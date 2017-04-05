Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2017

В ДНР произошел взрыв, есть погибший

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В Донецкой Народной Республике сообщают о взрыве, прогремевшем в ходе субботника. По словам представителя местной администрации, в результате взрыва гранаты погиб один человек, семеро пострадали. Читайте также: Под Донецком и Горловкой идут бои, ВСУ применили бронетехнику и артиллерию «Сегодня произошло ЧП. Во время субботника произошёл взрыв, человек погиб, семь пострадали. Сейчас есть информация о том, что это взорвалась граната», — заявил чиновник. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что ЧП произошло в Новоазовском районе Республики. «Трагический случай произошел сегодня в районе Новоазовска. Мирные жители наводили порядок в лесопосадке, где сработало взрывное устройство, оставленное военнослужащими ВСУ в 2014 году. В результате подрыва погибла женщина, 1972 года рождения, ранения получили еще семь человек», — пояснил Басурин.

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«Правосеки» готовят провокации в районе Мариуполя — командование ДНР

Боевики «Правого сектора»* готовятся к очередной волне провокаций на линии соприкосновения с ДНР.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой отмечена повышенная активность подразделений «Правого сектора»* вдоль всей линии соприкосновения, что исходя из предыдущего опыта, свидетельствует о подготовке украинских националистов к очередной волне провокаций с применением террористических методов ведения войны. Их наибольшая активность ожидается на Мариупольском направлении, в районе н.п. Водяное», — рассказал он.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Боевики «АТО» за сутки 55 раз нарушили перемирие в ДНР — Эдуард Басурин

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Наиболее интенсивному огневому воздействию противника, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, подверглись населенные пункты: Яковлевка, Петровское, Докучаевск, Саханка, Спартак и Петровкий район г.Донецка, где киевские силовики активно применяли минометы калибром 120-мм, а также Кировский район г.Донецка, где впервые с 1 апреля противник применил танки», — рассказал он.

В результате огня со стороны ВСУ, получил повреждение жилой дом в н.п. Докучаевск по ул. Центральная 85, кв 37.

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ВСУ обстреляли ОБСЕ и офицеров СЦКК под Ясиноватой в ДНР

Офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и представители миссии ОБСЕ попали под обстрел со стороны украинской армии под Ясиноватой в районе Донецкой фильтровальной станции.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

«В 9:05 представители миссии ОБСЕ и СЦКК с российской стороны, а также ремонтные бригады попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в районе ДФС», — говорится в сообщении.

Он добавил, что под огонь подразделений ВСУ попала, также саперная группа, которая направлялась на ДФС для осмотра территории на наличие взрывоопасных предметов, перед запуском станции.

«Украинская сторона прикладывает все усилия к срыву восстановительных работ на фильтровальной станции», — подчеркнули в командовании.

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Армия Украины один раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления села Крымское по району села Желобок велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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