Молчание против ожидания: дальнобойщики оценили итоги своей забастовки
Забастовка как метод конкуренции
Экономические последствия длящейся уже десять дней протестной акции дальнобойщиков пока не совсем ясны, признал в интервью РБК Петербург председатель ОПР Андрей Бажутин. «Мы сейчас еще только собираем из регионов информацию. Но уже ясно, что автомобильные грузопотоки заметно сократились, — сообщил он. — Из ряда регионов Сибири нам поступают сообщения о заметной нехватке продовольствия в магазинах, особенно в низком ценовом сегменте. Сокращается ассортимент. Наши люди сейчас делают видеосъемки в магазинах».
В Москве и Петербурге сокращения ассортимента в магазинах, по оценке А. Бажутина, не заметны из-за крупных транспортных компаний, которые не участвуют в стачке и перенаправили в обе столицы свои грузопотоки. К тому же, как ранее писал РБК Петербург, многие крупные ретейлеры имеют собственный транспорт.
Отсутствие перебоев с поставками в Москву и Петербург подтверждает Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс», которая в акции не участвует. «Рынок грузоперевозок в крупных городах из-за экономического спада перенасыщен предложением», — говорит он, поясняя, что среди грузоперевозчиков находится немало желающих перехватить заказы у бастующих. Они, по словам В. Матягина, просто теряют клиентов. О перебоях с поставками продовольствия в регионах ему ничего не известно.
Дайте срок
Тем не менее, как утверждает А. Бажутин, акция дальнобойщиков повлияла на экономику даже в столицах. «Если до начала акции перегон фуры из Петербурга в Москву стоил в среднем 45 тысяч рублей, то сейчас цены выросли примерно до 85 тысяч», — утверждает лидер ОПР, подчеркивая, что это эффект именно их акции, поскольку никаких других видимых причин для роста цен за такой короткий период нет.
Впрочем, поскольку к стачке все-время присоединяются новые регионы и растет количество участвующих в ней машин, через некоторое время последствия для экономики будут более очевидны, уверен А. Бажутин.
Грузовладельцы, по его словам, относятся к забастовке «с пониманием». «Некоторым крупным клиентам мы отправили письма с просьбой поддержать стачку и соблюдать профессиональную этику. Многие согласились. Пока ни одной претензии от грузовладельцев по поводу нарушения контрактов на перевозку к нам не поступало», — утверждает глава ОПР.
В машину без номеров
По словам А. Бажутина, реакция властей, на которую рассчитывали забастовщики, пока вялая. «С нами начинают разговаривать власти только в тех регионах, где существует реальная угроза перебоев с поставками продовольствия, — говорит А. Бажутин. — Сейчас самая масштабная наша акция проходит в Дагестане, и там к забастовщикам уже приезжали представители и краевых властей, и местного Минтранса. В других регионах тоже были подобные встречи. Мы везде говорим чиновникам, что вести переговоры мы будем только на федеральном уровне. А он пока молчит. Мы терпеливо ждем. Власти Петербурга ока не реагируют, но их видимо отвлекла трагедия в метро».
Пока наиболее заметная реакция властей — репрессии в отношении забастовщиков, сообщил А. Бажутин. По словам главы ОПР, прямо в ходе его телефонного интервью РБК Петербург на него и его соратников напали люди в штатском, захватили представителя Дагестана Рустама Магомедова, затолкали его в машину без номеров и увезли в неизвестном направлении.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/spb_sz/06/04/2017/58e5da789a7947122c810dfb?from=main