Веселые картинки для развития мышления ребенка

В далеком 2004 году со мной случилась вполне обычная история. Прямо от лабораторных столов, загруженных ПЦР-машинами, центрифугами, пробирками и микроскопами, в горячем угаре написания статей по биоремедиации засоленных почв я попала в комнату с погремушками, книжками-малышками и маленьким ребенком.

Применение погремушек и сосок оказалось делом более-менее простым, но вот с «развивающими играми» все показалось намного интереснее. Можно ли на самом деле ускорять развитие мыслительных способностей у ребенка, и как это делать?

Чтобы ответить на этот вопрос, я оставила карьеру ученого и пошла работать педагогом дополнительного образования. То, что вы прочитаете дальше – результат, пардон, опытов над детьми (не волнуйтесь, ни один подопытный ребенок не пострадал).

Кто самый легкий?

(иллюстрация из журнала «Веселые картинки», 1983, №4)

Если поставленная задача – развивать мышление, нужно понять, что же это такое.

Видов мышления существует несколько:

1. Словесно-логическое мышление. С ним разобрался еще Аристотель. Оно опирается на любимые нами элементарные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) и элементарные умозаключения (дедукция, индукция, аналогия (традукция)).

2. Наглядно-образное мышление (оперирование образами).

3. Предметно-действенное мышление («мышление руками», основанное на сенсорно-перцептивном процессе).

4. Креативное мышление (самый трудный термин, по сути – способность принимать нестандартные решения).

5. Абстрактно-символическое (оперирование математическими кодами, формулами и операциями, которые нельзя ни потрогать, ни представить).

Стало быть, для того чтобы в процессе развлечения еще и развивать ребенка, нужно встроить в процесс игры необходимость решить задачу, которая решается с помощью этих видов мышления. К счастью, это оказалось не так уж сложно (размышления очень сильно подтолкнула вперед толстая подшивка старых журналов «Веселые картинки», в которых оказался богатейший материал для анализа возможностей применения инфографики к детям).

Поскольку я сама 100% < ![CDATA[ ]]> визуал< ![CDATA[]]>, то и приемы получились визуальные. Применяются они к детям от 4 лет и старше (самым старшим моим ученикам, на которых приемы работали, было 18, на взрослых не проверяла; для конкретных задач указан конкретный возраст). Приведенные примеры – в основном из области биологии (догадайтесь, почему), но сами приемы могут быть применены к разным областям знаний. На базе этих приемов нам удавалось подготовить интерактивную экскурсию по городу, театральное представление, элементы выставки, посвященной религии, занятия по психологии, химии и физике.

Итак, вот приемы, позволяющие развивать конкретные виды мышления.

Приемы №1 и № 2 – «анализ» и «синтез»

По сути, нам нужно научить разбирать целое на части и собирать его обратно (без возникновения запасных деталей, желательно).

Пример: исследование сложных природных систем, например биогеоценоза пруда.

Задача ребенка (6-12 лет): проанализировать сообщество, вычленить экологические взаимосвязи и «синтезировать» пруд, который в реальной жизни будет иметь шансы успешно функционировать.

На рисунке: 1 – общий вид, 2-5 – составляющие элементы (2 – ламинированный гербарий рдеста (ламинирование делает самый хрупкий гербарий вандалоустойчивым), 3 – ламинированные изображения стрекозы, рдеста, 4,5: крепление элементов к магнитной доске осуществляется за счет кусочков магнитного винила на изнаночной стороне). Размер доски – 1200*900 мм.

Прием № 3 «сравнение»

Пример: эволюция пальцев передней ноги у лошадей.

Задача ребенка (от 6 лет): глядя на картинку, ответить, как у лошади появилось копыто.

Прием №4, 5 «обобщение», «абстрагирование»

Пример: в естествознании существует множество вариантов классификаций (живых организмов, звезд по звездной величине и т.д.). Подобные системы дают прекрасную возможность тренировать способность детей к обобщению (вычленяя общие признаки) и абстрагированию (от второстепенных признаков).

Задача ребенка (7-12 лет): самостоятельно вычленить признаки рыб (откладывают икру, холоднокровность, наличие плавников, жабр, чешуя) и нарисовать условные значки, обозначающие все эти признаки.

Прием №6 «дедукция»

Благодаря Артуру Конану Дойлу стал широко известен «метод Холмса» – дедуктивное рассуждение от общего к частному.

Пример: этот метод может быть весьма успешно применен, например, при игре в следопытов. Наилучшим вариантом реализации этой игры будет поход на природу, во время которого детям будет предложено отыскать по следам жизнедеятельности максимальное количество живых существ: дятла — по «наковальне», ворону или другую птицу – по оброненному перу, сову – по оставленной «погадке», мышь – по норе, зайца – по экскрементам.

Задача ребенка (школьного возраста): определить, какую шишку погрызла белка, какую обдолбал дятел, а какую никто не ел.

Прием № 7 «индукция»

Индуктивные рассуждения даются детям с большим трудом, чем дедуктивные, так как требуют рассуждения от частного к общему, то есть практически соответствует процессу нахождения нового знания в научном «взрослом» поиске. Детям помладше для развития этой способности можно задавать вопрос «Что будет, если…», постарше – искать общую причину двух разных явлений.

Задача детей (школьного возраста): определить общую причину того, почему машинки не падают с американских горок и почему машину заносит на повороте.

Прием № 8 «аналогия»

Пример из бионики: история изобретения застежки-липучки. Известно, что эта застежка была изобретена швейцарцем Жоржем де Местралем после очередного сеанса отдирания репейников от шерсти его собаки. Плоды репейника имеют хорошо различимые невооруженным глазом «крючки», которые и послужили прообразом «липучки». Изобретение принесло немалый доход: 30 лет своей жизни он вместе с семьей жил только на отчисления по патенту за свое изобретение.

Загадка для ребенка (6-99+): как заработать миллион долларов, внимательно разглядывая репейник с помойки.

Приемы №№9-11 относятся к наглядно-образному мышлению.

Прием № 9 «ассоциация»

Ассоциация – прием, который очень нравится многим детям.

Пример: формы снежинок (как ни странно, формы снежинок имеют и названия, и классификацию).

Задача детей (от 5 лет): глядя на снежинки, догадаться, какое у них название (на иллюстрации слева – столбик, справа – катушка).

Прием № 10 «акцентирование»

По счастью, недостатка использования этого приема в учебниках не наблюдается, например, когда какая-либо система органов выделяется цветом и изображается на черно-белом контуре человеческого тела. В этом случае контур тела нужен для топографической оценки расположения данной системы органов, а цвет – акцентирует внимание. Однако простого выделения цветом недостаточно для того, чтобы озадачить ребенка.

Задача для детей от 6 лет: раскрашивание контурного изображения человеческого тела цветными карандашами.

Прием № 11 «агглютинация»

Означает «склеивание», поэтому если мы видим, например, древнюю химеру – Кентавра, Единорога, Василиска и других, то их появлению мы обязаны именно способностью человеческого мозга к соединению изначально не соединявшихся частей. Применить этот прием можно как очень просто – предложив детям создать или «разобрать» на составные части химер, так и при решении сложных задач.

Задача для детей от 4 лет: определить, какое мифическое животное может быть собрано из предложенных частей и каким реальным животным принадлежат все эти детальки.

Школьные задачи содержат, как правило, четкие исходные условия, не допускающие недопонимания, не содержащие ошибки или неполноты исходных данных. В жизни такое бывает редко. Чтобы лучше подготовить ребенка к жизни в реальном мире, полезно использовать приемы, требующие применения интуиции, то самое «креативное мышление». Интуиция позволяет преодолеть неполноту или ошибочность исходных данных. К таким приемам можно отнести «ошибку», «поиск» и «пробел» (приемы №12-14).

Прием № 12 «ошибка»

Предполагает сознательное введение ошибки в свою речь или в предлагаемую иллюстрацию («что перепутал на картине художник?). Применять этот прием следует крайне осторожно. Не следует вводить ошибку со словами «сейчас я покажу вам, как делать/говорить/рисовать неправильно» – такой подход обеспечит неверное запоминание информации. Во время применения приема лучше всего заранее объяснить детям, что в предлагаемой информации содержится ошибка, а вот ее поиск – и есть задача детей.

Задача детей (от 3 лет): «Что перепутал художник?» (какая ботва подходит к морковке). Иллюстрация из журнала «Веселые картинки», 1984 г., №9.

Прием № 13 «поиск»

Задача детей (4-99+): найти на фотографии живое существо (подсказка: оно почти в пол фотографии).

Прием № 14 «пробел»

Пример: естественный пример неполной информации – это звездное небо. Звезды не соединены между собой линиями в созвездия, в то же время человеческое воображение «дорисовывает» их без труда.

Задача детей (от 6 лет): самостоятельно соединить звезды на звездном небе в созвездия, пользуясь своими знаниями или после краткой демонстрации «правильного» варианта.

Лирическое отступление

Тут я люблю подшутить над детьми и предложить им найти созвездие Ориона, например, здесь:

Нашли? Он там, кстати, правда есть (спасибо фотошопу). На самом деле это – результат труда пещерных грибных комаров, которые плетут вот такие ловчие сети (в результате дети запоминают и комаров, и созвездие Ориона):

И, наконец, предметно-действенное мышление (прием №15).

Прием № 15 «органолептика»

Для многих людей возможность что-то потрогать, понюхать, пощупать или облизать не ассоциируется с понятием «мышление». Тем не менее, < ![CDATA[ ]]> Забродиным Михаилом Юрьевичем< ![CDATA[]]> разработана теория сенсорно-перцептивного процесса, согласно которой процесс восприятия сигнала сопряжен с процессом принятия решения. На макроуровне – это познание предмета через манипулирование им.

Массу примеров может предоставить любой музей занимательной физики. Потерев янтарем о шерсть, можно продемонстрировать появление электричества. Электрический разряд приводит к появлению озона, что можно почувствовать с помощью характерного запаха. Человеческое тело – тоже проводник электричества, это можно почувствовать языком, присоединив к нему контакты батарейки. Электричество можно также почувствовать наощупь, к примеру, одевая и снимая свитер из синтетического волокна.

К сожалению, приемов, как развивать абстрактно-символическое мышление у детей, мне, презренному визуалу, придумать не удалось. Так что дорогие папы и мамы-программисты, буду рада, если поделитесь своими мыслями на этот счет. По крайней мере, развивать его веселыми картинками не представляется возможным в силу противоречия определению термина.

Разумеется, все перечисленные приемы не обязательно использовать раздельно. Их можно и нужно комбинировать. Результат такого комбинирования – игра про инфекционные болезни «Осторожно, микробы!» (ее можно < ![CDATA[ ]]> скачать< ![CDATA[]]> и поделиться мыслями относительно игры в частности и попыток соединять игру и обучение в целом).

Как я говорила, у меня были ученики очень разного возраста. Статистику я могу сказать только по старшеклассникам, поскольку только с ними удалось организовать более-менее представительную выборку и контрольную группу. Подробности расчетов и графики можно посмотреть < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>. Если вкратце, то вывод однозначный: у учащихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной возрастала способность к решению задач разнообразными способами. Десять лет наблюдений за детьми более младшего возраста также говорят о том, что положительные изменения происходят (но, к сожалению, за отсутствием контрольной группы статистику привести не могу). То есть развивать мышление можно, и предлагаемые в статье приемы для этого годятся.

Напоследок – маленький совет, как сделать так, чтобы не вы бегали за своим ребенком, пытаясь накормить его разжеванной информацией, а он бегал за вами, требуя «папа/мама, давай еще!». Убегайте от него! Спрячьте информацию. Сделайте ее наградой. Как сказал Джордж Мартин в книге «Игра престолов», «когда один человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на другой стороне». Стоит окружить учебную информацию ореолом загадки, создать препятствия на пути к ее добыче, удивить – у детей возникает интерес, желание достигать результатов. А все почему? Потому что на протяжении почти всей истории человечества только любознательные мальчики и девочки выживали, пока папа бегал за мамонтом, а мама выметала ядовитых пауков из пещеры. Поверьте, я не видела детей, в которых эта древняя любознательность умерла. А вот почему у некоторых она так далеко спряталась, что и не найти – это уже совсем, совсем другая история.

Мария Владимировна Ибрагимова