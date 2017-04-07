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Межрасовое смешение и психические отклонения

15:08. 7 апреля 2017 Просмотров - 410 5 коммент. Опубликовал:

Межрасовое смешение и его последствия в исторических примерах разбирает биополитик Владимир Авдеев.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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5 коммент.»

  • 12433 -139
    Русофил 7 апреля 2017 в 16:00 Ссылка Пометить
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    Авдеев начитался Гебельса.
    Странно что НЕ на нарах.
    Наверно в Хохланде прячется.
    Вот Пичужкин рассово чистый а Пушкин рассово неочень.
    И какая разница.
    Дворняжки кстати из собак самые УМНЫЕ и самые НЕ болеющие и приспособленные
    —–
    В апреле 2011 года Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга по представлению прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга признал экстремистскими материалы книги Владимира Авдеева «Расология. Наука о наследственных качествах людей».
    —–
    Уже смотрю не брезгует администрация ЯВНЫМ фашизмом.
    Скоро будут ИГИЛ пропагандтровать?

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  • 26 0
    Ирбис-66 7 апреля 2017 в 16:18 Ссылка Пометить
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    Случайно нашёл оооочень умную статью на сайте “Новороссия”. Ну перекликаются сильно. Пересказывать смысла нет. Есть желание- посмотрите.http://novorus.info/news/analytics/50017-razdelennyy-narod-intervyu-s-konstantinom-schemelininym.html

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  • 1147 690
    ратник 7 апреля 2017 в 17:55 Ссылка Пометить
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    Несколько лет назад купил книжку Авдеева “Расология”. Дал за неё 450 руб.
    Внешний вид и название книги было многообещающее. Прочитал, но с большим трудом (тошнило, рвало).
    Книга, однозначно, сделана под заказ, а по сути – это очередная еврейская лажа.
    Я не знаю на кого она рассчитана или что этот автор курил за материал. У него там даже есть “Севевероамериканская раса, семитская раса, и куча других рас”. Вы представляете такое?
    Он смешал всё в одну кучу – песок, гов*о и сахар.

    зы: РАСА была, есть и будет только БЕЛАЯ! Читайте книгу “Десионизация” Валерия Емельянова и потом не будете вестись на всякую чушь!
    Жаль 450 рублей! :-)

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  • 40 30
    Николай 7 апреля 2017 в 18:05 Ссылка Пометить
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    Бред шизофреникаю

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  • 40 30
    Николай 7 апреля 2017 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Бред шизофреника

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