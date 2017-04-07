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Документальный фильм. Военная авиация Второй мировой

14:39. 7 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Война порождает потребность, невиданную в мирное время. Страны конкурируют в попытке создать следующее мощнейшее оружие, и инженеры порой прибегают к замысловатым методам проектирования своих машин для убийств. Нигде еще это не проявлялось настолько отчетливо, как в небе Второй мировой войны: смелые авиаконструкторы изобрели наиболее странные самолеты в истории человечества.

Метки: авиация, вторая мировая война
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