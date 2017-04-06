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Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 апреля 2017

10:24. 6 апреля 2017 Просмотров - 423 Нет комментариев Опубликовал:

Госсекретарь США считает, что Россия должна прекратить поддержку Асада

Госсекретарь США считает, что Россия должна прекратить поддержку Асада

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России пришло время тщательно подумать о своей поддержке сирийского президента Башара Асада.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госдепартамент США.

«Мы считаем, что пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада», — считает Тиллерсон.

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Трамп пообещал покончить с ИГИЛ

Трамп пообещал покончить с ИГИЛ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут быстро победить террористическую группировку «Исламское государство»*.

«Поверьте мне: эта битва завершится быстрее, чем многие полагают. Мы уничтожим ИГ, мы защитим цивилизацию, другого выбора у нас нет», – сказал он в среду, 5 апреля, на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что готов сотрудничать «со всеми, с кем необходимо, чтобы стереть с лица земли ИГ и других террористов».

«Во всем мире беспорядок. Я унаследовал беспорядок, идет ли речь о Ближнем Востоке или о Северной Корее, о многих других вещах, или об ужасных торговых соглашениях в нашей стране», – заявил президент США, подчеркнув, что его администрация собирается исправить это.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Трамп не собирается делиться с Россией военными планами по Сирии

Трамп не собирается делиться с Россией военными планами по Сирии | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен делиться военными планами. Так он ответил на вопрос, намерен ли обсуждать свои военные планы в Сирии с Владимиром Путиным.

«Я никогда не говорю о том, что делаю с военной точки зрения. Я выступал против такого подхода в течение многих лет. Я просто не делаю этого», — ответил Трамп в интервью New York Times на соответствующий вопрос.

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Армия Сирии и ВКС РФ отбрасывают ИГИЛ и приближают снятие блокады с авиабазы Дейр-эз-Зор

Армия Сирии и ВКС РФ отбрасывают ИГИЛ и приближают снятие блокады с авиабазы Дейр-эз-Зор | Русская весна

В ходе последних операций Сирийской Арабской Армии удалось прорвать линию обороны террористов ИГИЛ на пути между городом Дейр-эз-Зор и одноименной авиабазой.

На этом направлении джихадисты уже потеряли более 60 своих подельников.

В крупномасштабном наступлении, нацеленном на южный сектор г. Дейр-эз-Зор, участвует 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА, подразделения 3-й и 7-й дивизии САА совместно с проправительственными бойцами ополчения Аль-Шайтат.

С воздуха армейцев прикрывают российские военные самолеты, наносящие удары по исламистам.

Нанеся тяжелые удары по укреплениям террористов ИГИЛ*, правительственным силам удалось продвинуться вглубь на 400 метров на пути к авиабазе Дейр-эз-Зора, масштабом наступления застав врасплох «игиловцев».

Только во вторник бойцы правительственных войск уничтожили более 25 боевиков и 35 джихадистов получили ранения. Кроме того, в ходе продвижения был уничтожен танк Т-72.

Напомним, что авиабаза Дейр-эз-Зор была полностью отрезана от жилых районов города после крупного наступления террористов в январе. Сейчас Армия Сирии находится не более чем в одном километре от соединения с изолированным врагом военным аэродромом.

Около 85 000 мирных граждан находятся внутри блокадного Дейр-эз-Зора, но регулярно снабжаются провизией по воздуху, несмотря на тревожную гуманитарную ситуацию в связи с долголетней осадой города.

Несмотря на то, что Дейр-эз-Зор был окружен в течение многих лет, боевикам не удалось победить правительственные войска во главе с генерал-майором Иссамом Захреддином.

Между тем, САА ведет отдельную военную кампанию против ИГИЛ к востоку от Пальмиры, продвигаясь в направлении Дейр-Эз-Зора, в конечном итоге надеясь освободить город от террористов.

По примерным подсчетам, правительственным войскам в центральной части Сирии необходимо продвинуться еще примерно на 155 километров в восточном направлении, если они хотят освободить оккупированный город.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Хама, Сирия САА целятся по боевикам, находящихся в районе городов Маардес, Суран, Тайбат аль Имам

Правительственные силы ликвидировали во время успешного наступления 60 боевиков ИГ* в Дейр эз-Зоре. Сейчас САА ведет штурм удерживаемого радикалами группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* (запрещена в РФ) город Халфая, расположенного в провинции Хама и являющегося оплотом боевиков.

В восточных окрестностях Дамаска правительственные войска продолжают наступление на позиции боевиков коалиции «Организация освобождения Леванта», сформировавшейся на базе незаконных группировок.

САА остановила очередную атаку боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам», предпринятую ими в районе города Тальду на севере провинции. Сирийское информационное агентство САНА сообщило о больших потерях в рядах боевиков.

Информационное агентство САНА сообщает о новых успехах армии САР, ведущей наступление на позиции боевиков, находящиеся в районе кладбища к югу от города Дейр эз-Зор. САА оказывает поддержку тяжелая артиллерия. Во время наступления уже уничтожено более 60 исламистов.

Как сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News, наступление правительственных сил заставило боевиков оставить без боя несколько укрепленных пунктов к северу от воздушной базы.

По мнению военных экспертов, после того, как САА возьмет под свой контроль кладбище и близлежащее селение Джирайя, будет снята блокада аэродрома, который находился в кольце террористов с января прошлого года.

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Резня в Тикрите: Смертники ИГИЛ в форме спецназа проникли в город и начали расстреливать людей (ФОТО)

Резня в Тикрите: Смертники ИГИЛ в форме спецназа проникли в город и начали расстреливать людей (ФОТО) | Русская весна

Более 30 человек были убиты и свыше 40 ранены в ходе нападения террористов ИГИЛ на иракский город Тикрит.

Боевики проникли в город под видом полицейского спецназа и атаковали патруль сил безопасности в центральном районе Тикрита Зухур. Террористам сразу удалось убить трёх силовиков, после чего они начали расстреливать мирных жителей на улицах.

Сообщается, что нападение совершили так называемые «ингимаси» — спецназ смертников ИГИЛ*. Переодевшись в форму элитного полицейского подразделения, они проникли в город. После убийства людей на улицах они заперлись в захваченном доме и взорвали себя.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Резня в Тикрите: Смертники ИГИЛ в форме спецназа проникли в город и начали расстреливать людей (ФОТО) | Русская весна
Резня в Тикрите: Смертники ИГИЛ в форме спецназа проникли в город и начали расстреливать людей (ФОТО) | Русская весна

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Россия представила в Совбез ООН свой проект резолюции по химатаке в Сирии

Россия представила в Совбез ООН свой проект резолюции по химатаке в Сирии | Русская весна

Москва представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Сирии, заявили в российском постпредстве при ООН.

«Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты», — рассказал журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

По его словам, сейчас идут консультации по проекту.

«Следующий раунд состоится сегодня несколько позже, как только компромиссный проект будет готов», — добавил дипломат.

Накануне США, Франция и Великобритания внесли в Совбез проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек.

Вину оппозиционеры возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны рассказали, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках.

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Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения против собственного народа. Он напомнил, что Дамаск в 2013 году согласился на уничтожение своих складов с химоружием и больше им не располагает.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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