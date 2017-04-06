Волгоград – Сталинград – Царицын

Мой «дебют» на телеканале «Царьград» получился весьма любопытным. По многим причинам.



1. Тема для обсуждения была «возможность и нужность переименования Волгограда в Сталинград». Позиция ПВО по этому вопросу такова: город на Волге должен стать Сталинградом. Но делать это надо через решение самих жителей. С этой инициативой мы выступали достаточно давно, проводили митинги и пикеты по всей стране, однако решения не было принято. И вот с подобным предложением выступил Жириновский, который ровно год назад в поединке со мной поливал имя Сталина грязью. Теперь начинается выборная президентская компания и ВВЖ на ходу переобувается.

2. Неприятно поразила ведущая программы, которая в самом конце её подвела итог. Такое впечатление, что всей дискуссии вообще не было, потому, что она просто взяла и встала на одну из сторон. Можно было не писать программу, а сразу записать ведущую.

3. Любопытен состав оппонентов: яблочница-либералка и монархист –писатель Петр Мультатули, которого я знаю лично.

4. Саму дискуссию вы сможете оценить, я же хотел обратить ваше внимание, на УРОВЕНЬ понимания и знания истории яблочницей. В конце программы она заявила, что «России не надо было вступать в Первую мировую войну». К сожалению, времени, чтобы обратить внимание на подобную глупость, у меня уже не было. Как можно говорить такое, если Германия объявила войну России 1 августа 1914 года? По её мнению СССР также было не надо было вступать в войну, когда 22 июня 1941 года Гитлер напал? Надо было сдаваться?

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Источник: nstarikov.ru