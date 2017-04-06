«Кому на Руси жить хорошо?» – спросил Путина кинорежиссер Станислав Говорухин.
Президент России Владимир Путин, отвечая на блиц-вопросы на медиафоруме ОНФ в Петербурге 3 апреля 2017 года сказал, что в России хорошо жить режиссерам и другим представителям творческих профессий.
«Кому на Руси жить хорошо?» - спросил Путина кинорежиссер Станислав Говорухин.
«Режиссерам и другим представителям творческих профессий», - ответил президент.
Кино России как её беда. Послесловие к "бунту творцов"
Виктор Мараховский
05.04.2017
Уважаемые читатели!
В минувший понедельник на медиафоруме Общероссийского народного фронта С.С. Говорухин спросил руководителя страны, кому на Руси жить хорошо. "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", - ответил руководитель.
Есть мнение, что этот ответ, названный СМИ "шуткой", был в шуткой грустной. Потому что киносословие России - есть по большей части вовсе не её гордость и богатство. А, напротив, её тяжёлое наследие и непонятно как решаемая проблема.
И вот почему.
Накануне символического диалога, напомним, состоялся небольшой, но актуальный скандальчик на вручении кинопремий "Ника".
Режиссёр А. Сокуров призвал освободить террориста Сенцова. А также высказался в поддержку юношества, не внимавшего полиции в ходе несанкционированной ютуб-акции против Димона, его уток и вообще коррупции.
"Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает... Они боятся это делать. Почему? Это невозможно, больше терпеть это невозможно". - сказал режиссёр Сокуров.
В свою очередь актёр Ярмольник прочёл стих литератора Быкова о том, что, когда перестройка грянет в следующий раз - гадина прежнего режима будет додавлена, а все ретрограды будут повешены на фонарях (последнее обещание было скрыто за кокетливым полуцитированием "мы добрых граждан позабавим").
В свою очередь документалист Манский, получая приз за лучший неигровой фильм, сообщил, что "страну мы просрали, и поэтому мы хуже Северной Кореи".
Так вот. Скандальчик, уважаемые читатели, состоял не в том, что творческие граждане, всю сознательную жизнь сосущие государственное вымя в три горла, выступили со смелой бранью и отважными угрозами в адрес государства. Скандал начался после того, как официальные СМИ во время видеоотчётов о мероприятии этот фрондёж вырезали.
Государственные медиа, рискнём предположить, сделали это не потому, что им В.В. Путин велел - а из соображений "цеховой стабильности".
Потому что просочись эта фронда в эфир центральных каналов - пострадали бы не только телевизионные стрелочники. Самой власти бы пришлось реагировать чуть прямее и жёстче, чем она хочет, и в адрес отважного творческого сословия.
А так получилось идеально - творческое сословие в очередной раз фрондануло, а власть сделала в очередной раз вид, что не услышала.
Понятно, что оживление творческой тусовки вызвано было струёй юности, выплеснутой на улицы ряда городов страны в конце марта.
И вот в чём главная беда, уважаемые читатели.
После яркого выступления творцов большая часть русских соцсетей злобно, но как-то безнадёжно поиронизировала на тему "о, киношники против коррупции. Это даже не пчёлы против мёда, это уже еретики за инквизицию".
Ирония, подчеркну ещё раз, была безнадёжной. По ряду простых причин.
Во-первых: потому что все, кто вообще слегка интересуется темой, - в курсе, что бунтующий вельможный российский кинематограф без государства не то что несостоятелен - а просто беспомощен, то есть не может вообще ничего.
И при этом все знают, что казённые средства усваиваются творческой тусовкой по известно какой схеме.
Те, кто интересуется темой чуть глубже - могут выяснить, откуда деньги на высокобюджетный артхаус у А. Сокурова.
Или сколько в действительности собрал в прокате фильм "Ночные стражи" (230 млн. руб, поддержка Фонда Кино), на который просил денег Л. Ярмольник, в качестве основного аргумента предлагавший комиссии "показать альбатроса" и обещавший сборы в районе 400 млн руб.
Или какой дикий скандал закатил режиссёр Манский, когда впервые за годы в 2016-м государство отказалось выдать ему миллион рублей на проведение мероприятия "Артдокфест", куда Манский привёз фильм о прекрасном событии в истории человечества Майдане.
И при этом все, кто интересуются темой глубоко или не очень глубоко, знают ещё одно.
Эта тусовка даже более неприкосновенна и неуязвима, чем прочий "медиа-класс".
И ей ничего не бывает никогда и ни за что.
Ни за коммерческие провалы.
Ни за дичайшие распилы, жалкие результаты которых поставляют здоровый смех зрителям Евгения BadComedian Баженова.
Ни за призывы освободить, например, тоже что-то снимавшего майданщика, осуждённого всего-то за подготовку терактов (глупость какая, какие теракты могут быть в России).
Ни за изящные обещания развешать нынешних своих спонсоров по фонарям.
Ни за оскорбительную брань в адрес народа и порождённого этим народом государства.
А не бывает им ничего ни за что потому, что государство просто не может решить их как проблему.
То есть не то что привлекать их "на общих основаниях" к ответственности за сделанное и сказанное. Оно не может даже взять и оторвать всю эту заслуженную бюджетную мафию с её въевшейся в поры фрондой от вымени.
В смысле - не может практически.
Потому что каждый из представителей этой фрондирующей мафии может поднять вопль до геостационарной орбиты, а число их гигантское, и отлучение их от вымени будет сопровождаться такой взрывной волной проклятий, и показательных эмиграций, и демонстративных самоприковываний, и бросков на омон, и криков "снимайте меня, я такая-то", и международного улюлюканья, что (с точки зрения государства, весьма ценящего любую, хотя бы и относительную стабильность) - всё это перевесит любые бонусы.
Вельможная творческая кинотусовка (очень умеренно, судя по зрительским результатам своей работы, одарённая, но зато на совесть спаянная в действительно значимых для неё вопросах) - фактически третье десятилетие шантажирует государство, и государство это отлично осознаёт.
Штука в том, что осознаёт оно также и нерешаемость проблемы на данном этапе. И единственное, что остаётся государству - это, пожалуй, ждать.
Чего именно?
Ответ прозвучит цинично: времени, когда последний заслуженный лицедей, доставшийся государству в наследство от великого советского кинематографа - сойдёт со сцены естественным путём.
Благо - ждать осталось не так долго, и последние юные звёзды застоя сегодня уже, как правило, на седьмом десятке. А спешно пристраиваемые ими к вымени юные дети, жёны и прочие наследники лишены того сакрального ореола, который обеспечивает самим лицедеям давно мёртвый великий советский кинематограф.
А пока - всё будет продолжаться.
И вельможный режиссёр, на казённые деньги снявший конъюнктурное фестивальное "еврокино", проведёт в качестве президента очередную премию "Ника".
Которая выдаст этому фильму этого режиссёра (пролетевшему, естественно, с треском у отечественного зрителя) главный приз как лучшей картине года, самому режиссёр-президенту приз за лучшую режиссуру, а его супруге приз за лучшую роль.
И заодно, пользуясь случаем, боевито выкрикнет про необходимость бороть коррупцию. И про пропащую страну, которая хуже КНДР.
...Ну и последнее соображение. У меня, уважаемые читатели, есть версия.
Эта странная и необъяснимая на первый взгляд неприязнь кинотусовки России к стране России - на самом деле вполне объяснима.
Это "неприязнь разлюбленных".
Неприязнь тех, кого русские граждане всё ещё исправно содержат - но не восхищаются как прежде.
И даже видеть не желают.
-----------------------------------------
Высказывания некоторых представителей "разлюбленного" народа...
Владимир Познер, советский, российский и американский тележурналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель и политический мыслитель.
"Я не считаю эти улицы для себя своими.
В России меня держит только моя работа.
Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома - и от этого очень страдаю.
Я чувствую в России себя чужим". (с)
Ксения Собчак, российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.
Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья.
Я бы вообще запретила эту страну. (с)
Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России.
Вопрос: "Лия Меджидовна, с некоторых пор стало моей личной традицией задавать собеседнику вопрос о его отношении к Америке".
Ответ: "Я обожаю эту страну. Мне там дышится легко, там живут приветливые люди. Поверьте, я говорю это не потому, что даю интервью для американского издания.
Я не могу сейчас сказать, что конкретно мне там нравится – какие-то обычаи, архитектура, театры, музеи, еда – просто мне подходит атмосфера этой страны". (с)
Андрей Макаревич, советский и российский музыкант, певец, лидер рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации
"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.
Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка". (с)
Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР.
Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться… (с)
Владимир Шаинский, советский и российский композитор. Народный артист РСФСР.
- Все мои песни - еврейские.
Это переделанные под якобы русские песни кадиши. (с)
Президент России Владимир Путин, отвечая на блиц-вопросы на медиафоруме ОНФ в Петербурге 3 апреля 2017 года сказал, что в России хорошо жить режиссерам и другим представителям творческих профессий.
«Кому на Руси жить хорошо?» - спросил Путина кинорежиссер Станислав Говорухин.
«Режиссерам и другим представителям творческих профессий», - ответил президент.
Кино России как её беда. Послесловие к "бунту творцов"
Виктор Мараховский
05.04.2017
Уважаемые читатели!
В минувший понедельник на медиафоруме Общероссийского народного фронта С.С. Говорухин спросил руководителя страны, кому на Руси жить хорошо. "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", - ответил руководитель.
Есть мнение, что этот ответ, названный СМИ "шуткой", был в шуткой грустной. Потому что киносословие России - есть по большей части вовсе не её гордость и богатство. А, напротив, её тяжёлое наследие и непонятно как решаемая проблема.
И вот почему.
Накануне символического диалога, напомним, состоялся небольшой, но актуальный скандальчик на вручении кинопремий "Ника".
Режиссёр А. Сокуров призвал освободить террориста Сенцова. А также высказался в поддержку юношества, не внимавшего полиции в ходе несанкционированной ютуб-акции против Димона, его уток и вообще коррупции.
"Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает... Они боятся это делать. Почему? Это невозможно, больше терпеть это невозможно". - сказал режиссёр Сокуров.
В свою очередь актёр Ярмольник прочёл стих литератора Быкова о том, что, когда перестройка грянет в следующий раз - гадина прежнего режима будет додавлена, а все ретрограды будут повешены на фонарях (последнее обещание было скрыто за кокетливым полуцитированием "мы добрых граждан позабавим").
В свою очередь документалист Манский, получая приз за лучший неигровой фильм, сообщил, что "страну мы просрали, и поэтому мы хуже Северной Кореи".
Так вот. Скандальчик, уважаемые читатели, состоял не в том, что творческие граждане, всю сознательную жизнь сосущие государственное вымя в три горла, выступили со смелой бранью и отважными угрозами в адрес государства. Скандал начался после того, как официальные СМИ во время видеоотчётов о мероприятии этот фрондёж вырезали.
Государственные медиа, рискнём предположить, сделали это не потому, что им В.В. Путин велел - а из соображений "цеховой стабильности".
Потому что просочись эта фронда в эфир центральных каналов - пострадали бы не только телевизионные стрелочники. Самой власти бы пришлось реагировать чуть прямее и жёстче, чем она хочет, и в адрес отважного творческого сословия.
А так получилось идеально - творческое сословие в очередной раз фрондануло, а власть сделала в очередной раз вид, что не услышала.
Понятно, что оживление творческой тусовки вызвано было струёй юности, выплеснутой на улицы ряда городов страны в конце марта.
И вот в чём главная беда, уважаемые читатели.
После яркого выступления творцов большая часть русских соцсетей злобно, но как-то безнадёжно поиронизировала на тему "о, киношники против коррупции. Это даже не пчёлы против мёда, это уже еретики за инквизицию".
Ирония, подчеркну ещё раз, была безнадёжной. По ряду простых причин.
Во-первых: потому что все, кто вообще слегка интересуется темой, - в курсе, что бунтующий вельможный российский кинематограф без государства не то что несостоятелен - а просто беспомощен, то есть не может вообще ничего.
И при этом все знают, что казённые средства усваиваются творческой тусовкой по известно какой схеме.
Те, кто интересуется темой чуть глубже - могут выяснить, откуда деньги на высокобюджетный артхаус у А. Сокурова.
Или сколько в действительности собрал в прокате фильм "Ночные стражи" (230 млн. руб, поддержка Фонда Кино), на который просил денег Л. Ярмольник, в качестве основного аргумента предлагавший комиссии "показать альбатроса" и обещавший сборы в районе 400 млн руб.
Или какой дикий скандал закатил режиссёр Манский, когда впервые за годы в 2016-м государство отказалось выдать ему миллион рублей на проведение мероприятия "Артдокфест", куда Манский привёз фильм о прекрасном событии в истории человечества Майдане.
И при этом все, кто интересуются темой глубоко или не очень глубоко, знают ещё одно.
Эта тусовка даже более неприкосновенна и неуязвима, чем прочий "медиа-класс".
И ей ничего не бывает никогда и ни за что.
Ни за коммерческие провалы.
Ни за дичайшие распилы, жалкие результаты которых поставляют здоровый смех зрителям Евгения BadComedian Баженова.
Ни за призывы освободить, например, тоже что-то снимавшего майданщика, осуждённого всего-то за подготовку терактов (глупость какая, какие теракты могут быть в России).
Ни за изящные обещания развешать нынешних своих спонсоров по фонарям.
Ни за оскорбительную брань в адрес народа и порождённого этим народом государства.
А не бывает им ничего ни за что потому, что государство просто не может решить их как проблему.
То есть не то что привлекать их "на общих основаниях" к ответственности за сделанное и сказанное. Оно не может даже взять и оторвать всю эту заслуженную бюджетную мафию с её въевшейся в поры фрондой от вымени.
В смысле - не может практически.
Потому что каждый из представителей этой фрондирующей мафии может поднять вопль до геостационарной орбиты, а число их гигантское, и отлучение их от вымени будет сопровождаться такой взрывной волной проклятий, и показательных эмиграций, и демонстративных самоприковываний, и бросков на омон, и криков "снимайте меня, я такая-то", и международного улюлюканья, что (с точки зрения государства, весьма ценящего любую, хотя бы и относительную стабильность) - всё это перевесит любые бонусы.
Вельможная творческая кинотусовка (очень умеренно, судя по зрительским результатам своей работы, одарённая, но зато на совесть спаянная в действительно значимых для неё вопросах) - фактически третье десятилетие шантажирует государство, и государство это отлично осознаёт.
Штука в том, что осознаёт оно также и нерешаемость проблемы на данном этапе. И единственное, что остаётся государству - это, пожалуй, ждать.
Чего именно?
Ответ прозвучит цинично: времени, когда последний заслуженный лицедей, доставшийся государству в наследство от великого советского кинематографа - сойдёт со сцены естественным путём.
Благо - ждать осталось не так долго, и последние юные звёзды застоя сегодня уже, как правило, на седьмом десятке. А спешно пристраиваемые ими к вымени юные дети, жёны и прочие наследники лишены того сакрального ореола, который обеспечивает самим лицедеям давно мёртвый великий советский кинематограф.
А пока - всё будет продолжаться.
И вельможный режиссёр, на казённые деньги снявший конъюнктурное фестивальное "еврокино", проведёт в качестве президента очередную премию "Ника".
Которая выдаст этому фильму этого режиссёра (пролетевшему, естественно, с треском у отечественного зрителя) главный приз как лучшей картине года, самому режиссёр-президенту приз за лучшую режиссуру, а его супруге приз за лучшую роль.
И заодно, пользуясь случаем, боевито выкрикнет про необходимость бороть коррупцию. И про пропащую страну, которая хуже КНДР.
...Ну и последнее соображение. У меня, уважаемые читатели, есть версия.
Эта странная и необъяснимая на первый взгляд неприязнь кинотусовки России к стране России - на самом деле вполне объяснима.
Это "неприязнь разлюбленных".
Неприязнь тех, кого русские граждане всё ещё исправно содержат - но не восхищаются как прежде.
И даже видеть не желают.
-----------------------------------------
Высказывания некоторых представителей "разлюбленного" народа...
Владимир Познер, советский, российский и американский тележурналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель и политический мыслитель.
"Я не считаю эти улицы для себя своими.
В России меня держит только моя работа.
Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома - и от этого очень страдаю.
Я чувствую в России себя чужим". (с)
Ксения Собчак, российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.
Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья.
Я бы вообще запретила эту страну. (с)
Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России.
Вопрос: "Лия Меджидовна, с некоторых пор стало моей личной традицией задавать собеседнику вопрос о его отношении к Америке".
Ответ: "Я обожаю эту страну. Мне там дышится легко, там живут приветливые люди. Поверьте, я говорю это не потому, что даю интервью для американского издания.
Я не могу сейчас сказать, что конкретно мне там нравится – какие-то обычаи, архитектура, театры, музеи, еда – просто мне подходит атмосфера этой страны". (с)
Андрей Макаревич, советский и российский музыкант, певец, лидер рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации
"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.
Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка". (с)
Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР.
Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться… (с)
Владимир Шаинский, советский и российский композитор. Народный артист РСФСР.
- Все мои песни - еврейские.
Это переделанные под якобы русские песни кадиши. (с)
loading...
Говорухин настолько наивен?
loading...
Просто ЖИТЬ….
https://www.youtube.com/watch?v=X__GJAvZ4_M
loading...
- Что случилось с подводной лодкой?
- Она утонула.
- Кому на Руси жить хорошо?
- Режиссерам.
Как смешно. Камеди клаб. Ну а если без шуток. Кому в РФ жить хорошо? Президенту нечего ответить на этот простой вопрос.
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Хороший был вопрос – где вы еще не были, и хороший ответ – Чукотка. Это где – то возле Магадана и Колымы…..
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Цитата: «Но в чем состоит именно российская особенность еврейского вопроса? Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140- миллионным народом, а только с его интеллигенцией-это ученые, инженеры, писатели. Поэтому большая часть интеллигенции имеет еврейские корни». «Комсомольская правда» 14 мая 2013 года. Анна Балуева.
Я бы это комментировал несколько иначе.
Евреи с помощью Англии и США, сумели совершить февральский переворот в России, октябрьскую революцию, захватив в правительстве и ЧК руководящие посты, а после вытеснения заграницу, или уничтожения Российской интеллигенции (ученых, инженеров, писателей), создали условия для продвижения в этих областях своих единоверцев, или шабесгоев. Даже в 60 годах прошлого столетия можно было наблюдать, как в приёмных комиссия Новосибирского евреи усиленно проталкивали своих. А в институтах академгородка Новосибирска наблюдалась, усиленное присвоение научных результатов ( разработок выполненных россиянами не евреями), группами евреев, а также финансирование еврейских лиц, даже если у них не было результатов. Аналогичная ситуация была в музыкальной, эстрадной среде. Чего только стоил Утесов, который четко отслеживал свой интерес, блокируя российские таланты и, не обладая голосом и талантом, занимал лидирующие позиции в эстраде. Аналогичная ситуация и сейчас, по телевизору в основном выступают безголосые, пытающиеся скрыть отсуствие таланта открыванием полуголой задницы. Про писателей даже говорить не хочется, в свое время Булгаков описал это очень подробно в книге «Мастер и Маргарита».