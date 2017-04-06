Мастер ушёл, остались куклы.

В теракте в метро Санкт-Петербурга погибла известный кукольный мастер Ирина Медянцева

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Её куклы с огромными большими глазами, очаровывают с первого взгляда. Своим очаровательным, будуарным куклам она давала очень добрые и тёплые имена: Дождик, Домовой Сеня, Ангелы. Но последняя сделанная Ириной Медянцевой кукла уже останется последней навсегда. 3 апреля, в день, который стал трагическим для всех жителей Санкт-Петербурга, Ирина ехала провожать дочку. Они только зашли в метро «Сенная», и прогремел взрыв.Кукла Ирины Медянцевой.«Беда. Я потерял любимую жену», – написал супруг Ирины Медянцевой Александр Каминский. О том, что случилось, он узнал практически сразу – позвонила дочка. Взрыв прогремел, когда женщины только сели в вагон метро на «Сенной».В этих куклах – особое очарование.Маша Левкина, племянница Ирины, написала: «Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью».Такие разные и все такие милые!Дочь Ирины и Александра в настоящее время в больнице. У врачей обнадёживающие прогнозы, её здоровью ничего не угрожает.Самые добрые куклы.Ирина Медянцева делала кукол на протяжении 15 лет. Эти авторские творения всегда пользовались огромной популярностью у коллекционеров и любителей хенд-мейда.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com