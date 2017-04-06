Молчание против ожидания: дальнобойщики оценили итоги своей забастовки

Из-за забастовки дальнобойщиков автомобильные грузопотоки заметно сократились, а цены на срочные грузоперевозки между Петербургом и Москвой выросли почти вдвое, утверждает председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин. Другие представители отрасли эту информацию не подтверждают. Исход ситуации, по мнению бастующих, будет зависеть от реакции федеральной власти. Пока реакции сверху нет. Забастовка как метод конкуренции Экономические последствия длящейся уже десять дней протестной акции дальнобойщиков пока не совсем ясны, признал в интервью РБК Петербург председатель ОПР Андрей Бажутин. «Мы сейчас еще только собираем из регионов информацию. Но уже ясно, что автомобильные грузопотоки заметно сократились, — сообщил он. — Из ряда регионов Сибири нам поступают сообщения о заметной нехватке продовольствия в магазинах, особенно в низком ценовом сегменте. Сокращается ассортимент. Наши люди сейчас делают видеосъемки в магазинах».

В Москве и Петербурге сокращения ассортимента в магазинах, по оценке А. Бажутина, не заметны из-за крупных транспортных компаний, которые не участвуют в стачке и перенаправили в обе столицы свои грузопотоки. К тому же, как ранее писал РБК Петербург, многие крупные ретейлеры имеют собственный транспорт.

Отсутствие перебоев с поставками в Москву и Петербург подтверждает Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс», которая в акции не участвует. «Рынок грузоперевозок в крупных городах из-за экономического спада перенасыщен предложением», — говорит он, поясняя, что среди грузоперевозчиков находится немало желающих перехватить заказы у бастующих. Они, по словам В. Матягина, просто теряют клиентов. О перебоях с поставками продовольствия в регионах ему ничего не известно.

Дайте срок

Тем не менее, как утверждает А. Бажутин, акция дальнобойщиков повлияла на экономику даже в столицах. «Если до начала акции перегон фуры из Петербурга в Москву стоил в среднем 45 тысяч рублей, то сейчас цены выросли примерно до 85 тысяч», — утверждает лидер ОПР, подчеркивая, что это эффект именно их акции, поскольку никаких других видимых причин для роста цен за такой короткий период нет.

В. Матягин эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. А основатель и гендиректор крупной логистической компании ГК «Монополия» Илья Дмитриев с оценками ОПР категорически не согласен. «Никакого роста цен на перевозки нет, да и не может быть за такой короткий период», — сказал И. Дмитриев РБК Петербург. Впрочем, поскольку к стачке все-время присоединяются новые регионы и растет количество участвующих в ней машин, через некоторое время последствия для экономики будут более очевидны, уверен А. Бажутин.

Грузовладельцы, по его словам, относятся к забастовке «с пониманием». «Некоторым крупным клиентам мы отправили письма с просьбой поддержать стачку и соблюдать профессиональную этику. Многие согласились. Пока ни одной претензии от грузовладельцев по поводу нарушения контрактов на перевозку к нам не поступало», — утверждает глава ОПР.

В машину без номеров

По словам А. Бажутина, реакция властей, на которую рассчитывали забастовщики, пока вялая. «С нами начинают разговаривать власти только в тех регионах, где существует реальная угроза перебоев с поставками продовольствия, — говорит А. Бажутин. — Сейчас самая масштабная наша акция проходит в Дагестане, и там к забастовщикам уже приезжали представители и краевых властей, и местного Минтранса. В других регионах тоже были подобные встречи. Мы везде говорим чиновникам, что вести переговоры мы будем только на федеральном уровне. А он пока молчит. Мы терпеливо ждем. Власти Петербурга ока не реагируют, но их видимо отвлекла трагедия в метро».

Пока наиболее заметная реакция властей — репрессии в отношении забастовщиков, сообщил А. Бажутин. По словам главы ОПР, прямо в ходе его телефонного интервью РБК Петербург на него и его соратников напали люди в штатском, захватили представителя Дагестана Рустама Магомедова, затолкали его в машину без номеров и увезли в неизвестном направлении.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/spb_sz/06/04/2017/58e5da789a7947122c810dfb?from=main