Люди с уникальными способностями, которые не снились обычному человеку. Люди Х
19:14. 7 апреля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал: Neils
Обладатели уникальных способностей, которые даже не снились обычному человеку, существуют ли они сегодня среди нас или до сих пор являются лишь персонажами комиксов и блокбастеров? Сверхсильные и быстрые, способные читать чужие мысли и парить над землёй, управлять своим телом и превращать его в настоящую машину. Их пока не отличить в городской толпе, но то, что ещё недавно было лишь результатом естественных мутаций, сегодня может встать на поток.