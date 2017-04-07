Межрасовое смешение и психические отклонения
15:08. 7 апреля 2017 Просмотров - 410 5 коммент. Опубликовал: brahman
Межрасовое смешение и его последствия в исторических примерах разбирает биополитик Владимир Авдеев.
Источник: nashaplaneta.su
Межрасовое смешение и его последствия в исторических примерах разбирает биополитик Владимир Авдеев.
Источник: nashaplaneta.su
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Авдеев начитался Гебельса.
Странно что НЕ на нарах.
Наверно в Хохланде прячется.
Вот Пичужкин рассово чистый а Пушкин рассово неочень.
И какая разница.
Дворняжки кстати из собак самые УМНЫЕ и самые НЕ болеющие и приспособленные
—–
В апреле 2011 года Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга по представлению прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга признал экстремистскими материалы книги Владимира Авдеева «Расология. Наука о наследственных качествах людей».
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Уже смотрю не брезгует администрация ЯВНЫМ фашизмом.
Скоро будут ИГИЛ пропагандтровать?
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Случайно нашёл оооочень умную статью на сайте “Новороссия”. Ну перекликаются сильно. Пересказывать смысла нет. Есть желание- посмотрите.http://novorus.info/news/analytics/50017-razdelennyy-narod-intervyu-s-konstantinom-schemelininym.html
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Несколько лет назад купил книжку Авдеева “Расология”. Дал за неё 450 руб.
Внешний вид и название книги было многообещающее. Прочитал, но с большим трудом (тошнило, рвало).
Книга, однозначно, сделана под заказ, а по сути – это очередная еврейская лажа.
Я не знаю на кого она рассчитана или что этот автор курил за материал. У него там даже есть “Севевероамериканская раса, семитская раса, и куча других рас”. Вы представляете такое?
Он смешал всё в одну кучу – песок, гов*о и сахар.
зы: РАСА была, есть и будет только БЕЛАЯ! Читайте книгу “Десионизация” Валерия Емельянова и потом не будете вестись на всякую чушь!
Жаль 450 рублей! :-)
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Бред шизофреникаю
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Бред шизофреника