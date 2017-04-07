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Люди с уникальными способностями, которые не снились обычному человеку. Люди Х

19:14. 7 апреля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Обладатели уникальных способностей, которые даже не снились обычному человеку, существуют ли они сегодня среди нас или до сих пор являются лишь персонажами комиксов и блокбастеров? Сверхсильные и быстрые, способные читать чужие мысли и парить над землёй, управлять своим телом и превращать его в настоящую машину. Их пока не отличить в городской толпе, но то, что ещё недавно было лишь результатом естественных мутаций, сегодня может встать на поток.

Метки: сверхвозможности человека, сверхспособности человека, удивительные люди
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