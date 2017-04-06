Президент России Владимир Путин, отвечая на блиц-вопросы на медиафоруме ОНФ в Петербурге 3 апреля 2017 года сказал, что в России хорошо жить режиссерам и другим представителям творческих профессий.

«Кому на Руси жить хорошо?» - спросил Путина кинорежиссер Станислав Говорухин.

«Режиссерам и другим представителям творческих профессий», - ответил президент.

Источник

Кино России как её беда. Послесловие к "бунту творцов"

Виктор Мараховский

05.04.2017

Уважаемые читатели!

В минувший понедельник на медиафоруме Общероссийского народного фронта С.С. Говорухин спросил руководителя страны, кому на Руси жить хорошо. "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", - ответил руководитель.

Есть мнение, что этот ответ, названный СМИ "шуткой", был в шуткой грустной. Потому что киносословие России - есть по большей части вовсе не её гордость и богатство. А, напротив, её тяжёлое наследие и непонятно как решаемая проблема.

И вот почему.

Накануне символического диалога, напомним, состоялся небольшой, но актуальный скандальчик на вручении кинопремий "Ника".

Режиссёр А. Сокуров призвал освободить террориста Сенцова. А также высказался в поддержку юношества, не внимавшего полиции в ходе несанкционированной ютуб-акции против Димона, его уток и вообще коррупции.

"Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает... Они боятся это делать. Почему? Это невозможно, больше терпеть это невозможно". - сказал режиссёр Сокуров.

В свою очередь актёр Ярмольник прочёл стих литератора Быкова о том, что, когда перестройка грянет в следующий раз - гадина прежнего режима будет додавлена, а все ретрограды будут повешены на фонарях (последнее обещание было скрыто за кокетливым полуцитированием "мы добрых граждан позабавим").

В свою очередь документалист Манский, получая приз за лучший неигровой фильм, сообщил, что "страну мы просрали, и поэтому мы хуже Северной Кореи".

Так вот. Скандальчик, уважаемые читатели, состоял не в том, что творческие граждане, всю сознательную жизнь сосущие государственное вымя в три горла, выступили со смелой бранью и отважными угрозами в адрес государства. Скандал начался после того, как официальные СМИ во время видеоотчётов о мероприятии этот фрондёж вырезали.

Государственные медиа, рискнём предположить, сделали это не потому, что им В.В. Путин велел - а из соображений "цеховой стабильности".

Потому что просочись эта фронда в эфир центральных каналов - пострадали бы не только телевизионные стрелочники. Самой власти бы пришлось реагировать чуть прямее и жёстче, чем она хочет, и в адрес отважного творческого сословия.

А так получилось идеально - творческое сословие в очередной раз фрондануло, а власть сделала в очередной раз вид, что не услышала.

Понятно, что оживление творческой тусовки вызвано было струёй юности, выплеснутой на улицы ряда городов страны в конце марта.

И вот в чём главная беда, уважаемые читатели.

После яркого выступления творцов большая часть русских соцсетей злобно, но как-то безнадёжно поиронизировала на тему "о, киношники против коррупции. Это даже не пчёлы против мёда, это уже еретики за инквизицию".

Ирония, подчеркну ещё раз, была безнадёжной. По ряду простых причин.

Во-первых: потому что все, кто вообще слегка интересуется темой, - в курсе, что бунтующий вельможный российский кинематограф без государства не то что несостоятелен - а просто беспомощен, то есть не может вообще ничего.

И при этом все знают, что казённые средства усваиваются творческой тусовкой по известно какой схеме.

Те, кто интересуется темой чуть глубже - могут выяснить, откуда деньги на высокобюджетный артхаус у А. Сокурова.

Или сколько в действительности собрал в прокате фильм "Ночные стражи" (230 млн. руб, поддержка Фонда Кино), на который просил денег Л. Ярмольник, в качестве основного аргумента предлагавший комиссии "показать альбатроса" и обещавший сборы в районе 400 млн руб.

Или какой дикий скандал закатил режиссёр Манский, когда впервые за годы в 2016-м государство отказалось выдать ему миллион рублей на проведение мероприятия "Артдокфест", куда Манский привёз фильм о прекрасном событии в истории человечества Майдане.

И при этом все, кто интересуются темой глубоко или не очень глубоко, знают ещё одно.

Эта тусовка даже более неприкосновенна и неуязвима, чем прочий "медиа-класс".

И ей ничего не бывает никогда и ни за что.



Ни за коммерческие провалы.



Ни за дичайшие распилы, жалкие результаты которых поставляют здоровый смех зрителям Евгения BadComedian Баженова.



Ни за призывы освободить, например, тоже что-то снимавшего майданщика, осуждённого всего-то за подготовку терактов (глупость какая, какие теракты могут быть в России).



Ни за изящные обещания развешать нынешних своих спонсоров по фонарям.



Ни за оскорбительную брань в адрес народа и порождённого этим народом государства.

А не бывает им ничего ни за что потому, что государство просто не может решить их как проблему.

То есть не то что привлекать их "на общих основаниях" к ответственности за сделанное и сказанное. Оно не может даже взять и оторвать всю эту заслуженную бюджетную мафию с её въевшейся в поры фрондой от вымени.

В смысле - не может практически.

Потому что каждый из представителей этой фрондирующей мафии может поднять вопль до геостационарной орбиты, а число их гигантское, и отлучение их от вымени будет сопровождаться такой взрывной волной проклятий, и показательных эмиграций, и демонстративных самоприковываний, и бросков на омон, и криков "снимайте меня, я такая-то", и международного улюлюканья, что (с точки зрения государства, весьма ценящего любую, хотя бы и относительную стабильность) - всё это перевесит любые бонусы.

Вельможная творческая кинотусовка (очень умеренно, судя по зрительским результатам своей работы, одарённая, но зато на совесть спаянная в действительно значимых для неё вопросах) - фактически третье десятилетие шантажирует государство, и государство это отлично осознаёт.

Штука в том, что осознаёт оно также и нерешаемость проблемы на данном этапе. И единственное, что остаётся государству - это, пожалуй, ждать.

Чего именно?

Ответ прозвучит цинично: времени, когда последний заслуженный лицедей, доставшийся государству в наследство от великого советского кинематографа - сойдёт со сцены естественным путём.

Благо - ждать осталось не так долго, и последние юные звёзды застоя сегодня уже, как правило, на седьмом десятке. А спешно пристраиваемые ими к вымени юные дети, жёны и прочие наследники лишены того сакрального ореола, который обеспечивает самим лицедеям давно мёртвый великий советский кинематограф.

А пока - всё будет продолжаться.

И вельможный режиссёр, на казённые деньги снявший конъюнктурное фестивальное "еврокино", проведёт в качестве президента очередную премию "Ника".

Которая выдаст этому фильму этого режиссёра (пролетевшему, естественно, с треском у отечественного зрителя) главный приз как лучшей картине года, самому режиссёр-президенту приз за лучшую режиссуру, а его супруге приз за лучшую роль.

И заодно, пользуясь случаем, боевито выкрикнет про необходимость бороть коррупцию. И про пропащую страну, которая хуже КНДР.

...Ну и последнее соображение. У меня, уважаемые читатели, есть версия.

Эта странная и необъяснимая на первый взгляд неприязнь кинотусовки России к стране России - на самом деле вполне объяснима.

Это "неприязнь разлюбленных".

Неприязнь тех, кого русские граждане всё ещё исправно содержат - но не восхищаются как прежде.

И даже видеть не желают.

Источник

-----------------------------------------

Высказывания некоторых представителей "разлюбленного" народа...

Владимир Познер, советский, российский и американский тележурналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель и политический мыслитель.

"Я не считаю эти улицы для себя своими.



В России меня держит только моя работа.



Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома - и от этого очень страдаю.



Я чувствую в России себя чужим". (с)

Ксения Собчак, российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.

Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья.



Я бы вообще запретила эту страну. (с)

Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России.

Вопрос: "Лия Меджидовна, с некоторых пор стало моей личной традицией задавать собеседнику вопрос о его отношении к Америке".



Ответ: "Я обожаю эту страну. Мне там дышится легко, там живут приветливые люди. Поверьте, я говорю это не потому, что даю интервью для американского издания.



Я не могу сейчас сказать, что конкретно мне там нравится – какие-то обычаи, архитектура, театры, музеи, еда – просто мне подходит атмосфера этой страны". ( . ( с

Андрей Макаревич, советский и российский музыкант, певец, лидер рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации

"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.



Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка". (с)

Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР.

Жить бы мне



В такой стране,



Чтобы ей гордиться.



Только мне



В большом говне



Довелось родиться… (с)

Владимир Шаинский, советский и российский композитор. Народный артист РСФСР.

- Все мои песни - еврейские.



Это переделанные под якобы русские песни кадиши. (с)

Президент России Владимир Путин, отвечая на блиц-вопросы на медиафоруме ОНФ в Петербурге 3 апреля 2017 года сказал, что в России хорошо жить режиссерам и другим представителям творческих профессий.

«Кому на Руси жить хорошо?» - спросил Путина кинорежиссер Станислав Говорухин.

«Режиссерам и другим представителям творческих профессий», - ответил президент.

Источник

Кино России как её беда. Послесловие к "бунту творцов"

Виктор Мараховский

05.04.2017

Уважаемые читатели!

В минувший понедельник на медиафоруме Общероссийского народного фронта С.С. Говорухин спросил руководителя страны, кому на Руси жить хорошо. "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", - ответил руководитель.

Есть мнение, что этот ответ, названный СМИ "шуткой", был в шуткой грустной. Потому что киносословие России - есть по большей части вовсе не её гордость и богатство. А, напротив, её тяжёлое наследие и непонятно как решаемая проблема.

И вот почему.

Накануне символического диалога, напомним, состоялся небольшой, но актуальный скандальчик на вручении кинопремий "Ника".

Режиссёр А. Сокуров призвал освободить террориста Сенцова. А также высказался в поддержку юношества, не внимавшего полиции в ходе несанкционированной ютуб-акции против Димона, его уток и вообще коррупции.

"Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает... Они боятся это делать. Почему? Это невозможно, больше терпеть это невозможно". - сказал режиссёр Сокуров.

В свою очередь актёр Ярмольник прочёл стих литератора Быкова о том, что, когда перестройка грянет в следующий раз - гадина прежнего режима будет додавлена, а все ретрограды будут повешены на фонарях (последнее обещание было скрыто за кокетливым полуцитированием "мы добрых граждан позабавим").

В свою очередь документалист Манский, получая приз за лучший неигровой фильм, сообщил, что "страну мы просрали, и поэтому мы хуже Северной Кореи".

Так вот. Скандальчик, уважаемые читатели, состоял не в том, что творческие граждане, всю сознательную жизнь сосущие государственное вымя в три горла, выступили со смелой бранью и отважными угрозами в адрес государства. Скандал начался после того, как официальные СМИ во время видеоотчётов о мероприятии этот фрондёж вырезали.

Государственные медиа, рискнём предположить, сделали это не потому, что им В.В. Путин велел - а из соображений "цеховой стабильности".

Потому что просочись эта фронда в эфир центральных каналов - пострадали бы не только телевизионные стрелочники. Самой власти бы пришлось реагировать чуть прямее и жёстче, чем она хочет, и в адрес отважного творческого сословия.

А так получилось идеально - творческое сословие в очередной раз фрондануло, а власть сделала в очередной раз вид, что не услышала.

Понятно, что оживление творческой тусовки вызвано было струёй юности, выплеснутой на улицы ряда городов страны в конце марта.

И вот в чём главная беда, уважаемые читатели.

После яркого выступления творцов большая часть русских соцсетей злобно, но как-то безнадёжно поиронизировала на тему "о, киношники против коррупции. Это даже не пчёлы против мёда, это уже еретики за инквизицию".

Ирония, подчеркну ещё раз, была безнадёжной. По ряду простых причин.

Во-первых: потому что все, кто вообще слегка интересуется темой, - в курсе, что бунтующий вельможный российский кинематограф без государства не то что несостоятелен - а просто беспомощен, то есть не может вообще ничего.

И при этом все знают, что казённые средства усваиваются творческой тусовкой по известно какой схеме.

Те, кто интересуется темой чуть глубже - могут выяснить, откуда деньги на высокобюджетный артхаус у А. Сокурова.

Или сколько в действительности собрал в прокате фильм "Ночные стражи" (230 млн. руб, поддержка Фонда Кино), на который просил денег Л. Ярмольник, в качестве основного аргумента предлагавший комиссии "показать альбатроса" и обещавший сборы в районе 400 млн руб.

Или какой дикий скандал закатил режиссёр Манский, когда впервые за годы в 2016-м государство отказалось выдать ему миллион рублей на проведение мероприятия "Артдокфест", куда Манский привёз фильм о прекрасном событии в истории человечества Майдане.

И при этом все, кто интересуются темой глубоко или не очень глубоко, знают ещё одно.

Эта тусовка даже более неприкосновенна и неуязвима, чем прочий "медиа-класс".

И ей ничего не бывает никогда и ни за что.



Ни за коммерческие провалы.



Ни за дичайшие распилы, жалкие результаты которых поставляют здоровый смех зрителям Евгения BadComedian Баженова.



Ни за призывы освободить, например, тоже что-то снимавшего майданщика, осуждённого всего-то за подготовку терактов (глупость какая, какие теракты могут быть в России).



Ни за изящные обещания развешать нынешних своих спонсоров по фонарям.



Ни за оскорбительную брань в адрес народа и порождённого этим народом государства.

А не бывает им ничего ни за что потому, что государство просто не может решить их как проблему.

То есть не то что привлекать их "на общих основаниях" к ответственности за сделанное и сказанное. Оно не может даже взять и оторвать всю эту заслуженную бюджетную мафию с её въевшейся в поры фрондой от вымени.

В смысле - не может практически.

Потому что каждый из представителей этой фрондирующей мафии может поднять вопль до геостационарной орбиты, а число их гигантское, и отлучение их от вымени будет сопровождаться такой взрывной волной проклятий, и показательных эмиграций, и демонстративных самоприковываний, и бросков на омон, и криков "снимайте меня, я такая-то", и международного улюлюканья, что (с точки зрения государства, весьма ценящего любую, хотя бы и относительную стабильность) - всё это перевесит любые бонусы.

Вельможная творческая кинотусовка (очень умеренно, судя по зрительским результатам своей работы, одарённая, но зато на совесть спаянная в действительно значимых для неё вопросах) - фактически третье десятилетие шантажирует государство, и государство это отлично осознаёт.

Штука в том, что осознаёт оно также и нерешаемость проблемы на данном этапе. И единственное, что остаётся государству - это, пожалуй, ждать.

Чего именно?

Ответ прозвучит цинично: времени, когда последний заслуженный лицедей, доставшийся государству в наследство от великого советского кинематографа - сойдёт со сцены естественным путём.

Благо - ждать осталось не так долго, и последние юные звёзды застоя сегодня уже, как правило, на седьмом десятке. А спешно пристраиваемые ими к вымени юные дети, жёны и прочие наследники лишены того сакрального ореола, который обеспечивает самим лицедеям давно мёртвый великий советский кинематограф.

А пока - всё будет продолжаться.

И вельможный режиссёр, на казённые деньги снявший конъюнктурное фестивальное "еврокино", проведёт в качестве президента очередную премию "Ника".

Которая выдаст этому фильму этого режиссёра (пролетевшему, естественно, с треском у отечественного зрителя) главный приз как лучшей картине года, самому режиссёр-президенту приз за лучшую режиссуру, а его супруге приз за лучшую роль.

И заодно, пользуясь случаем, боевито выкрикнет про необходимость бороть коррупцию. И про пропащую страну, которая хуже КНДР.

...Ну и последнее соображение. У меня, уважаемые читатели, есть версия.

Эта странная и необъяснимая на первый взгляд неприязнь кинотусовки России к стране России - на самом деле вполне объяснима.

Это "неприязнь разлюбленных".

Неприязнь тех, кого русские граждане всё ещё исправно содержат - но не восхищаются как прежде.

И даже видеть не желают.

Источник

-----------------------------------------

Высказывания некоторых представителей "разлюбленного" народа...

Владимир Познер, советский, российский и американский тележурналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель и политический мыслитель.

"Я не считаю эти улицы для себя своими.



В России меня держит только моя работа.



Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома - и от этого очень страдаю.



Я чувствую в России себя чужим". (с)

Ксения Собчак, российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.

Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья.



Я бы вообще запретила эту страну. (с)

Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России.

Вопрос: "Лия Меджидовна, с некоторых пор стало моей личной традицией задавать собеседнику вопрос о его отношении к Америке".



Ответ: "Я обожаю эту страну. Мне там дышится легко, там живут приветливые люди. Поверьте, я говорю это не потому, что даю интервью для американского издания.



Я не могу сейчас сказать, что конкретно мне там нравится – какие-то обычаи, архитектура, театры, музеи, еда – просто мне подходит атмосфера этой страны". ( . ( с

Андрей Макаревич, советский и российский музыкант, певец, лидер рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации

"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.



Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка". (с)

Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР.

Жить бы мне



В такой стране,



Чтобы ей гордиться.



Только мне



В большом говне



Довелось родиться… (с)

Владимир Шаинский, советский и российский композитор. Народный артист РСФСР.