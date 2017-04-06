Подводный флот кричит — «Полундра!»

В эти дни в Бразилии проходит международная выставка авиационных и оборонных систем LAAD-2017. Россия привезла на нее проект неатомной подводной лодки четвертого поколения «Амур-1650» с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ). Как уверяют наши разработчики, такая субмарина, разработанная санкт-петербургским ЦКБ морской техники «Рубин», способна не всплывать на поверхность моря не менее двух-трех недель. Несет на борту не только торпеды, но и высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр», «Оникс» и «БраМос».

Только на самом деле никто ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, уверен, даже не надеется, что проект «Амур-1650» хоть кого-нибудь из зарубежных покупателей заинтересует. Просто наши возят пыльный макет по выставкам, потому что надо же чем-то заполнять экспозицию великой океанской державы. А волынка с этим кораблем самым позорным образом длится уже больше 20 лет.

Кому мы только «Амур-1650» за это время не предлагали… Переговоры вели с Индией, Китаем, Венесуэлой. Даже с Марокко. Никто не купил. А все потому, что продавали, по сути, не боевой корабль, а, в общем-то, воздух. Или чистейшую морскую воду. В реальности никакой неатомной подводной лодки четвертого поколения «Рубин» создать пока так и не сумел. Хотя первая субмарина «Амур-1650», предназначенная на экспорт, была заложена в Питере на «Адмиралтейских верфях» еще в 1997 году. Но так и не достроена с той поры. Зачем, если никто не покупает? А все потому, что ЦКБ «Рубин», несмотря на кучу потраченных бюджетных денег и множество самых горячих посулов разработчиков, по сию пору так и не сумело родить ту самую анаэробную силовую установку, под которую все и затевалось.

И вот закономерный промежуточный итог. По сообщению специализированного портала www.flot.com, на днях принято решение больше с «Рубином» в этом деле не связываться. Создание альтернативного проекта первой отечественной анаэробной силовой установки теперь поручено морскому бюро машиностроения «Малахит». Оно тоже в Санкт-Петербурге. Тоже давно специализируется на создании подводных кораблей, в частности, малых субмарин типа «Пиранья» (проект 865). И все эти годы потихоньку по собственной инициативе и параллельно с «Рубином» разрабатывало собственную воздухонезависимую установку. Правда, только для неатомных субмарин сравнительно небольшого водоизмещения — до тысячи тонн (у «Амура-1650» этот показатель почти вдвое больше). Так что стартовать «Малахиту» предстоит не с пустого места. И хотя бы это внушает определенные надежды, что не все потеряно.

Более того. Именно для ПЛ «Пиранья» еще в конце 80-х годов прошлого века уже была создана воздухонезависимая энергоустановка «Кристалл-20», работающая на водороде и кислороде. В результате электрохимические генераторы «Кристалла-20» без горения и какого-либо механического воздействия совершенно бесшумно выдавали электрический ток и дистиллированную воду. В 1991 году установка была принята Министерством обороны СССР. Но тут распалась огромная страна, все «Пираньи» к 1999 году отправились на свалку, а установка «Кристалл-20» оказалась никому не нужной. Для более крупных субмарин ее мощность в 130 кВт маловата. Поэтому терзания с созданием современной ВНЭУ в России продолжаются.

И ладно бы огромные репутационные и финансовые потери за впустую потраченные десятилетия несли только экспортеры российского оружия. ВМФ России тоже досталось. Потому что «Амур-1650» — это экспортный вариант спроектированной для отечественного флота неатомной подводной лодки четвертого поколения «Лада» (проект 677). Считалось, что «Лады» придут на смену самым малошумным в мире знаменитым «Варшавянкам» (проект 636), прозванным на Западе за скрытность плавания «черными дырами». Причем, новые российские корабли по этому главному для подводников боевому качеству должны были стать еще большей проблемой для врага, чем «черные дыры». За счет уменьшения габаритов корпуса, внедрения передовой технологии нанесения противогидроакустического покрытия нового поколения «Молния», установки самых шумных агрегатов «Лады» на специальные виброизоляторы и прочих технических ухищрений. При этом сама «Лада» в океане должна была чувствовать себя как рыба в воде. Иметь высокую скорость подводного хода — до 21 узла. Ее гидроакустический комплекс с шумопеленгаторными антеннами в носовой части и выпускной буксируемой антенной позволяет значительно увеличить дистанцию обнаружения противника. А значит — и получить важнейшее преимущество в атаке.

Словом, ожидания большие. При разработке действующей сегодня программы вооружений до 2020 года было заложено, что вот построим мы последнюю серию из шести «Варшавянок» для Черноморского флота. И дальше возьмемся исключительно за долгожданные «Лады». Которых одно время собирались в рамках этой программы спустить на воду крупной серией — четырнадцать единиц. Потом, когда стало ясно, что дело с анаэробными установками у «Рубина» не ладится, названное число сократили до восьми. А теперь и вовсе решено ограничиться всего тремя лодками. Однако на несчастливой судьбе каждой из этой троицы стоит остановиться отдельно.

Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» спущена на воду в 2004 году. Но — с обычным дизель-электрическим двигателем. Предполагалось, что это временно. Дескать, когда анаэробная силовая установка у «Рубина» все же дозреет, «Санкт-Петербург» вернут на завод и все же дотянут до полноценного четвертого поколения. Поскольку этого не произошло и по сей день, субмарина находится в так называемой «опытной» эксплуатации на Северном флоте. Вряд ли ей хоть когда-то суждено стать полноценным боевым кораблем. Скорее всего, на «Санкт-Петербурге продолжат испытывать разного рода технические новинки для подводников.

Вторая наша «Лада» и первая серийная называется «Кронштадт». Она заложена на «Адмиралтейских верфях» двенадцать лет назад, летом 2005-го. Еще через год заложили третий корпус проекта 677, названного поначалу «Севастополем» (позже прямо на стапеле переименована в «Великие Луки»). Поскольку к тому времени всем уже было понятно, что дело с ВНЭУ у нас не ладится, через четыре года строительство и этих подлодок заморозили. Сделано это было по решению тогдашнего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Высоцкого. В крайнем раздражении от происходящего, тот камня на камне не оставил на проекте «Лада», заявив: «В существующем виде „Лада“ ВМФ России не нужна. Нам не нужны новые „мозги“ с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны. Зачем? Кому это надо? И оперативные свойства у нее такие же». Главкому вторил бывший начальник Комиссии государственной приемки кораблей ВМФ контр-адмирал Дмитрий Островский: «Объективно были ошибки на этапе проектирования».

К вопросу об ошибках «на этапе проектирования» мы еще вернемся. А пока отметим, что на флоте до сих пор ходят слухи, будто неуступчивость адмирала Высоцкого по вопросу строительства в России подлодок четвертого поколения стоила ему должности. Кресло главнокомандующего слишком принципиальному адмиралу пришлось освободить в 2012 году, в 58 лет. Что для военачальника такого ранга не возраст. Значит, на самом верху имел место большой скандал.

Новым верховным «вождем» ВМФ РФ назначили Виктора Чиркова. И одной из первых своих директив новый главком ВМФ велел возобновить работу над «Ладами». Правда, к тому времени «рубиновцы» пообещали немного доработать проект. Поставить на серийные корабли другой навигационный комплекс, новые системы управления электродвижением. Увы, у ЦКБ так и не было главного — анаэробной ВНЭУ. Но в 2013 году работа на «Адмиралтейских верфях» над «Кронштадтом» и «Великими Луками» снова закипела.

Поскольку ситуация с каждым годом выглядела все более неприличной, от «Рубина» чередой посыпались обещания типа: «Потерпите еще немного. Вот-вот все будет готово». Выяснилось, что в ЦКБ уже существует стендовый образец ВНЭУ и его испытания назначены на лето 2013 года. Потом — что еще осенью 2012 года установка, названная «Кристалл-27», уже опробована в Белом море — на опытной подводной лодке «Саров». И хотя при этом неназванный источник в главкомате ВМФ заявил, что «выявлены определенные проблемы в работе ВНЭУ, ненадежность некоторых узлов и агрегатов», однако это, якобы, поправимо.

В марте 2015 года гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит заявил, что все вообще отлично. «Мы успешно полностью завершили испытания корабельной установки на береговом стенде. Сейчас выполняются работы для проведения морских испытаний этого стенда. Лодка для этого не нужна, это было бы слишком дорого. Есть специальный плавучий стенд, который мы задействуем в самое ближайшее время», — сказал Вильнит.

И тут же успокоил общественность, сказав, что на уже строящиеся «Кронштадт» и «Великие Луки», также и на многострадальный «Санкт-Петербург», поставить долгожданную ВНЭУ «Кристалл-27» будет — раз плюнуть. «Поскольку это установка модульного типа, то она может быть смонтирована на любом этапе строительства подлодки. Необязательно ее устанавливать на новом корабле, это может быть корабль, который уже находится в процессе строительства», — гендиректор.

Только скоро выяснилось, что казенному бодрячеству руководства «Рубина» — грош цена. Терпение заказчика в лице ВМФ России лопнуло. В марте 2016 года было объявлено: «Кронштадт» и «Великие Луки» мы все же достроим через пару лет в виде старых, привычных «дизелюх». Практически — улучшенных «Варшавянок». Больше четырех суток непрерывно находиться под водой они не смогут.

На этом Россия прекращает тянуть резину с мечтами о четвертом поколении отечественных неатомных субмарин. Разом перескочим к строительству еще более современной подлодки пятого поколения типа «Калина». Проект уже разработан «Рубином» и согласован с Министерством обороны РФ. Естественно — с ВНЭУ, которой на сегодняшний день в стране так и нет. Но когда же и откуда она возьмется?

Складывается впечатление, что в возможностях ЦКБ «Рубин» в этой сфере военные разуверились. Вот и пришлось звать на помощь «Малахит». Почему сложилась такая ситуация?

По мнению авторитетных экспертов, основная ошибка «рубиновцев» в том, что они слишком долго шли по пути слепого копирования опыта Германии. Да, действительно на определенном этапе кораблестроители именно этой страны вырвались в мировые лидеры в деле создания ВНЭУ для подводных лодок. В 2005 году ВМС Германии получили первую субмарину проекта 212 с силовой установкой замкнутого цикла, работающей на водороде. Такая лодка может не всплывать на поверхность до 20 суток.

Потом у немцев появилось ее дальнейшее технологическое продолжение — подводная лодка проекта 214. Но скоро выяснилось, что движение на водороде — это слишком дорого и сложно. Ресурс германских установок небольшой. Их мощность невелика — всего 120 кВт. То есть меньше, чем на энергетической установке «Кристалл-20», которую «Малахит» тридцать лет назад создал для своей «Пираньи».

Германские субмарины перестали покупать другие страны. А мы продолжали топать по этому пути. Как несколько лет назад рассказал мне известный специалист в этой области заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук Николай Кириллов, в неофициальных беседах коллеги из ЦКБ «Рубин» ему признавались: «Мы за тридцать лет работы над водородными топливными элементами сожрали столько бюджетных денег, что если вдруг признать этот путь ошибочным, нас просто порвут на части».

Судя по всему, признать очевидное все же пришлось. Уже объявлено, что будущая «Калина» не будет возить на себе большой запас готового водорода, как на германских лодках проекта 212 и 214. Без этого газа на новом российском корабле все же не обойтись, но получать водород на борту собираются из дизельного топлива методом риформинга. Не вдаваясь в технологические дебри, поясним, что для выработки электричества понадобятся еще и водородно-кислородные топливные элементы. Мощность двигательной установки проекта «Калина», как обещают, составит вполне приличные 400 кВт.