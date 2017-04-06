А есть ли тысячелетняя история государства белорусского?

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего тысячелетнюю историю белорусского государства.



На книгу он обратил внимание, знакомясь с разработками, выдвинутыми по итогам 2016 года на соискание Государственной премии в области науки и техники.



«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый (выделено нами). Будет хороший учебник в школах и в вузах — сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию», — заявил Лукашенко.

Цикл научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках» по-новому раскрывает процесс формирования восточнославянских раннегосударственных образований и их центров.



Заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Ольга Левко рассказала президенту, что в книгах обосновывается появление белорусской государственности в середине IX века — с созданием Полоцкой земли. Становление Полоцка (ныне город в Витебской области) в качестве центра раннего государственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов.

«Даже в последующем Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно», — подчеркнула Левко.

Александр Лукашенко был «пророссийским» или даже «просоветским» лишь в начале своей политической карьеры. Впоследствии Минск стал поддерживать историков, настаивающих на длинном и самобытном пути белорусов к собственной государственности. Теперь наконец этот миф закрепится в школьных учебниках. Зачем?

Как утверждает заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Ольга Левко, белорусская государственность начала формироваться в середине IX века — с созданием Полоцкой земли.







По её словам, становление Полоцка в качестве центра данного государственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов.

Даже в последующем Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно, утверждает Левко.

Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей поручил обязательно отразить «эти моменты становления белорусского государства» в учебниках, «прописать и внедрить в умы», отметив в этой идее «здравый национализм».







По словам президента Беларуси, «всё это созвучно и актуально теперь».

«Некоторые под видом «тунеядства», ещё чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально», — заявил Лукашенко.

Как известно, в последнее время обострились и экономические разногласия между Москвой и Минском: не исключено, что новая идеологическая база Беларуси, в том числе об исключительности исторической государственности, создается второпях — для подкрепления экономических споров.

Истоки белорусского национализма

Беларусь так и не решилась на полную интеграцию с Россией. Факторов здесь много.

И именно в тот момент, когда Лукашенко решил сохранить сколь угодно дружественное РФ, но суверенное национальное белорусское государство, начались автономно развивающиеся необратимые процессы.







Если в суверенной Беларуси русское население, русский язык и общая с Россией история, зачем тогда людям нужно доказать, что они не русские, заменить русский язык другим языком и придумать отдельную историю. Аналогии с Украиной очевидные, но ничего другого в такой ситуации и быть не может.

Естественно, Лукашенко никакой не националист. Просоветская часть белорусского общества по-прежнему за объединение с РФ. Но идеологически оформить концепцию «Беларусь — не Россия», на которую обречено независимое белорусское национальное государство, могут только белорусские националисты. Так их и вытащили из небытия.

Существует мнение, что произошло это в 2014 году, когда Крым присоединился к России.

Маргинальность исторических теорий

Стремление некоторых народов — малых и не очень — продлить свою историю в глубь веков воспринимается как нечто привычное, хотя и по меньшей мере странное. В России подобные маргинальные теории активно продвигались в 1990-е годы, когда страна пребывала в глубоком кризисе, в том числе — идеологическом. Именно тогда печатались псевдоисторические книги, в которых выдуманные древние русы побеждали всех врагов и основывали Рим.

Но, в отличие от Украины и ряда других постсоветских стран, где удлинение собственной истории спонсируется за государственный счет и иностранные гранты ( например, фонда Сороса) и продвигается в школьных учебниках, Россия, к счастью, вовремя сошла с этой скользкой, а главное — позорной дорожки. Выдумывать себе воображаемые победы и воображаемых великих предков — удел стран-неудачников. История США насчитывает 240 лет, и никаких комплексов по этому поводу современные американцы не испытывают.

Более того, наличие действительно длинной истории и доказанных независимыми источниками побед никак не отражается на политической и экономической ситуации в стране. Греция и Армения считают свою историю тысячелетиями, но, при всем уважении к ним, не являются политическими и экономическими флагманами. Китайская и индийская истории — тоже одни из самых продолжительных в мире, однако Китай достиг нынешних успехов благодаря активной работе в последние десятилетия, а не через исторические и псевдоисторические изыскания.

История Древней Руси начинается с «Повести временных лет» — и её события частично подтверждаются византийскими, скандинавскими, персидскими и другими источниками. Достоверных источников о более ранних событиях современная наука пока не открыла, зато есть фантазии и выдумки тех, кому «удлинение истории» кажется поводом на что-то претендовать. Зафиксированные факты и подтверждённые археологические материалы им кажутся недостаточными, и в конечном счёте альтернативная история неизменно гуляет под ручку с теориями заговора.

Украина здесь — наиболее характерный пример. Но теперь и президент Беларуси Александр Лукашенко поручил «достоверно отразить в новых учебниках историю становления белорусского государства».







Однако идеологам нового государства это показалось несолидным, и на протяжении последних 25 лет Беларусь аккуратно продвигала себя в качестве наследницы Великого княжества Литовского. Мол, белорусы — это и есть настоящие потомки литвинов, а те, кто сейчас живут в Литве под именем литовцев, — это жемайты и другие племена, имевшие опосредованное отношение к государственности княжества.

Данная теория имеет относительное право на существование, но лишь на том основании, что нынешняя территория Беларуси действительно входила в состав ВКЛ, а затем — Речи Посполитой. Как государство ВКЛ прекратило существование вскоре после унии с Польшей, поэтому говорить о том, что кто-то является «преемником» или «наследником» княжества, невозможно. Также Мексика — это новое государство, а вовсе не наследница империи Майя. Так же и Турция — не преемница Византии.

Но белорусские ученые продолжают изыскания в глубине веков и приходят к новым парадоксальным выводам. Пример тому — мифологическая история с Полоцким княжеством — поиск истоков тысячелетней именно белорусской государственности в отрыве от Русской цивилизации.





Заметки на полях До конца XV века абсолютное большинство упоминаний о Белой Руси (Alba Russіa) происходит из Западной Европы и относится к территории Великого Новгорода (Новгородской республики). По отношению к части современной территории Беларуси, а именно к Полотчине, название «Белая Русь» стало изредка употребляться лишь с конца XVI века. С 1620-х годов термин закрепился за восточными, подвинско-поднепровскими, землями Великого Княжества Литовского. Для обозначения жителей Белой Руси в этот период употреблялся термин «белорусцы», хотя одновременно с ним продолжали использоваться названия «литовцы» («литвины») и «русские» («русины»). В XIX веке, когда белорусские земли входили в состав Российской империи, с развитием русскоязычной системы образования среди местного населения распространился этноним «белорусы». С 1890-х название «Белоруссия» («Белоруссия») стало общепринятым для обозначения всех территорий компактного проживания белорусского этноса.

Истоки фейковой государственности

Историки, впрочем, быстро обнаружили прямую ложь и передергивания в представленном Лукашенко цикле трудов «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX—XVIII вв.еках».

В исторической науке нет разногласий насчёт населения Древнерусского государства: в нём не было ни русских, ни украинцев, ни белорусов, а были славянские племена, которые активно взаимодействовали и перемешивались. Полоцкое княжество было одним из таких племен — точнее, племенных центров, но и это едва ли тянет на исток белорусской государственности.







Более того, согласно «Повести временных лет», варяги вовсе не брезговали Полоцком: Рюрик посадил в городе одного из своих соратников. Имена полоцкого князя Рогволода и его дочери Рогнеды — скандинавские, а не славянские. И даже крещён Полоцк был не святым Владимиром, а скандинавом Торвальдом Путешественником.

«Нет никаких исторических свидетельств того, что, будучи частью Великого княжества Литовского, полоцкая земля имела какую-то автономию. Да, Полоцк, будучи приграничной территорией, регулярно переходил под власть Русского государства, но то же происходило и со Смоленском, и с другими приграничными городами. Отношения России с ВКЛ, а затем Речью Посполитой всегда были непростыми. Но Беларуси в этих отношениях не было и быть не могло. Белорусский народ формировался в результате этого российско-польско-литовского взаимодействия», — напоминает газета «Взгляд».

Тем не менее, по мнению Лукашенко, каждый, кто осмелится оспаривать эти прописные истины, доказанные историками, археологами и генетиками — не иначе как «тунеядец», которого используют в корыстных целях для раскачивания лодки.

Впрочем, ряд белорусских историков по крайней мере фальсифицируют историю тысячелетней давности. Тогда как бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что война между Россией и Украиной «идет со времен Переяславской рады», то есть более 300 лет.

Тут уже любые комментарии, кроме медицинских, излишни.

Что же дальше?





В частности, с 2014 года по всей стране при поддержке властей стали проходить «дни вышиванки». Беда только в том, что националисты, на которых сделана ставка, как на Украине, прикормлены Западом и никаких стремлений Лукашенко о национальной модернизации не разделяют.

Их идеология — «хата с интернетом», «вышиванка» и «москаляку на гиляку». Поэтому, все прекрасно понимая, Александр Григорьевич абсолютно честно заявил:

«Я ненавижу националистов, потому что это радикальные люди, которые обязательно, как в Украине, приведут к катастрофе в обществе. Я их как-то пытаюсь держать на привязи, чтобы они не сорвались и не наломали дров» ( https://news.tut.by/politics/424751.html).

То есть белорусам предлагают псевдоисторический конструкт в виде нового учебника истории, где будет указана историческая (?) государственность Беларуси, где помимо идеи литвинства, теперь будет насаждаться и миф об исторической государственности, начиная с Полоцкого княжества.

Корень активизировавшихся исторических споров кроется в обнажившихся экономических противоречиях Москвы и Минска, полагает научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский. При этом не исключено, что идеи литвинства насаждаются с подачи Запада.



Литвинство — это прежде всего русофобская идеология, идеология противопоставления Великого княжества Литовского общерусской истории. Но появились определенные круги, финансируемые Западом. Их действия направлены на то, чтобы отделить историю Литовской Руси от общерусской истории и использовать этот механизм в современных политических условиях, чтобы противопоставить белорусский народ российскому.



Возникает закономерный вопрос: а что же дальше? Где та граница, за которой «медленное» строительство новой нации и «мягкая» белорусизация могут внезапно превратиться в очередной вариант антироссийского националистического психоза по украинскому образцу? Ответа нет.

При этом не стоит забывать, что истинные корни государственности Беларуси — это БССР.

БССР — какова её легитимность?

БССР — это фундамент независимого белорусского государства, так как в пределах советской республики белорусы были цельным обществом. Мало кто оспаривал их право быть отдельным народом, — со своей территорией, со своей традицией, со своей культурой, со своей историей. Поэтому очернение советской эпохи, а также её переписывание делегитимизирует БССР (как якобы «чёрную страницу» белорусской истории) и разрушает историческую преемственность государства, которая четко прослеживается по линии «Тутэйшыя» — БССР — Республика Беларусь.

Конечно, корни белорусской традиции гораздо древнее. Однако она слишком долго находилась под внешним влиянием. И выхолащивание памяти о БССР, внутри которой собрался белорусский народ, растворит белорусскую идентичность, замкнув её на бесконечных спорах о соотношении белорусскости и русскости, белорусскости и польскости, белорусскости и литовскости.

Послесловие

Идеология, которая ведёт в никуда

Многие исторические трактовки и интерпретации порождаются в борьбе идеологий, в ходе которой подрывается общественное согласие и вбивается клин между сторонниками разных точек зрения. Существует два способа построить идеологию, которая «ведёт в никуда».

Первый способ — унизить прошлое народа. С этой целью и взращивается миф о «преступности всего советского», который дискредитирует ближайшую к нам по времени историческую эпоху.

Второй способ — зеркальное отражение первого. Здесь культивируется более приятный, но не менее опасный миф. Называется он «реставрация Великого прошлого», которой занимается целая когорта «реставраторов».

Конечно, историю своей страны надо знать, в особенности её героев, а о достигнутых ими успехах необходимо напоминать. Но коварство заключается в том, что силы интеллигенции бросаются не столько на изучение исторического наследия, сколько на возрождение того времени, которого уже нет и не будет. Мышление категориями бывших империй завышает ожидания современников, которые погружаются в сон истории и ждут, что величие прошлого обеспечит им величие настоящего, а их потомкам — величие будущего.

Конструктивный горизонт — это такой горизонт, который задаёт перспективу на новые открытия и достижения, объединяя людей в созидательной и конструктивной деятельности.

Настоящее при этом должно характеризоваться устойчивостью и стабильностью. Дискредитация прошлого выбивает почву из-под ног, а чрезмерное внимание к нему, вплоть до попыток «изобрести Великое прошлое», погружает интеллектуалов в грезы.

Обе альтернативы плохи тем, что отучивают мыслить категориями будущего. Когда героический народ начинает каяться за свою историю или когда он сокрушается по былому величию, — значит, что-то не так. Любой политический проект, ностальгирующий по воссозданию «Великого», — будь то СССР, Российская империя, Великое Княжество Литовское, Полоцкое княжество, Речь Посполитая или что-то ещё, будет нежизнеспособным и оторванным от современных реалий. Ибо как бы того ни хотелось реставраторам прошлого, времена изменились настолько, что этого уже не вернуть. Поэтому в выигрыше окажется тот, кто будет не воссоздавать, а создавать.

А на данный момент имеется ощущение, что в Беларуси пытаются создать новую нацию, и для этого создают новую историческую память, поскольку именно историческая память — основа идентичности, самоидентификации. И создают её там на исторических мифах, весьма схожих или часто даже идентичных тем, что использовались на Украине. Это и мифы об особости Полоцкого княжества, и придание «белорусскости» Великому Княжеству Литовскому и Речи Посполитой.

Процесс самоидентификации нации во многом искусственен. В отличие от вьетнамцев, например, которые шли от своего языка, этнических и других особенностей через кровопролитные войны к нации и государству, в Беларуси всё это формировалось обратным порядком: от государства — к формализации языка, идентичности, исторических мифов.

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей недавно заявил, что

«за последние 25 лет мы начинаем медленно формироваться как нация. Мы находимся в процессе формирования идентичности белорусской нации».

Сравните это со словами Л. Кучмы:

«Украину мы создали, а теперь нам нужно создать украинцев».

Их он произнёс на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом харьковских ВУЗов ещё 14 марта 2003 года.

Но украинский кризис показывает, что создать нацию там пока не удалось, что значительная часть населения помнит, что мы все ( русские, белорусы, украинцы) — один народ. Республики Донбасса сражаются за это.

В Беларуси схожая ситуация, только противостояние идёт в идейной, ценностной сфере, что очень чревато идеологическими последствиями.

Материалы:

История Беларуси

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94 5337

Мифы, опасные для белорусской государственности

http://eurasia.expert/pyat-istoricheskik h-mifov-opasnykh-belorusskoy-gosudarstve nnosti/

Зачем Лукашенко противопоставляет Беларусь «русскому миру»

http://sozh.info/zachem-lukashenko-proti vopostavlyaet-belarus-russkomu-miru/

История Белоруссии

http://ru.science.wikia.com/wiki/История _Белоруссии

Чем сильнее Россия, тем лучше для белорусов

http://zakonvremeni.ru/component/content/a rticle/7-3-/30390-qchem-silnee-rossiya-t em-luchshe-dlya-belorussii-i-belorusovq.h tml

Полоцкое княжество

http://www.othist.ru/slovo_o_polku_ris01 _5.html

Белоруссия обнаружила свою тысячелетнюю государственность

http://vz.ru/world/2017/3/1/860063.html

О древней белорусской государственности

http://politikus.ru/video/91338-svidomiz m.html

Как укрупняли Беларусь

https://sputnikipogrom.com/history/32029/b ssr/#.WLe_5SozqLI

Молодёжная аналитическая группа

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Источник: ss69100.livejournal.com