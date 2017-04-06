Трамп, Клинтон и понятие глобализма

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Глобалисты продавили Трампа

Не прошло и трех месяцев с момента инаугурации Дональда Трампа, как «бунт на корабле» оказался практически подавлен, а президент США поставлен в нужное глобалистам стойло. Вчера Трамп совершил показательную акцию, выгнав с работы своего идеолога и друга Стивена Бэннона , которому многие считают архитектором победы Трампа на выборах, и с чьим именем ассоциировался новый антиглобалистский курс американской администрации.

По решению Трампа, Бэннон покинул посты советника президента и члена Совета национальной безопасности (СНБ) США. После ухода Флинна,

Симптоматично, что именно Бэннон считался архитектором победы Трампа на выборах: он своими статьями и риторикой смог мобилизовать перед выборами то самое белое большинство, которое и обеспечило Трампу победу. Глобалисты его ненавидели всеми фибрами души, бывшая госсекретарь США и автор геноцида сербов Мадлен Олбрайт открыто заявляла, что именно Стивен Бэннон «дергает за нитки» Трампа. Проклинтоновская пресса окрестила его «экономическим националистом», «серым кардиналом», «кукловодом Трампа», «Геббельсом», попутно обвинив его в расизме, гомофобии, сексизме, антисемитизме, исламофобии и др. Именно Бэннон дал бой Нью-Йорк Таймс и CNN, назвав их оппозиционной партией и обвинив в открытой лжи. Он был автором программы, как сделать Америку великой и почему пора кончать с властью глобалистов.

— говорил Бэннон еще до прихода в Белый Дом.

Теперь уже видно — поспешил он хоронить глобалистов и объявлять Великий поворот. Получив удар, но отыгравшись на антироссийской риторике, глобалисты все-таки взяли свое и шаг за шагом вывели из политической жизни все знаковые фигуры противников. Более того, уход Бэннона неотвратимо отвергнет от Трампа и его сторонников, которые надеялись увидеть что-то кроме нового Обамы.

К слову, помимо предательства по отношению к другу и идеологу Бэннону, сегодня Трамп похоронил и все возможности наладить нормальные отношения с Россией хотя бы на Ближнем Востоке. Так, на пресс-конференции в Вашингтоне он заявил, что «химическая атака в Сирии» переходит все границы.

— сказал Трамп, отвечая на вопрос, стала ли химатака в Сирии для него «красной чертой». Он добавил, что сообщения о химической атаке в Идлибе изменили его взгляды на Сирию и режим Башара Асада.

— сказал Трамп.

Речь Трампа встретили аплодисментами, вот только к реальности его слова не имеют никакого отношения: он прекрасно знает, что запасы химического оружия Асада были уничтожены еще в 2013 году под присмотром американцев. Он не может не знать, что «химическая атака» произошла после того, как сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Еще до того, как об этом официально сообщили в Минобороны РФ и взвыли «правозащитники» из известного своими фейками «Сирийского центра мониторинга по правам человека», (который состоит из целого одного Рами Абдулрахмана, бывшего бакалейшика-оппозиционера, ныне проживающего в Лондоне) данная информация прошла абсолютно незамеченной по сирийским новостям. Притом, как от Дамаска, так и от курдов, например. Но тогда — это было неинтересно. Трамп не может не знать, что расследование инцидента вообще только началось и говорить о виновных несколько рановато.

Он все знает и все равно говорит, а это значит, что, во-первых, сирийцы сорвали по-настоящему большой теракт, во-вторых, никакого союза между коалициями больше быть не может, и все переговоры накрылись медным тазом.

В лучших традициях Госдепа времен Клинтон, тут же была организована резолюция Совбеза ООН, которую, опять же по традиции, внесли США, Британия и Франция и где повторялись слова Трампа. Россия сразу заявила, что это не пройдет и предложила свою.

— рассказал пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский. Само собой, нашу инициативу американцы заблокируют. Более того, в сенате уже намекнули, что готовы действовать и без санкции Совбеза, предложив начать бомбить Ассада силами НАТО.

К чему может привести подобная инициатива, учитывая нахождение там наших С-400, понятно, остается надеяться, что там не все Маккейны и понимают, что это прямой путь к Третьей мировой. Не какой-то там виртуальной, а самой настоящей.

Если подвести итог, то все довольно быстро вернулось на свои места. Хвост снова виляет собакой и именно сегодня можно смело ставить крест на Трампе, который вряд ли понимает, что именно его глобалисты выбрали в почетные жертвы — бунт они ему не простят и своим он для них не станет. А вот свалить все проблемы в Сирии, которые он обещал решить, равно как и всю кучу внутренних проблем — это они сделают с удовольствием, при первом же удобном случае выбросив его через импичмент. Единственным, кто мог стать на пути этих планов был как раз «безумный Бэннон», но и его теперь нет. Зато есть история, как оказаться использованным, выброшенным и ничего не понять.

, хозяева у корпораций разные, разными являются и принципы, на которых корпорации желали бы осуществлять мировое господство. Ведь держатели столь огромных капиталов не могут управлять своими империями без наличия некоей идеологической и даже мировоззренческой парадигмы. А они у белых англосаксов одни, у иудеев другие, у азиатов третьи. Это не говоря о России, принципы сосуществования которой с остальными народами планеты не совпадают ни с какими глобализаторскими планами различных ТНК., даже в одном и том же идеологическом и мировоззренческом кластере борьба между ТНК за влияние в мире ещё не завершилась. Ведь ясно, что пойди события по их, пусть и различным сценариям, в итоге должна остаться либо одна-единственная всемирная корпорация, либо несколько, скорее всего три.Сегодняшние монополии стремятся всеми силами расширить свою сферу деятельности на смежные секторы. Например, Пепси и Кока Кола борются как друг с другом, так и с компанией Нестле за рынок соков и детского питания, за рынок чая и кофе. Т.е. они не довольствуются квази монопольным положением в своих „традиционных” секторах.Подобных примеров соперничества ТНК, их борьбы за поглощение конкурентов можно привести в любой сфере деятельности ТНК: от производства товаров и до различных услуг.Таким образом видно, что у ТНК не только общий интерес, отмеченный в словарном определении (размывание территориально-национальных границ), но и немало противоречий в отношениях друг с другом.Поэтому крайне важно понять, а в чьих интересах действует та же Клинтон? Какой клан глобалистов она представляет? Каково их целеполагание? Ведь поначалу Трамп также исполнял заказ глобалистов, иначе его избрание было бы невозможным.Вот пропавший для публики Пякин утверждал, что Трампа поддерживали глобалисты, а за Клинтон стоит национальная элита США. Хотя последняя из кого состоит? Из тех же представителей ТНК. Путаница в понятиях, как мы видим, поистине глобальная!Путаница усугубляется ещё и тем, что чисто внешне всё как раз выглядело с точностью до наоборот: Трамп, желавший сделать „Америку № 1 в мире”, действует в интересах национальной элиты. Тогда как Клинтон, делавшая при Обаме всё, чтобы подмять под себя весь мир, – во имя глобалистов. Поэтому, видимо, аналитики вроде РИА Катюша и называют Клинтоншу глобалисткой.Но такая трактовка Трампа и Клинтон – не более, чем видимость, то, что лежит на поверхности. На самом деле прав Пякин, считая именно Трампа ставленником глобалистов. Т.е. тех, кто управляет социальными процессами на планете, причём делает это уже на протяжении многих и многих столетий.Сделать „Америку № 1 в мире” – это чисто внешний лозунг прикрытия истинных замыслов управителей. Понять которые совсем не сложно: резко уменьшить потребление невозобновляемых ресурсов, уменьшить техногенное давление на природу, создать действенную социально-научную среду, которая позволила бы взрастить учёных для создания некоего бессмертия для избранных.Т.е. в задачу Трампа входило обуздание американского общества через установление над ним жесточайшего контроля, отказ от либеральных лозунгов потребления, свободы для любых социальных групп, уничтожения образования. Всё это для снижения потребления в США (которое, напомним, составляет порядка половины потребляемых на планете ресурсов), сокращения численности населения, воссоздания научно-технического потенциала (что невозможно без перевода промышленной базы обратно на территорию США).Если же посмотреть на действия Клинтон, чисто глобалистские с виду (те же многочисленные агрессии далеко за пределами границ США), то они как раз преследуют цель сохранения за Америкой как государством роли гегемона, мирового жандарма. Чтобы ориентирующаяся на эту задачу часть элиты США могла бы и дальше жить беззаботно и безбедно.Т.е. получается, что называть Клинтон и её ставленников глобалистами можно, но по сути это будет неправильно. Хотя, конечно, можно сказать, что задачей этого клана является подчинение планеты государству США, т.е. это тоже своеобразная глобализация. Если точнее – это псевдоглобализация, ибо векторы целей порабощённых стран и народов не будут совпадать с вектором целей ставших „начальником” Соединённых Штатов. Которые предложат свой вариант фашизма: народ живёт в гетто, потихоньку вымирая, и лишь небольшая часть существует в приемлемых условиях для обслуживания интересов страны-хозяина.Однако этот вариант с точки зрения задач Управителей совершенно тупиковый, ибо не позволяет произвести существенное сокращение потребления указанных выше ресурсов. Отсюда и Трамп – круг замкнулся.А, скажем, глобализация по-иудейски предусматривает совсем иной набор векторов. Все народы поставят в одинаковое положение быдла, безграмотного и нравственно неполноценного, совершенно неспособного к сопротивлению хозяевам:„настоящим” людям, т.е. „избранным”. И тогда вектора во многом совпадут: одни возжаждут, чтобы ими владели, другие с радостью примут на себя эту функцию. Полная гармония… иудейского фашизма.В общем, следует ожидать, что смена курса даром Трампу не пройдёт. Если это действительная смена курса по отношению к предвыборным обещаниям, а не вынужденных тактический ход.