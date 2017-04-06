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Онлайн-архив журнала “Советское ФОТО”

13:39. 6 апреля 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:
От скаута:  случайно  нарыл  коротенькую  заметку  на  английском  об  онлайн-архиве журнала “Советское ФОТО” (437  номеров  журнала,  выпущенные  в  период  с  1926-го  по  1991 год).  Думаю  это  будет  интересно  фотолюбителям  и  людям  ностальгирующим  по  Советскому  Союзу).
 Предисловие  взято  из  Википедии,  фотография  и  собственно  ссылка – из  англоязычной  заметки

«Советское фото» — советский, затем российский ежемесячный иллюстрированный журнал Союза журналистов СССР. Был основан в 1926 году советским журналистом Михаилом Кольцовым, при помощи бывших журнальных работников, редакторов журнала Фотографические Новости издаваемого в период с 1906 по 1916 годы в Петербурге, учёных и профессоров Ермилова Николая Евграфовича и Срезневского Вячеслава Измайловича.

Издание журнала началось в Москве под эгидой организованного им акционерного издательства «Огонёк», преобразованного в 1931 году в «Журнально-газетное объединение». Перерыв в издании — 19421956 годы.

Журнал был рассчитан на любителей и профессионалов фото- и киноискусства. На его страницах публиковались работы советских и иностранных фотохудожников, а также статьи по теории, практике и истории фотографии. В 1976 году тираж журнала достигал 240 тысяч экземпляров. В том же году был награждён орденом «Знак Почёта».

С 1992 года стал называться «Фотография». В последние годы своего существования был существенно сокращён тираж и штат редакции. Прекратил печататься в середине 1997 года[1].

По состоянию на 2015 год выпуски журнала за 1926 и 1927 годы являются перешедшими в общественное достояние и размещены в Национальной электронной библиотеке.

В 2016 году в Москве в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» прошла выставка «СОВЕТСКОЕ ФОТО — 90 лет!», на которой было объявлено о возобновлении выхода журнала в печатной версии под названием «Фотография» при поддержке Союза журналистов России.[2]


Archive.org.


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Источник: perevodika.ru

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