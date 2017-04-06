Лукашенко рассказал, как Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ (ВИДЕО)

Москва компенсирует Минску высокую цену на российский газ за счёт реэкспорта нефти белорусской стороной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счёт реэкспорта нефти», — приводит его слова БЕЛТА.

При этом белорусский лидер охарактеризовал цены на нефть как «приемлемые» и подчеркнул, что в этом вопросе «проблем нет и не будет».

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что сторонам удалось урегулировать спорные вопросы в нефтегазовой сфере.

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