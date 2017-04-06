Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2017

Украинская армия за сутки обстреляла 19 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, различного калибра минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал источник.

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ВСУ два раза нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления Станицы Луганской из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия велся огонь по луганскому поселку Красный Яр.

Район Первомайска обстрелян с направления села Новоалександровка из СПГ.

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На Донбассе погиб российский актер, воевавший за ДНР

В результате обстрела ВСУ в поселке Коминтерново на юге ДНР погиб российский актер Эркин Исманов, ранее воевавший в рядах ополчения Республики под позывным «Кедр». Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «28 мин выпущено по Коминтерново, где погиб мирный житель Исманов Эркин Махмуджанович, 1974 года рождения, проживавший по адресу ул. Победы, 34», — сказал он. Исманов известен ролями в фильмах «Кремень» и «Пасечник». Читайте также: «Это уже дно», — Захарова прокомментировала статью Washington Post о теракте в Петербурге

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Донецкая фильтровальная станция снова остановилась

Из-за обстрелов Авдеевки снова остановилась Донецкая фильтровальная станция, заявил глава полиции области Вячеслав Аброськин в Facebook.

«По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальной станция не работает», — отметил он.

Аброськин также сообщил, что вследствие обстрелов ранен мирный житель.

«Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75. Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде.По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальной станция не работает», — написал он.

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция возобновила работу лишь сегодня днем.

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Бойцы ДНР обратились к украинским террористам: Победа за нами

Военнослужащие ДНР записали откровенное обращение президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы сейчас находимся на нашей земле, на окраине наших Донецких рубежей, это позиция была укроповская, мы их мочили, мочим и будем мочить.

Обращаюсь ко всем наемникам: нацгвардии, Айдару, Азову, Днепр – уходите отсюда, вам здесь нечего делать, это наша земля русская! Приехали сюда – сафари захотелось, мы вам его устроим, мы здесь всех оставим, вместе с вашим козлом этим Порошенко.

Посмотрите на меня, я не прячу лицо под балаклавой, как вы потому что вы с*ка боитесь, а мы не боимся, потому что мы русские и пока мы здесь, здесь мы вас и оставим. У вас хватает смелости только мочить пленных гражданских жителей, а против нас у вас духу не хватит, у нас русский дух. За нами Донбасс

Уходите по добру по здорову, уносите ноги пока вы целые.

Победа за нами!!!», — говорится в обращении.

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