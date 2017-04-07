Как мы Киев спонсировали

Источник: http://www.stoletie.ru

Россия оказывала помощь Украине, несопоставимую с финансами, поступавшими от МВФ



Начнем c общего фона: по данным ООН, 60% насeлeния Украины сейчас живет за чертой бедности, тогда как три года назад, при «злочинной владе Януковича», за этой чертой была четверть населения, точнее, 26%.

Народ нищает, платежеспособность населения падает, потому задолженность за услуги ЖКХ в стране достигла 29,5 млрд гривен. За январь и февраль она выросла на 6,1 млрд. В связи с этим П. Порошенко внес законопроект № 6232, которым предусматривается «насильственная» оплата коммунальных услуг. Спрашивается: цэ пэрэмога «революции гидности», чи зрада, чи шо?

Агрессором украинская пропаганда по-прежнему называет Россию, но за первые два месяца текущего года Украина более чем на 54,4% увеличила экспортные поставки именно в РФ.

«У Киева своих денег нет, а Запад его водит за нос. Украинские политики и олигархи в борьбе за власть расшатывают без того неустойчивую конструкцию. Транспортная система парализована, регионы откалываются, вандалы замуровывают банки вместе с бизнесом. Людей убивают прямо в центре города. Негативных событий на Украине набирается все больше и больше. Как будто страна, действительно, выходит на финишную прямую», — считает политолог, член Общественной палаты РФ В. Крашенинникова.

На этом фоне феерично выглядит на Украине история с филиалами российских банков. После того, как Порошенко 16 марта по представлению Нацбанка Украины (НБУ) ввел в действие «сроком на один год» решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом — АО «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк» (принадлежащий Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe), ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» («внучка» российского ВТБ) — «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», – последовали некоторые «подвижки».

Например, российский «Альфа-банк» на Украине, в списке Порошенко не упомянутый, решил выйти из реестра банков РФ…

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Для чего нужна была блокада офисов российских банков на Украине?

Аналитик Игорь Друзь называет три причины. Первая: нанесение максимально возможного вреда российской экономике. Ведь тот же «Сбербанк» — это «наполовину государственный банк», 52 % акций которого принадлежит Центробанку РФ, а его доля на рынке частных вкладов России — 46%. А общая доля активов российских банков, расположенных на Украине, по разным оценкам, составляет от 8 до 15%. Вторая: разрыв экономических связей с Россией, который нужен для подготовки к более масштабному вооруженному конфликту. То, что такие планы как минимум являются одним из вариантов действий для Запада — сомнений не вызывает.

А для того, чтобы максимально сильно стравить между собой части одного народа, Западу надо порвать все их связи, чтобы убрать любое пророссийское лобби из политикума и общественной жизни Украины.

И третья причина: с помощью «экспроприированных» у россиян ресурсов американцы намерены платить укро-олигархам за верную службу. Это удобно — рассчитаться российскими деньгами, опрометчиво заведенными банками РФ на территорию Украины.

И. Друзь прав в своем утверждении, что наивные надежды российских банкиров, которые даже после победы русофобского Евромайдана заводили огромные суммы на Украину, надеясь, что их «бабло победит зло», рассыпались в прах.

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И вот, что называется, свершилось. 27 марта «Сбербанк» таки решил из Украины уходить и сообщил, что продает 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик-банку (Norvik Banka) и белорусской частной компании, название которой пока не названо. Основным акционером Norvik Banka является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Позже было объявлено также, что мажоритарным акционером консорциума стал ещё один гражданин «туманного Альбиона» Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы «БИН» и «Русснефти». Гуцериев-сын является гендиректором «ФортеИнвеста» и акционером и конечным собственником НПФ «Европейский пенсионный фонд», АО «НПФ «Доверие», НПФ «Регионфонд». Сделку планируют закрыть в первом полугодии текущего года, для этого она должна быть одобрена и подтверждена финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

Эксперты указывают, что «Сбербанк» на Украине является шестым по величине банком страны, с активами около 2,2 млрд долл. и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka находится в Латвии на седьмом месте по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети, его услугами пользуются более 150 тысяч клиентов.

Обращают внимание, что этой сделке предшествовала некая информационная утечка о попытке продажи активов «Сбербанка» на Украине — украинскому покупателю, за сумму до одного миллиарда долларов. Сделка расстроилась якобы по причине желания Порошенко продать в нагрузку свою кондитерскую фабрику в Липецке — по цене, завышенной в разы.

Политик Олег Царев, комментируя смысл, причины и результаты этой сделки, напоминает об обращении В. Путина к Федеральному собранию РФ, в котором фигурирует число более 30 млрд долл. (32 млрд) — столько кредитов российской банковской системой вложено в «дочки» на Украине за все время «незалежности». Почти половина из них — активы «Сбербанка». Эксперт утверждает, что за это время было немало кредитов, которые обесценились, не возвращались, списывались как убытки, «токсичных активов». О. Царев оценивает баланс «Сбербанка» на Украине в 5-6 млрд долл. «чисто по активам, не считая бизнес, помещения, клиентскую базу и так далее».

Вывод не только этого аналитика: Российская Федерация несет на Украине большие финансовые убытки. И если с таким же беспрецедентным дисконтом будут продаваться активы остальных упомянутых в указе Порошенко российских банковских «дочек», то потери существенно возрастут. Действительно: возвращение полутора миллиардов взамен вложенных тридцати двух — это существенный дисбаланс. Сейчас продажа банков реализуется по самому худшему сценарию для РФ. Россия оказалась не готова к действиям, которые по отношению к «дочкам» российских банков предприняла Украина, запретив возврат России инвестированных в Украину средств.

О. Царев в течение двух лет предупреждал о такой возможности и о необходимости срочного решения вопроса. В октябре минувшего года была опубликована статья «Центробанк РФ — главный спонсор Украины?», в которой эксперт вскрывал схемы перекачки денег из российской экономики в украинскую. Однако лишь за последний год российской банковской системой было влито в Украину полтора миллиарда долларов.

А по оценкам Российского института стратегических исследований (РИСИ) Центробанк РФ через государственные банки России в среднем вливал два последних года в экономику Украины по три миллиарда долларов в год! РФ остается главным инвестором Украины.

Следует постоянно помнить и напоминать, что эти средства поддерживают нынешний киевский режим, из них оплачивается война: под них эмитировалась гривна, выплачивалась зарплата бойцам «АТО», покупалось вооружение…

Ресурс «Русская весна» утверждает также, что структуры российских банков на Украине занимались и предоставлением льгот самим участникам «АТО»: например, заморозкой и списанием процентов по их кредитам. 8 июня 2014 г. на Украине вступил в силу закон, по которому банки стали обязаны предоставлять такие кредитные каникулы физическим лицам: процентная ставка не начисляется и не платятся проценты за тот период, пока боец находится в зоне «АТО». Но украинские «дочки» российских банков, для того чтобы продемонстрировать свою лояльность новой киевской власти, делали это добровольно и до принятия этого закона! «Прискорбно также, — пишет «Русская весна», — но российские банки не просто выполнили приказ киевского режима о прекращении работы в Донбассе, когда Порошенко решил блокировать «мятежный» регион, они выполнили его раньше всех других украинских банков. Они выполнили его первыми!». Деньги не пахнут…

Российские банки ушли из Крыма на Украину, после возврата Крыма в РФ. Ушли, опасаясь санкций, поскольку входят в мировую финансовую систему МВФ и ФРС. Потом они отказались считать действительными паспорта донецких республик — до тех пор, пока президент РФ не поставил на место в этом вопросе, в частности, г-на Грефа. А уже затем «Сбербанк» на Украине получил за это от нацистов штурм, проплаченный заокеанскими финансистами.

Прекращение финансовой поддержки киевского режима волевым политическим усилием является фактором позитивным. Но Россия заплатила за это очень большую цену; отъем денег произошел просто «не из карманов Грефа, Горькова или Костина, а из карманов граждан России, российских налогоплательщиков», считает О. Царев, поскольку деньги на счета российских банков на Украине поступали как рефинансирование от Центробанка РФ. За последние два года Россией на Украину перечислено банковских средств больше, «чем сумма, за которую сейчас эти банки продают».

Есть, правда, мнение, что не следует связывать финансы банкиров и их потерю с народом России, ведь эти потери миллиардов все равно простых граждан не касаются никак, поскольку «все вклады частных лиц в банки сразу уходят на «прокрутку» в фонды, биржи, а в банках остается только частичное резервирование — около 10% вкладов, «и жалеть эту вражескую ростовщическую систему просто смешно».

Тем не менее появились «вбросы», что Украина может заблокировать сделку «Сбербанка» с «великобританцами» Гуцериевым и Гусельниковым и вынудить все же отдать украинским покупателям «Сбербанк» за совсем символическую плату, с ещё большими убытками для РФ.

Не исключено, что такие попытки будут предприниматься, потому что Порошенко на своем кондитерском бизнесе все-таки постарается сделать гешефт, утверждает О. Царев. В целом же киевская власть хочет «заработать» в третий раз. Первый раз — это когда с использованием украинских судов выводились активы из-под кредитов. Когда кто-то закладывал свой бизнес, он получал кредиты, украинские суды массово расторгали договоры, признавали их недействительными, выводили активы и фактически делали невозможным для российских банков получить кредит назад. Эти деньги были украдены и во второй раз. Объявляя кредиты недоброкачественными, Нацбанк Украины требовал от российских банков докапитализировать их украинские «дочки». И российские банки, материнские структуры, были вынуждены перечислять деньги на Украину. Коломойский, наоборот, выжимал деньги из украинского бюджета и переводил их за границу, выкручивая руки украинскому Нацбанку тем, что у него большое количество депозитов, и он может обрушить банковскую систему. А от российских банков, под угрозой введения временной администрации и отъема активов, требовали перечислять на Украину из России миллиарды долларов, под которые потом выпускалась гривна, которой пользовался бюджет Украины. Таким образом, с России получили деньги второй раз. Сейчас Порошенко пытается получить деньги третий раз с многократно до этого обворованных российских банков, вынуждая их продать уже остатки активов.

Добавим, что механизм, с помощью которого Украина «зарабатывает» на финансах России, нехитр: кредиты банкам не возвращают, чтобы не потерять лицензию, им необходимо покрывать зависшие суммы резервами, а поскольку своих денег у них нет, они просят их у материнских компаний в РФ. По такому принципу работает насос, который перекачивает российские деньги на Украину.

НБУ, умело манипулируя условиями резервирования, оказывая давление на российские банки, вынуждает их вкладывать деньги в Украину, тем самым стабилизируя у себя финансово-экономическую ситуацию.

Следуя неумолимой логике развития ситуации, Олег Царев убежден, что отношения между Украиной и Россией будут ухудшаться до полного разрыва, и уверяет, что «следующим шагом будет попытка национализировать — и, вполне возможно, успешно — активы российского бизнеса на Украине».

Это тоже более тридцати млрд долларов — фабрики, заводы, принадлежащие российским бизнесменам на Украине. Таких компаний очень много — и металлургических, и судоремонтных, и в химической промышленности, и в машиностроении. И России следует принимать по ним решение сейчас, ведь «это деньги российских налогоплательщиков, это русские деньги», прибыль, заработанная на российских предприятиях, инвестированная в Украину, которая должна была бы потом приносить деньги в Россию. Однако высоки риски, что средства могут оказаться потерянными.

Следует внимательно отнестись к суждению народного депутата четырех созывов, работавшего и в комитете экономической политики, и в налоговом комитете Верховной Рады. Царев утверждает также, что разговоры о непременно грядущем крахе банковской системы Украины являются посылом ложным. У государства очень большой запас устойчивости, и оно будет существовать даже при зарплатах у граждан 7 или 6 долларов в месяц, как это было при некоторых латиноамериканских компрадорских режимах, которые устанавливали США. Там падал уровень жизни, падала промышленность, падала зарплата, однако диктатуры существовали десятки лет.

Нелишне напомнить, что ещё более ста млрд долларов — это дотации России украинской экономике, предоставленные через скидки на энергоресурсы. Примечательно, что Украина демонстративно сейчас отказывается возвращать России государственный кредит в сумме три миллиарда долларов.

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Тем временем пока суд да дело, Порошенко на своей странице в Фейсбуке анонсировал второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза: «с 3 по 7 апреля на счета Украины должны поступить, наконец, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи».

Что касается Международного валютного фонда, то на 28 января 2015 года долг Украины перед ним составляет 7 млрд 607 млн 477,24 тыс. долл. С того времени Украина получила оттуда ещё один миллиард долларов. Очевидно: Россия оказывала помощь Украине, несопоставимую с финансами, поступавшими от МВФ…

Лев Золотко

Источник: nstarikov.ru