Военная приемка.«Армия в Арктике»

Наши в Арктике. В этом выпуске программы «Военная приёмка» мы расскажем вам о возрождении российского военного присутствия за Полярным кругом. О строительстве военной базы на острове Котельный. О восстановлении аэродрома на ней. А также о том, что отныне связывать эту базу с Большой землей будет не только авиасообщение. Впервые по льдам моря Лаптевых к острову Котельный отправилась экспедиция на арктических вездеходах. Военные специалисты проверяли не только проходимость машин, но и возможность организации пути по замерзшему морю. Вместе с военными в эту уникальную экспедицию отправился и оператор программы. Вы увидите совершенно уникальные кадры сражения военной техники с непроходимыми льдами.





Источник: www.youtube.com