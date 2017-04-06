Главная » Политика, Экономика

Лукашенко рассказал, как Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ (ВИДЕО)

22:03. 6 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:
Лукашенко рассказал, как Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ (ВИДЕО) | Русская весна

Москва компенсирует Минску высокую цену на российский газ за счёт реэкспорта нефти белорусской стороной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

«То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счёт реэкспорта нефти», — приводит его слова БЕЛТА.

При этом белорусский лидер охарактеризовал цены на нефть как «приемлемые» и подчеркнул, что в этом вопросе «проблем нет и не будет».

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что сторонам удалось урегулировать спорные вопросы в нефтегазовой сфере.

Читайте также: Украинки пытались ввезти в Польшу пушку (ФОТО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Там за взятку можно все»: что Лукашенко рассказал журналистам о России .
Александр Лукашенко в ходе большой пресс-... кубометров], как должны, а $107, но потом в России посчитали, что...тоже теряем деньги, и Россия готова нам компенсировать эту сумму. Мне ...». О судебных разбирательствах с Россией «Как я могу расценивать [ситуацию ...
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: «НАША РОДНАЯ РОССИЯ»
...конференция Президента Беларуси Александра Лукашенко, на которой белорусский ...и интереснее. Можно много рассказать о ее природе, искусстве...построении союза Беларуси и России. Какие причины этого, я не...коммунальных услуг у нас население компенсирует. А 48 - мы...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
...воинской славы России» Россия — День воинской славы России (в ...групп - почти полностью компенсировалось экспроприированное у них ... Ибрагимович Бендер из рассказов Ильфа и Петрова,...и проявляется неумение Лукашенко выстраивать управление как в нормальном ...
Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2016
... составляющей государственную тайну», — рассказал руководитель МГБ. «Личности всей..., в то время как Россия предложила Украине топливо по...Первый — путь Лукашенко по резкому сближению с Россией, — делал ... В конце концов, компенсирующие мощности на Хмельницкой и...
Россия: без шансов выжить?
... из Кремля (особенно Лукашенко) оскорбления и материальный ущерб...на нефть, они компенсируют потери высоким рублёвым эквивалентом...Гайдаровском форуме В.Фортов рассказал Президенту… Садовничий об...попытаются выжить за счёт России как целого. Должно цементировать...
Новости Украины и Новороссии 24 марта 2017
...мать комбата Нина Толстых. Как рассказал Лайфу начальник штаба ОШБ...от России Экономическая зависимость Украины от России ... «евромайданщики» с лихвой компенсируют себе этот «потерянный» ...президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>