к Украине по климату и традициям питания Южный федеральный округ — 50 кг на человека в год.

Статистика советских лет не репрезентативна, тогда дешёвым хлебом кормили домашнюю скотину. Кроме того, по политическим причинам была установка на обязательный остаток хлеба на конец торгового дня. Из-за этого не менее 15% хлеба возвращалось на хлебозаводы.

Посмотрим статистику 1995 года. Кормить хлебом коров уже стало невыгодно. Тогда, в нищие годы, на Украине и в России потребляли хлеба прмерно одинаково, на Украине даже больше. В России 70 кг на человека, а на Украине 75 кг. Потом потребление хлеба падало, разнообразие питания вытесняло часть хлеба из рациона. Но в России падение было постепенным, например с 50 кг в 2010-м до 46 в 2016-м. А на Украине — просто обвал, с 45 кг в 2010-м до 26 кг в 2016-м.

И эта простая производственная статистика наглядно вскрывает сомнительность [ложь] статистики демографической.

Не потребление хлеба упало на Украине, а резко сократилось население!

Разделите произведенные на Украине 1 млн 123 т тонн хлеба даже на российскую норму потребления – 46 кг, и вы выясните, что по этим расчетам сегодня на территории Украины живет 24.5 млн человек. И эта цифра, видимо, близка к истине.

Чтобы не было спекуляций насчет того, что «Україна – це Європа», дескать, в Европе едят куда меньше хлеба, чем привыкли в СССР, посмотрим на статистику в других странах.

«Потребляют много хлеба болгары – 96 кг/год. На Кипре и в Греции этот показатель соответственно равен 74 кг/год и 65 кг/год. Потребление хлеба в развитых европейских странах приблизительно одинаково и составляет: во Франции и Германии — по 54 кг/год, Бельгии – 60 кг/год, Нидерландах – 58 кг/год, Польше – 56,7 кг/год, Италии – 52 кг/год».

Кто-то поверит, что поляки едят хлеба в 2 раза больше, чем украинцы?

P.S. Для тех, кто думает, что на Украине стали печь хлеб в хлебопечках, в деревенских печах или производство выведено на нелегальные пекарни. Понятно, что при нынешних ценах на газ и электроэнергию булка, выпеченная в духовке, становится золотой. Но и цифры тоже разоблачают несостоятельность этого аргумента.

Потребление муки на Украине с 2008 года также сократилось почти в 2 раза. В 2008 году произвели 3.03 млн тонн, с учетом экспорта муки в стране потребили 2.8 млн тонн. В 2016-м произвели 1.8 млн тонн, с учетом экспорта потребили 1.43 млн тонн.

Предположим, что статистика по количеству населения на Украине на 2008 год верна (хотя я допускаю, что уже тогда потери населения скрывались). Тогда в 2008 году официально на Украине проживало 46.5 млн человек.

И опять по пропорции потребленной муки мы видим, что сегодня население Украины составляет половину от количества проживающих в 2008-м, т. е. менее 24 миллионов.

Не потому ли, несмотря на общемировые требования по необходимости регулярной переписи, на Украине последняя перепись населения прошла в 2001 году? Страшно посмотреть правде в глаза?

За время независимости Украина потеряла половину населения…

Если это не геноцид, то что тогда называть геноцидом?

Лариса Шеслер, «Одна Родина»

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В ДНР назвали имя убийцы Гиви

В Министерстве госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) назвали имя заказчика убийства лидеров ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом в четверг, 6 апреля, в эфире «Вести.ru» заявила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова.

По ее словам, это глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. Согласно сведениям спецслужб ДНР, в этом департаменте имеются отряды, созданные при финансовой поддержке из США и ведущие деятельность против Донбасса.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сообщила Петрова.

Также она рассказала, что 14 февраля 2017 года, вскоре после убийства Гиви, президент Украины Петр Порошенко поставил Алексея Петрова во главе департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики». По мнению пресс-секретаря МГБ ДНР, этот факт свидетельствует о том, что «Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР».

Она добавила, что сейчас Петров продолжает координировать продумывание и осуществление акций против населения Донбасса. Пост начальника департамента контрразведки дает ему возможность напрямую согласовывать подобные мероприятия с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями Вашингтона.

В начале марта министр госбезопасности Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что убийство Толстых было спланировано в отделе контрразведки СБУ.

«В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ», — утверждал он.

Командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете на базе этого формирования рядом с Донецком. Сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», позднее следствие выдвинуло версию о закладке взрывного устройства.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016-го: в лифте дом в Донецке, где он жил, сработало взрывное устройство.

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Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Венская опера

С перемогой! http://ben-son-msk.livejournal.com/18113 2.html – цинкС текущими ценами на оформление виз в ЕС можно ознакомиться вот здесь https://topvisa.com.ua/vizy-i-stoimost.h tml

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Новости Украины: В Киеве инициирован сбор подписей за отставку Виталия Кличко

Представители территориальной общины Киева начали процедуру сбора подписей для досрочного прекращения полномочий Виталия Кличко на посту мэра столицы Украины. Об этом сообщило издание «Комментарии».

«Досрочного прекращения полномочий главы города потребовали 428 членов территориальной общины Киева», — указано в сообщении.

На собрании инициативной группы свое недоверие действующему градоначальнику выразили руководители крупных общественных организаций, среди которых глава объединения «Сила общин» Андрей Карпенко, руководитель организации

«Трудовое содружество» Лалита Картозия, председатель организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич, глава объединения «Братство» Михаил Кругляк и еще 82 общественных активиста.

На первом этапе авторам инициативы необходимо собрать 393 тыс. подписей. После чего они смогут направить подписные листы с соответствующим заявлением в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию. В настоящий момент отставка по инициативе избирателей является единственным законным механизмом досрочного прекращения полномочий Кличко.

«Если события будут развиваться по такому сценарию, выборы нового мэра Киева могут пройти в конце нынешнего года», — предполагает издание.

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