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Скакуны завелись уже в Сербии. Методичка не меняется

10:38. 5 апреля 2017 Просмотров - 123 2 коммент. Опубликовал:


Накануне в Сербии прошли выборы президента. С большим преимуществом победу на них одержал премьер-министр Александр Вучич.

Поздно вечером 3 апреля тысячи людей вышли на улицы Белграда и других городов Сербии в знак протеста против победы действующего премьер-министра Александра Вучича на президентских выборах.

Митингующие, основная часть которых – молодежь, скандировали лозунги против избранного президента  Александра Вучича,  и утверждают, что выборы куплены. Сообщается, что число протестующих достигало нескольких тысяч. Акции протеста проходят в Белграде, Нови-Саде, Нише, в городах Зренянин, Чачак и Крагуевац.

В основном, протесты «против диктатуры» были организованы через Facebook с сообщением: «начинается первая битва в войне за лучшее будущее».

Митингующие утверждают, что победа Вучича положила начало «диктатуре» в стране.

С криками «Мы не хотим Вучича!» и «Вучич-вор!», толпа перекрыла движение транспорта перед зданием парламента Сербии.

Источник: news-front.info

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