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Скольжение в яму

12:37. 5 апреля 2017 Просмотров - 149 2 коммент. Опубликовал:

Потребительское кредитование загоняет россиян в нищету

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Сорок один процент россиян, пользующихся банковскими кредитами, заплатив по ним, оказываются за чертой бедности. Такой результат получили специалисты Высшей школы экономики в своем исследовании «Динамика пользования банковскими кредитами и долговая нагрузка россиян». При этом треть должников в России сегодня тратят на обслуживание потребительских кредитов более половины своего ежемесячного заработка. Для сравнения, в США таких не более 14 процентов. Аналогичная американской ситуация и в странах Евросоюза.

И хотя общий охват населения банковскими продуктами в России ниже, чем в развитых странах, дороговизна займов позволяет говорить о том, что часть населения страны уже закредитована сверх всякой меры. Это именно та ситуация, которая заставляет ЦБ предпринимать меры по ограничению роста потребительского кредитования в России, в то время как в банковском сообществе данную тему не педалируют.


Кредитная география

По состоянию на 1 февраля этого года, совокупная задолженность жителей России перед кредитными организациями превысила 9,7 триллиона рублей. И за год она увеличилась более чем на 2 триллиона. Для сравнения, на 1 февраля прошлого года банки ссудили гражданам более 7,5 триллиона. Речь идет о ссудах, выданных на покупку бытовой техники, мебели, автомобилей, мобильных телефонов, туристические поездки и прочие потребительские расходы. Таким образом, на каждого россиянина, включая стариков и младенцев, теперь приходится не менее 61 с половиной тысячи заемных рублей. Это при средней заработной плате по стране чуть более 27 тысяч рублей в месяц.

Теоретически такой рост потребительского кредитования может говорить об увеличивающемся спросе граждан на этот вид банковских услуг. Однако в российских условиях это не тот случай. Ведь тогда увеличивалась бы доля россиян, пользующихся потребительскими кредитами. А она, по данным лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, составляет 27 процентов всего населения страны и увеличивается на порядок медленнее, чем общая сумма выдаваемых банками кредитов. Да и расти ей, собственно, уже некуда. Как правило, потребкредитами пользуются экономически активные граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте. А их охват, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уже приближается к 80 процентам. Более того, в России уже есть регионы, в которых уже каждый житель, включая стариков, обслуживает хотя бы один кредит (Свердловская область) либо почти каждый. Например, Иркутская область. Там на 1000 жителей приходится 880 займов. Далее следует Башкирия — 869 потребительских кредитов на тысячу.

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А вот субъекты федерации с наиболее высоким уровнем доходов населения по кредитному охвату далеко не в лидерах. Москва в этом своеобразном рейтинге находится только на 24-м месте. В столице на 1000 жителей в прошлом году было только 397 займов. Санкт-Петербург — на 17-м месте. Эти наиболее населенные регионы, кстати, и создают иллюзию, что глубина проникновения потребительского кредитования в российской экономике одна из самых низких в мире. Если «очистить» статистику от москвичей и петербуржцев, то картина получится менее радостной. Население, проживающее за МКАД, уже давно страдает от кредитной кабалы. И дальнейший рост кредитования, по мнению специалистов, грозит серьезными социальными конфликтами.

Финансовая математика

«В классическом понимании закредитованность — это превышение допустимого уровня ежемесячного платежа по кредиту относительно ежемесячного дохода заемщика», — пояснил генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин. В банковской практике принято считать, что доля расходов домохозяйств на обслуживание кредитов не должна превышать 50 процентов получаемых зарплат. И если специалисты Высшей школы экономики правы и уже треть отечественных должников тратят на выплату процентов по кредитам больше обозначенного уровня, то следует констатировать — эта часть населения страны закредитована. И кредитная зависимость для них сродни наркотической.

Правда, в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» автор исследования, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Ольга Кузина обратила внимание, что речь идет о людях, уже взявших кредит. А значит, их доля в общей массе населения пока не так велика. В российских же реалиях эта проблема оказывается еще более острой. «Необходимо учитывать еще и слишком большой разрыв между доходами бедных слоев населения в нашей стране, и доходами богатых. Он на порядок выше, чем в США или в Европе. А значит, при расчете коэффициента закредитованности населения брать только „среднюю температуру по больнице“ не совсем корректно», — поясняет руководитель службы риск-менеджмента компании «Паллада Эссет Менеджмент» Александр Баранов. Сегодня кредиты в банках в основном берут люди с низкими доходами. И расходуют их, как правило, на покупку недорогой бытовой техники, мобильных телефонов, планшетов и даже на заграничные турпоездки.

То есть на то, на что редко берут в долг прижимистые немцы и даже расточительные французы. «Структура потребительских кредитов в развитых странах сильно отличается от отечественной. Как правило, там большую долю составляют займы, выдаваемые на более длительный срок и под залог покупаемого имущества. Например, ипотека», — поясняет Ольга Кузина. В нашей стране, кстати, кредиты, залогом для которых является покупаемое жилье, в статистике потребительских займов даже не учитываются.

Добавим к этому еще одну проблему. Совокупные обязательные платежи, которые помимо обслуживания банковского долга включают в себя оплату налогов на имущество, услуг ЖКХ, связи, транспорта, а также оплату минимальной потребительской корзины у большинства россиян в сравнении с их доходами выше, чем у американцев и европейцев. И еще не факт, что выбирая между необходимостью заплатить за свет или за воду и погашением кредита, гражданин предпочтет именно последнее.

И вот результат. По данным НБКИ, сегодня только 4,8 процента всех выдаваемых банками потребительских кредитов попадают в графу «невозврат». Однако, это тоже усредненный показатель. «У нас уже есть розничные банки, в которых процент невозврата составляет 15, а у некоторых и все 20», — заявил руководитель одного из крупных государственных кредитных учреждений. «Прячут» они его под различного рода программами реструктуризации задолженности. Просто рефинансируют уже взятые кредиты новыми. В результате их обслуживание для самих заемщиков хотя и растягивается во времени, но становится дороже. Ведь ставки растут.

«Следует отметить одну неприятную тенденцию, которая стала наблюдаться с начала 2014 года — стоимость получения новых кредитов для физлиц выросла, так как процентные ставки в рублях стали расти. И если гражданин захочет рефинансировать свой имеющийся долг по какой-то причине на более длительный срок, то долговая нагрузка на процентные платежи возрастет. И это увеличивает и без того серьезное долговое бремя для заемщиков», — говорит Александр Баранов. Получается, что в случае ухудшения общей экономической ситуации и связанного с этим роста безработицы в стране, возможность населения оплачивать свои обязательства перед банками резко уменьшится.

«Для самих банков эта ситуация может грозить убытками. Особенно опасными для их финансовой устойчивости. И еще более серьезными, если закредитованность сосредоточена в определенных слоях населения или территориях», — поясняет старший экономист Института энергетики и финансов Антон Табах. На проблему уже обратил внимание и Центральный банк. Как стало известно «Ленте.ру», чтобы как-то снизить накал на рынке потребительского кредитования, регулятор намерен ввести более жесткие нормы резервирования для потребительских кредитов. Считая, что ликвидность таких активов снижается, банковское сообщество выступает резко против такой меры. И его можно понять. Потребкредиты пока остаются самым доходным инструментом. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: кредиты, общество, Россия, ЦБ
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