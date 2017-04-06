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Социальный геноцид

02:19. 6 апреля 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:


Документальный фильм 2004 года посвященный реформам МВФ в Аргентине. Украинцам на заметку.

Аннотация:

Полнометражная документальная лента "Социальный Геноцид" Фернандо Соланаса демонстрирует на примере Аргентины, что происходит с государством, когда его верхушка запускает механизм реформ Международного Валютного Фонда, разработанный и рекомендуемый для стран третьего мира. Каждый в этом фильме увидит близкие аналогии с тем, что началось на постсоветском пространстве после уничтожения СССР.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аргентина, Видео, документальное кино, капитализм, МВФ, Украина, экономика, южная америка
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