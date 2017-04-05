Скакуны завелись уже в Сербии. Методичка не меняется



Накануне в Сербии прошли выборы президента. С большим преимуществом победу на них одержал премьер-министр Александр Вучич.

Поздно вечером 3 апреля тысячи людей вышли на улицы Белграда и других городов Сербии в знак протеста против победы действующего премьер-министра Александра Вучича на президентских выборах.

Митингующие, основная часть которых – молодежь, скандировали лозунги против избранного президента Александра Вучича, и утверждают, что выборы куплены. Сообщается, что число протестующих достигало нескольких тысяч. Акции протеста проходят в Белграде, Нови-Саде, Нише, в городах Зренянин, Чачак и Крагуевац.

В основном, протесты «против диктатуры» были организованы через Facebook с сообщением: «начинается первая битва в войне за лучшее будущее».

Митингующие утверждают, что победа Вучича положила начало «диктатуре» в стране.

С криками «Мы не хотим Вучича!» и «Вучич-вор!», толпа перекрыла движение транспорта перед зданием парламента Сербии.

Источник: news-front.info