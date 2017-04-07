Бифштекс с кровью для важного гостя. Юрий Селиванов

О том, как Сирия попала под горячую руку американской геополитики

Безусловно правы те аналитики, которые связали сегодняшний американский ракетный удар по Сирии с начавшимся сегодня же визитом в США председателя КНР Си Цзиньпина. Такие совпадения случайными не бывают. От слова совсем. Саммитам подобного уровня всегда придается исключительное значение. И, по крайней мере, державы- участники всегда стремятся создать для них максимально благоприятный международный фон. Вот и выходит, что одна из двух таких держав – США посчитала наиболее «благоприятным фоном» военное нападение на иностранное государство – Сирию. Ведь американцев никто на аркане не тащил и они вполне могли бы, при желании, без труда развести во времени эти два события. Но не развели. А следовательно — желали именно того, чтобы они совпали.

Из этой констатации неопровержимо следует, что центр тяжести данной военно-стратегической комбинации США приходится отнюдь не на Сирию и только косвенно — на Россию.

И, конечно же, скороспелый и плохо подготовленный «мухлеж» с «химической атакой» в Сирии играл в этой затее сугубо служебную роль. Просто американцам срочно был нужен более-менее убедительный повод для того, чтобы хоть как-то прикрыть столь явный акт военной агрессии.

Еще когда эта «химическая атака» в западных медиа и госструктурах только раскручивалась, я обратил внимание на её необычно нервный, какой-то лихорадочно-торопливый характер. Теперь понятно, почему они так торопились с нагнетанием этой темы. Дата визита китайского лидера была известна заранее и требовалось в считаные дни разогреть её до нужной кондиции.

Как всегда в таких экстренных случаях особенно хорошо видны шитые белыми нитками «аргументы» и лезущие, как шило из мешка, нестыковки. Западные медиа то и дело прокалывались в описаниях этой фейковой «сенсации». То они проговаривались, что понятия не имеют, кто именно применил химоружие. То вдруг сообщают, что химснаряд был всего один. Что явная глупость, поскольку такой ничтожный масштаб химвойны не способен ничего изменить на поле боя, зато ославит применившего ОМП на весь мир. А сирийцы ведь не дураки, чтобы так подставляться.

Суматоха в прессе шла отчаянная. Даже Трампу пришлось добавить «огонька» личным участием в этой кампании. В общем худо бедно, через пень колоду, но аккурат к седьмому числу – дате визита тов .Си в США был выструган очередной пропагандистский жупел, который позволил Пентагону без особым нравственных терзаний запустить «Томагавки».

Можно уверенно констатировать, что по минованию надобности, то есть после отъезда китайского гостя, весь этот громыхающий сирийский реквизит будет тут же убран в самый дальний угол. И о нем дружно забудут до следующей оказии.

Что касается того – зачем весь этот спектакль понадобился Трампу, то это тоже достаточно очевидно. Америка в последнее время слишком расслабилась и даже позволила думать о себе как об уходящей на покой сверхдержаве. В немецкой прессе, например, уже прямым текстом пишут, что на Балканах вот-вот начнется новая война, потому что руководящая роль Америки в этом регионе больше не ощущается. Примерно такие же разговоры усиливаются и в других регионах планеты – от Филиппин до Франции.

Понятно, что на таком минорном фоне вести переговоры с лидером самой успешной державы планеты Трампу было явно не с руки. И ему срочно потребовалось напомнить о том, что Америка еще очень даже «могёт», особенно если её прислонить к теплой стенке, как говорил незабвенный Аркадий Райкин. Вот и вдарили по принципу «разберусь со всеми подряд и накажу, кого попало».

В данном случае не повезло Сирии. Но в прицеле был, прежде всего, Китай. Трамп выстраивает с ним отношения с позиции силы, вот он эту силу и демонстрирует. А что ему остается делать – по Северной Корее нынче стрелять боязно. Можно и по Калифорнии ракетно-ядерную «обратку» схлопопотать. Так что, господа сирийцы – ничего личного, только бизнес! Обычный такой, чисто американский. незатейливый, как тот полосатый матрас, который они догадались сделать своим государственным флагом.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: news-front.info