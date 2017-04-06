Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 апреля 2017

В ходе последних операций Сирийской Арабской Армии удалось прорвать линию обороны террористов ИГИЛ на пути между городом Дейр-эз-Зор и одноименной авиабазой.

На этом направлении джихадисты уже потеряли более 60 своих подельников.

В крупномасштабном наступлении, нацеленном на южный сектор г. Дейр-эз-Зор, участвует 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА, подразделения 3-й и 7-й дивизии САА совместно с проправительственными бойцами ополчения Аль-Шайтат.

С воздуха армейцев прикрывают российские военные самолеты, наносящие удары по исламистам.

Нанеся тяжелые удары по укреплениям террористов ИГИЛ*, правительственным силам удалось продвинуться вглубь на 400 метров на пути к авиабазе Дейр-эз-Зора, масштабом наступления застав врасплох «игиловцев».

Только во вторник бойцы правительственных войск уничтожили более 25 боевиков и 35 джихадистов получили ранения. Кроме того, в ходе продвижения был уничтожен танк Т-72.

Напомним, что авиабаза Дейр-эз-Зор была полностью отрезана от жилых районов города после крупного наступления террористов в январе. Сейчас Армия Сирии находится не более чем в одном километре от соединения с изолированным врагом военным аэродромом.

Около 85 000 мирных граждан находятся внутри блокадного Дейр-эз-Зора, но регулярно снабжаются провизией по воздуху, несмотря на тревожную гуманитарную ситуацию в связи с долголетней осадой города.

Несмотря на то, что Дейр-эз-Зор был окружен в течение многих лет, боевикам не удалось победить правительственные войска во главе с генерал-майором Иссамом Захреддином.

Между тем, САА ведет отдельную военную кампанию против ИГИЛ к востоку от Пальмиры, продвигаясь в направлении Дейр-Эз-Зора, в конечном итоге надеясь освободить город от террористов.

По примерным подсчетам, правительственным войскам в центральной части Сирии необходимо продвинуться еще примерно на 155 километров в восточном направлении, если они хотят освободить оккупированный город.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.