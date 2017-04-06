Социальный геноцид
02:19. 6 апреля 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Документальный фильм 2004 года посвященный реформам МВФ в Аргентине. Украинцам на заметку.
Аннотация:
Полнометражная документальная лента "Социальный Геноцид" Фернандо Соланаса демонстрирует на примере Аргентины, что происходит с государством, когда его верхушка запускает механизм реформ Международного Валютного Фонда, разработанный и рекомендуемый для стран третьего мира. Каждый в этом фильме увидит близкие аналогии с тем, что началось на постсоветском пространстве после уничтожения СССР.
Источник: colonelcassad.livejournal.com