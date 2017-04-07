Люди с уникальными способностями, которые не снились обычному человеку. Люди Х

Обладатели уникальных способностей, которые даже не снились обычному человеку, существуют ли они сегодня среди нас или до сих пор являются лишь персонажами комиксов и блокбастеров? Сверхсильные и быстрые, способные читать чужие мысли и парить над землёй, управлять своим телом и превращать его в настоящую машину. Их пока не отличить в городской толпе, но то, что ещё недавно было лишь результатом естественных мутаций, сегодня может встать на поток.