Главная » История, Мировоззрение, Политика

Волгоград – Сталинград – Царицын

13:33. 6 апреля 2017 Просмотров - 106 2 коммент. Опубликовал:

Мой «дебют» на телеканале «Царьград» получился весьма любопытным. По многим причинам.

1.       Тема для обсуждения была «возможность и нужность переименования Волгограда в Сталинград». Позиция ПВО по этому вопросу такова: город на Волге должен стать Сталинградом. Но делать это надо через решение самих жителей. С этой инициативой мы выступали достаточно давно, проводили митинги и пикеты по всей стране, однако решения не было принято. И вот с подобным предложением выступил Жириновский, который ровно год назад в поединке со мной поливал имя Сталина грязью. Теперь начинается выборная президентская компания и ВВЖ на ходу переобувается.

2.       Неприятно поразила ведущая программы, которая в самом конце её подвела итог. Такое впечатление, что всей дискуссии вообще не было, потому, что она просто взяла и встала на одну из сторон. Можно было не писать программу, а сразу записать ведущую.

3.       Любопытен состав оппонентов: яблочница-либералка и монархист –писатель Петр Мультатули, которого я знаю лично.

4.       Саму дискуссию вы сможете оценить, я же хотел обратить ваше внимание, на УРОВЕНЬ понимания и знания истории яблочницей. В конце программы она заявила, что «России не надо было вступать в Первую мировую войну». К сожалению, времени, чтобы обратить внимание на подобную глупость, у меня уже не было. Как можно говорить такое, если Германия объявила войну России 1 августа 1914 года? По её мнению СССР также было не надо было вступать в войну, когда 22 июня 1941 года Гитлер напал? Надо было сдаваться?

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Депутаты Волгоградской областной Думы получили наказ от избирателей провести референдум по переименованию Волгограда
... населенный пункт. И только Сталинград может быть Сталинградом. Однако обращаясь к депутатам... города, предложив три варианта ответа: – Волгоград; – Сталинград; – Царицын. Мы считаем, что только при...
Депутаты Волгоградской областной думы не хотят считаться с мнением своих избирателей
... с тремя вариантами ответа: Волгоград, Сталинград, Царицын. Обращение было передано в ...«город-герой Волгоград» будет использоваться наименование «город-герой Сталинград». Я уже... А постановление о наименовании Сталинграда Сталинградом только в дни воинской ...
Волгоград переименуют в Царицын из страха перед Сталинградом
... умалчивать ПРИЧИНУ переименования Царицына в Сталинград. Эта причина вовсе...Иными словами, переименование Царицына в Сталинград не могло быть следствием...уцелевшая табличка в Волгограде на гостинице «Волгоград» (бывшая «Сталинград», бывшая «Славянская»)....
Петербуржцы проголосовали «ЗА» Сталинград!
...вы выступаете за возвращение Волгограду исторического имени Сталинград. Заполненный подписной лист... принял решение переименовать город Царицын (название которого пошло от... результате чего и появился Царицын) в Сталинград. Сегодня история повторяется. Именно...
ЧЕКИСТЫ В СТАЛИНГРАДЕ. ПОДВИГ 10-Й ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД СССР
... оперативно-профилактической операции, осуществлённой в Сталинграде под общим руководством заместителя наркома... среди которых были участники обороны Царицына. При этом на тракторном заводе... правом берегу реки Царица в Волгограде В течение 26 сентября остатки...
Битва за Сталинград в наши дни
... инициатива ПГР о возвращении Волгограду его славного имени Сталинград.   Позиция противников возвращения... своего города. Царицын, по названию речки. Волгоград, красивое название. Или Сталинград, имя, которое...

2 коммент.»

  • 12135 7701
    Вьеха 6 апреля 2017 в 13:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Делать нечего – переименовываться, деньги, штоли лишние? Кому пиар – кому расход. Именно сейчас! Скоро защищать надо будет, а не переименовывать…

    Ответить
  • 747 100
    nikolay 6 апреля 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Все дикари почитают вождей. Верните старое название – Царицин, хоть какая то память останется, что у русских было государство Россия.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>