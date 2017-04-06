Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2017

На Украине прекратят работу четыре ТЭС

Правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора «Укргэнерго» Всеволода Ковальчука.

«Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС», — отметил руководитель «Укрэнерго».

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Донбасс: в Мариуполе возле школы нашли боеприпасы

В оккупированном украинской армией Мариуполе на Донбассе на территории школы местные полицейские обнаружили гранату и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба т.н. «полиции» бывшей Донецкой области.

«Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы. В любой момент опасный арсенал могли найти дети», – говорится в сообщении.

Боеприпасы были обнаружены полицейскими, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе.

«Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольную территорию. Других опасных предметов не обнаружено», – отметили в полиции.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

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МВФ заставил Порошенко ослабить санкции против российских банков на Украине

Национальный банк Украины пообещал ослабить санкции против банков с российским капиталом после того, как ситуация с безопасностью на Украине стабилизируется.

Об этом говорится в дополнительном письме о намерениях от 29 марта, направленном в Международный валютный фонд.

«Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», – говорится в письме, подписанном президентом Украины, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ.

В документе отмечается, что санкции были наложены в связи с большим общественным резонансом и негативной реакцией на деятельность упомянутых банков на территории Украины.

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Украинцы начали продавать имущество, чтобы купить лекарства, — статистика (+ВИДЕО)

Более 97% украинцев вынуждены сами покупают себе лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, поскольку государство почти не обеспечивает пациентов медикаментами. Об этом сообщается в инфографике, по результатам опроса от украинского телеканала «Канала 24». Почти половина из вышеуказанного числа, а это более 40%, вынуждены продавать имущество, чтобы приобрести жизненно необходимые препараты. «Минздрав закупает лекарства от различных заболеваний — СПИДа, туберкулеза, гепатита, онкологии, редких заболеваний. И на этих программах разворовывают средства на двух уровнях: в самом министерстве на тендерах и в больницах, продавая пациентам уже закупленные государством лекарства», — сообщает канал. Читайте также: Минздрав Украины запретит российские лекарства Например, лекарственное средство одного и того же производителя стоит на Украине в 25 раз дороже, чем в Литве. Таким образом, людям, которые живут в Закарпатье, дешевле съездить в Польшу за лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний, чем покупать их на Украине. Среди основных проблем с лекарствами, по данным опроса, украинцы указывают на высокую стоимость (94%), низкую эффективность (48%), подделки (46%), а также на коррупцию и некомпетентность медперсонала (38%). Примечательно, что из-за влияния рекламы 50% украинцев тратят средства на лекарства, которые не являются необходимыми. А 52% украинцев не могут позволить себе консультацию у врача и занимаются самолечением с помощью советов друзей или из Интернета. Как сообщалось ранее, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что «Доступные лекарства» станут доступными через месяц. Читайте также: Опубликован список запрещенных для ввоза на Украину книг (ДОКУМЕНТ)

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Украину отбрасывают в каменный век

Блокада Донбасса и попытка заблокировать любые торговые отношения с Россией как нельзя лучше показывают, что алогичная ненависть украинских националистов к России полностью лишила их мозгов.

Ведь Россия не воюет с Украиной, поэтому не рвёт с ней торговых отношений. Если бы она порвала эти отношения, то потеряли бы оба государства, но Украина гораздо больше.

Проиллюстрируем это на абстрактном примере.

Допустим, есть два государства, одно из которых в десять раз мощнее другого. В меньшем государстве пятьдесят процентов экономики связано с мощным государством, в котором на меньшее государство приходится 5%. При разрыве отношений меньшее потеряет половину своих доходов, а большее – всего двадцатую часть.

Если бы Украина разорвала отношения с Россией, то она не только бы лишилась миллионов рабочих мест. Её предприятия просто бы остановились без российского газа, без российской нефти остановилась бы техника, Украина потеряла бы свои главные рынки сбыта и была бы отброшена в каменный век. Не туда ли подсознательно стремятся такие пещерные люди, как украинские националисты? Впрочем, называя их пещерными людьми, мы просто обижаем троглодитов.

Украинские националисты совсем обезумели

Вот что сообщает газета украинских националистов в США «Свобода» в статье «Бизнес агрессора в Украине. Как действовать государству?»: «Хорошо известно, что на протяжении последних 10 лет, особенно во время пребывания у власти промосковской клики во главе с Виктором Януковичем, Украину постепенно привлекали к интеграционным инициативам Москвы на постсоветском пространстве. Одновременно Россия постоянно пыталась установить контроль над газотранспортной системой Украины. Компании из России особенно были заинтересованы в увеличении капиталовложений в Крыму. Там они в 2009-2013 годах занимали второе место (368,7 млн.долл.) после Кипра (426 млн. долл.). Если бы в феврале 2014 года революция достоинства потерпела поражение и В. Янукович при помощи Кремля остался бы у власти, этот российский сатрап без малейших колебаний в очень короткий срок ликвидировал бы остатки экономической самостоятельности Украины».

Видимо, не стоит комментировать словосочетание «революция достоинства» («революція гідности») по отношению к кровавому перевороту, который осуществили спецслужбы США и их союзники на территории Украины руками украинских националистов. В результате такой «революции» Украина не только потеряла значительные территории, не только впала в бездну экономической стагнации, но и погрузилась в пучину гражданской войны с гибелью тысяч и тысяч людей. Этот переворот, наоборот, лишил Украину остатков достоинства. С другой стороны, употребляя термин, «революция» националисты признают, что они свергли законную власть.

То же и с приписыванием Януковичу какой-то промосковской позиции. Очень смешными выглядят потуги украинских националистов выставить Януковича убеждённым сторонником Русского мира, который так беззаветно любил Россию, что только и думал о том, как бы передать Крым РФ, а потом и всю Украину в пользу Путина, добровольно отказавшись от власти, добытой с таким трудом.

Янукович – беспринципен. И просто безумие объявлять его сторонником какой-то идеологии — хоть пророссийской, хоть прозападной, хоть националистической. Люди такого типа думают только о том, как бы обеспечить себе и своему окружению комфортное существование. Никакой идеологической убеждённости у таких людей нет. И не может быть по определению.

Янукович и бизнесмены его круга пытались выставить себя сторонниками Запада и украинского национализма. Но это место было уже занято бизнес-конкурентами. Тогда Янукович и Партия регионов начали использовать пророссийскую риторику, не имея никаких реальных пророссийских убеждений. Пророссийская риторика была для них не более чем политический проект, позволяющий прийти к власти. В результате Партия регионов задавила на востоке и юге Украины те политические силы, которые искренне стояли на пророссийских позициях. ПР не давала возможности развернуться людям, искренне любившим Россию. Эти люди и политические силы вышли из тени Партии регионов только после бегства Януковича. Янукович же до последнего пытался быть милым сердцу лидеров США и ЕС и сбежал в Россию только тогда, когда понял, что ничего, кроме смерти, эти лидеры для него не приготовили.

Что касается экономической интеграции Украины с Россией, то сложилась она не при Януковиче, а при Российской империи и Советском Союзе. Хозяйственный комплекс на территории нынешней Украины был составной частью империи и СССР, он не может существовать без экономических связей с Россией. А вот нынешний российский хозяйственный комплекс может обойтись без экономических связей с Украиной, хотя России и невыгоден разрыв таких связей. В России постоянно говорят о судьбах миллионов людей, зависящих от экономических связей. И без российского газа «украинская» газовая труба превратится в кучу металлолома. Самым выгодным для Киева было бы совместное владение с Россией ГТС Украины в обмен на снижение цен на газ.

Самое главное, что поражает в цитируемой статье, это то, что её автор считает российские инвестиции в экономику Украины каким-то злодейством. Во всём мире, наоборот, приветствуют инвестиции в экономику. Хотя сейчас Украина настолько потеряла инвестиционную привлекательность, что может забыть об инвестициях из дальнего зарубежья. Россия – последняя надежда Украины, чтобы та хоть как-то могла остаться на плаву.

Но нормально сотрудничать с РФ может только адекватная власть, а не постмайданная.

Каратель – это метка украинских националистов

Забавной выглядит ещё одна статья в газете «Свобода» под названием «Бандеровцы победили». Её автор – выходец из Крыма, человек предавший народ Крыма, изменивший своим родным и близким. О них он пишет так: «Не поняли они, когда я сам стал одним из «карателей», добровольно вступив в Вооружённые силы Украины».

То есть автор позиционирует себя в качестве фашиста, так как именно с гитлеровцами ассоциируется на постсоветском пространстве слово «каратель», пусть в цитируемой статье оно и стоит в кавычках.

То, что для украинских националистов слово «каратель» имеет позитивное наполнение, свидетельствует попытка открыть кафе под названием «Каратель» в центре Киева, в сожжённом Доме профсоюзов.

Попытка не удалась не потому, что властям не понравилось название. Наоборот, как писали провластные журналисты, кафе закрыли, несмотря (!) на якобы патриотическое название. Власти не разрешили работать кафе «Каратель» потому, что там была попытка захвата помещения в отреставрированной части Дома профсоюзов.

Цинизм ещё в том, что бывшие майдановцы пытались открыть развлекательное заведение в том месте, где погибли их так называемые побратимы из так называемой небесной сотни.

Жадность — это та метка, которая отличает украинских националистов от националистов многих других народов. Жадности в них не меньше, чем национализма, недаром они так часто продаются даже своим врагам. А вообще, неудивительно, что украинские националисты так полюбили слово «каратель». Жалкие и ничтожные люди, они могут почувствовать себя сильными и могучими только в роли карателей, убивая мирных людей.

Недаром некоторые националисты публично заявляли, что гордятся своими коллегами, которые помогали немцам убивать мирных граждан в Бабьем Яру в Киеве во время немецкой оккупации.

Точно так же, в позитивном ключе только в кавычках, автор цитируемой статьи использует слово «хунта», жалуясь на то, что его не поняли родные в Крыму, когда он начал поддерживать хунту.

И тут данный националист не одинок, даже министр внутренних дел майданного правительства Арсен Аваков публично называл новоявленную власть хунтой. И этим словом гордятся украинские националисты, что показывает глубоко засевший в них комплекс неполноценности.

Крым вошёл в состав РФ по воле народа!

Но не из-за этого мы обратили внимание на статью «Бандеровцы победили». А из-за того, что газета украинских националистов диаспоры в США, опубликовав её, признала, что подавляющая часть крымчан выступила за присоединение к России. То есть газета «Свобода» косвенно признала то, что украинские националисты предпочитают отрицать на официальном уровне, – Крым вошёл в состав РФ по воле народа! Дорого стоит такое признание.

Название статьи «Бандеровцы победили» автор применяет по отношению к себе. Он долго рассказывает, что вырос в русскоязычном Крыму, учился в русскоязычном Харькове, потом снова вернулся в Крым. Пишет, что все его родные и знакомые были сторонниками России, а он с ними спорил. Пишет также о том, что не знал украинского языка и культуры, но в конце концов бандеровцы победили в его душе. Понятно, что предатели есть в каждом народе, ценно признание, что подавляющее большинство крымчан ненавидит бандеровцев, которые «победили в душе автора».

Сергей Бондаренко, «Одна Родина»

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Водная блокада Крыма: В предвкушении гешефта

Фраза, начинающаяся со слов «В Украине построили…», звучит сама по себе диковато: уже три года как в этой стране всё преимущественно разрушается и ничего масштабного не строится, за исключением, разве что, «Великой Яценюковской Стены», которая, по совести говоря, тоже не строится, пишет «Журналистская правда». И вот — в Украине построили… что же построили? Новый порт? Современный завод? Микрорайон социального жилья? Нет, конечно. Ещё чего не хватало — тратить последние украинские копеечки на такую бесполезную роскошь! Есть задачи поважнее, а самая приоритетная — ну конечно же, нагадить России. Поэтому накануне своего дефолта Украина торжественно вложила остатки средств в строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Чтобы клятым москалям перекрыть навсегда водичку. Якобы навсегда… ну да об этом ниже. Именно этой священной цели и должна послужить Великая Крымская Дамба: «Символично. Это ворота в Крым. С одной стороны, в Херсонской области, они мокрые, с другой, со стороны оккупированного Крыма, сухие. И будут сухие до окончания оккупации… Придется-таки оккупантам строить водовод пресной воды из РФ в оккупированный Крым по дну морской воды Черного моря…» — торжествует главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. Давайте посмотрим, как строился этот замечательный объект в последние два года. А строился он, надо отметить, прямо-таки ударными темпами, не считаясь ни с трудозатратами, ни со стоимостью. «Днепр от Крыма закроет дамба — стройка круглосуточно» — ноябрь 2016 года. Круглосуточно, слышите! Какой самоотверженный энтузиазм! А сколько же стоит дамба? Стоит она никак не меньше 50 миллионов долларов по оценке конца 2015 года, а сейчас, сто процентов, цена существенно выросла. Ничего, мы за ценой не постоим, верно? Согласитесь, всё это немного странно. Нет, безусловно, русофобский пыл даже в ущерб собственной выгоде нельзя сбрасывать со счетов, но тратить немалые деньги и лихорадочно гнать строительство — только ли тут одна слепая русофобия? Нет ли здесь чего-то ещё? Три года назад на месте нынешней дамбы была устроена временная запруда из мешков с землей. Потом насыпали и утрамбовали дамбу из грунта. Казалось бы, задача решена — вода в Крым не поступает, чего же боле? А вот нет — потом началась стройка с бешеными темпами. Что же построили? Приготовьтесь улыбаться: «По условиям тендера, за полгода должны построить гидротехническое сооружение с раздвижными затворами, узлом учета объемов воды и транформаторной подстанцией». Теперь понимаете? Всё оказалось ровным счётом обратно словам глупого укропа, постящего непонятные ему самому фотки. Читайте также: Ни капли воды в Крым до деоккупации, — украинские СМИ радуются открытию херсонской дамбы (ФОТО) Сейчас Россия изыскивает возможности сделать Крым максимально автономным — что вполне логично после украинских диверсий на коммуникациях. И вопрос с водой также был бы решён в ближайшей перспективе. Так вот, дамба эта построена именно для того, чтобы успеть, пока этого ещё нет — чтобы торговать водой с Крымом. Для этого вместо всегда закрытой грунтовой дамбы построили гидротехническое сооружение с раздвижными затворами и всей инфраструктурой, включая счётчик воды. Зачем ещё он там нужен, если дамба не будет пропускать воду в Крым, что ему в этом случае считать? Не для того нужна дамба, чтобы отрезать Крым от воды, как вопят, приплясывая, свидомиты, а наоборот — чтобы предложить эту воду Крыму, пока ещё там нет водоснабжения из материковой России. Во всяком случае, именно таково самое логичное объяснение. Разумеется, официальная версия — якобы дамбу строили бешеными темпами, чтобы помочь херсонским рисоводам. Дамба обеспечит орошение их полей, вот ради этого и работали круглосуточно, словно на Беломорканале. «Мы должны закончить основное сооружение до подачи воды. Мы понимаем, что поливной сезон для рисоводов начинается в апреле, а Северо-Крымский канал заполняется в марте», — цитирует ресурс директора строительства Георгия Бузияна». Но тут — «простите, не поверю». Не верю я, что в распадающейся стране сделали образцово-показательную стройку с госфинансированием ради каких-то там рисоводов, тем паче, что подрядчик — не местная контора, а киевская. Вопрос в другом: а согласится ли Россия покупать эту воду и по какой цене? Пока что три года как-то справлялись, хотя недостаток воды в ряде сельскохозяйственных потребностей и ощущался. Так или иначе, мы об этом узнаем совсем скоро — до начала поливного сезона. Читайте также: ВАЖНО: Западные пропагандисты подтвердили наличие «Бука» у Украины перед крушением Boeing MH17 (ФОТО, ВИДЕО) Григорий Игнатов

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Транш МВФ: Гройсман на радостях пожелал украинцам счастливого будущего

В Верховной Раде праздник. В скором времени МВФ перечислит Киеву сумму в размере 1 миллиарда долларов, которые, как сказал премьер-министр Владимир Гройсман, будут переправлены в резерв Национального Банка Украины. Политик сразу же пообещал украинцам, что они «почувствуют пользу от реформ».









Красочные речи и приподнятое настроение премьер-министра Украины можно понять: очередной транш от МВФ означает, что в скором времени карманы депутатов Киева опять будут пополнены. На радостях премьер-министр снова пообещал украинцам скорое начало прекрасного будущего в стране. А очередной долг Украины в размере 7,7 млрд долларов Гройсман назвал «картой оценки признания достигнутого прогресса». Да, именно прогресса!

При этом украинский политик не забыл упомянуть Россию, которая не дает спокойно спать Киеву.

Гройсман гордится, что Украина теперь меньше зависит от российского газа:

“Мы не купили ни единой капли газа у Российской Федерации за (почти) 500 дней”.



При этом премьер-министр решил не упоминать о «золотом газе», за который «Нафтогаз» переплатил Европе аж 70 млн долларов. Украинская власть готова действовать в убыток стране, лишь бы не сотрудничать с Россией. Да и, собственно, какая Киеву разница, если все равно платят украинские граждане.



Владимир Гройсман в своей пламенной речи также отметил общественное разочарование в проводимой украинской политике. В качестве оправдания он снова сделал акцент на том, что сегодняшний день является точкой отправления в хорошую жизнь, тем самым, снова пообещав «прекрасное будущее».



К сожалению, в это с трудом верится, так как до сих пор большая часть населения Украины получает пенсию и зарплату в размере 100 долларов в месяц, тогда как украинские депутаты, согласно декларациям, получают многомиллионную прибыль.



Президент Украины Петр Порошенко, как и его приближенные, также пользуется уже всем известной системой обещаний. Только вот за три года Украина ни Крым, ни Донбасс себе не вернула, да и безвиза до сих пор что-то не видать.

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Этот план придумали гении

Уже в 2018 мы увидим реальное будущее.

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Когда мы не успеваем

От нормальных людей 513, 514, 515

Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

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История со счастливым концом

PS. Но это китайская история, не украинская.PS2. Насчет менее оптимистичной истории, стоит отметить, что в Кремле сегодня заявили, что минские соглашения закончились фиаско, рутинно перечислив очевидные вещи связанные с невыполнением основных военных пунктов.Порошенко в свою очередь заявил, что это Россия "уничтожает минские соглашения" и делает шаги направленные на фактическое признание ДНР и ЛНР.Но это не помешало объявить о том, что в Минске пройдет очередная встреча "нормандской четверки", где будет обсуждаться достигнутое в ходе переговоров фиаско. В общем, так легко от минского процесса избавиться не получится. Впрочем, учитывая очевидный факт, что реальные процессы на Донбассе уже давно не связаны с темами обсуждаемыми в Минске, в нынешних реалиях минские соглашения какого-либо практического смысла уже не имеют. Стороны их не выполняют и выполнять не собираются, лениво перекидываясь обвинении в нарушении минских соглашений, которые дежурно игнорируются. И можно точно говорить, что у минских соглашений счастливого конца не будет.

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