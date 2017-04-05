Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 апреля 2017
- 08:35 Украина стала центром легализации боевиков ИГИЛ — подробности.
- 08:17 МО РФ про уничтожение склада с хим.оружием в Идлибе.
- 07:53 Боевики ИГИЛ назвали Трампа идиотом — СМИ.
- 07:41 Россия раздала сирийцам 10,5 тонн гуманитарной помощи.
- 07:10 Адский огонь для ИГИЛ: русский «Солнцепек» сжег боевиков в горах у Пальмиры (ВИДЕО).
- 04:24 Операция США в Сирии захлебывается в крови: YPG признали большие потери в битве за Ракку (ФОТО).
- Вчера 23:35 Трамп обвинил Асада в химатаке в провинции Идлиб.
- Вчера 22:04 Шок для «Аль-Каиды»: ВКС РФ уничтожили 3 лагеря и сотни боевиков из воздушного пространства Турции (ВИДЕО).
Украина стала центром легализации боевиков ИГИЛ — подробности
Украина стала важным перевалочным пунктом и полигоном по легализации боевиков ИГИЛ. Во всяком случае, об этом говорят киевские правоохранители и подтверждает Реестр судебных решений.
Боевиков привлекают дыры в миграционном законодательстве и отсутствие списка террористических или экстремистских организаций, на основе которого их можно выдворить из страны.
Готовили теракт
Сейчас СБУ расследует дело банды, которая на Украине якобы собиралась устроить теракты. В нее входили 15 человек из числа граждан Украины, России и стран Средней Азии, а руководил ею выходец из Дагестана. Согласно материалам следствия, бандиты действовали на территории пяти областей (Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской), где систематически вымогали деньги у выходцев из мусульманских стран, пребывающих в Украине, передавая часть полученного за границу на финансирование ИГИЛ*.
А в конце ноября выяснилось, что группа готовит теракт: в общественном месте хотели взорвать автомобиль. Обыск подтвердил оперативную информацию — дома у членов банды нашли оружие, взрывчатку, а также чертежи и схемы по ее использованию.
Буквально на днях СБУ взялась за киевлянку, которая полтора года назад вместе с супругом вступила в ИГИЛ и поехала в Ирак, где муж-смертник возле Багдада подорвал себя, убив 20 человек и еще 60 покалечив. Сейчас женщина активно сотрудничает со следствием.
Получаем документы
Как рассказал украинским «Вестям» источник в правоохранительных органах, бывшие боевики стремятся попасть в Украину, чтобы отсидеться и получить документы.
«Большинство выдают себя за беженцев, пострадавших на Ближнем Востоке», — говорит он. И действительно, в судебном реестре есть масса свежих дел, где выходцы из Ирака или Сирии судятся с Госмиграционной службой, отказавшей им в получении статуса беженца.
«Для них статус беженца — идеальное прикрытие, чтобы потом жить в Украине или уехать в Европу. А потому в потоке реальных беженцев есть люди, воевавшие в группировках боевиков. В Украину игиловцы проникают небольшими группами через Турцию и Россию. Главные «ворота» — Одесса, Киев и Харьков.
Тут их встречают их товарищи, отвозят на съемные квартиры, где те отсиживаются, пока им не сделают документы за $5–7 тыс. Для этого подделывают украинские паспорта или вписывают все, что надо, в чистые бланки паспортов, которые остались в Крыму.
А если их останавливает Миграционная служба, за них тут же вступаются правозащитники-мусульмане: «Да вы посмотрите, они беженцы», хотя сами могут знать, что человек воевал. Здесь работает принцип «Надо спасти брата», — рассказывают правоохранители.
Как вербуют в ИГИЛ
Более того, Украина сама сейчас стала страной, где ИГИЛ набирает своих боевиков.
«Этим занимаются специальные вербовщики по интернету или в личном общении. Потенциального добровольца могут порекомендовать нанимателю и общие знакомые. От нас завербованные летят в Турцию, там их встречают и по горным тропам проводят в тренировочные лагеря», — рассказывают силовики.
Имамы это подтверждают: «Вербовщики, в первую очередь, хорошие психологи, знают, куда давить. Возможно, даже применяют гипноз в обработке ребят.
Больше всего поддаются простые иностранные студенты, которые не совсем четко понимают религию, отходят от традиций и подпадают под влияние псевдорелигии», — объяснил «Вестям» имам мечети Исламского культурного центра в Харькове Шади Отман.
Интересно, что, просмотрев ряд страниц в соцсетях, которые так или иначе связаны с ИГИЛ, мы обнаружили закономерность: некоторые группировки идентифицируют себя по стране происхождения. Например, Аль-Бельгики, Аль-Дагестани, Аль-Франси. Немало мы нашли и Аль-Украини.
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Закон не препятствует боевикам
В правоохранительных органах говорят, что после того как Моххамед Далаин, студент-игиловец из Харькова, подорвал себя в 2015 году возле Багдада, в ходе проверок в Украине силовики выявили много исламистских ячеек радикального толка.
«Всех их членов выдворили из Украины за нелегальное пребывание в стране. Были случаи, когда брали и дома с оружием. Проблема в том, что у нас сплошные дыры в законодательстве, в Миграционной службе можно получить любое разрешение за $300.
Мы их фильтруем только за нелегальное пребывание, у нас нет списка террористических организаций или опасной литературы, хотя сюда ее из исламских центров везут очень много», — объясняют силовики.
Политолог-международник Андрей Бузаров подтверждает, что боевики и исламские экстремисты пользуются либеральностью украинского законодательства.
«В правоохранительных органах мало специалистов, которые разбираются в Ближнем Востоке. Само государство мало уделяет внимания проблемам ислама. А что касается того, что именно делает Украину перевалочным пунктом, то у нас либеральные правила въезда в страну — въехать может каждый. И списка связанных с исламом террористических организаций, которые находятся под особым контролем, нет», — говорит он.
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При этом, по оценке Бузарова, численность беглых боевиков в Украине небольшая.
«У нас действительно есть люди, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Но на чьей стороне они воевали, информации нет — там много сторон конфликта», — отметил Андрей Бузаров.
Петр Пуляев
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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МО РФ про уничтожение склада с хим.оружием в Идлибе
МО РФ официально прокомментировало историю с "химической атакой в Идлибе" http://colonelcassad.livejournal.com/333
Интересно будет посмотреть на реакцию Запада, так как уничтожение склада и последствия этого, выявили (в очередной раз) наличие у боевиков ОМП, в использовании которого они обвиняют Асада. Но скорее всего этот неудобный факт предпочтут в очередной раз незаметить, сосредоточившись на воплях про "кровавого Асада".
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Боевики ИГИЛ назвали Трампа идиотом — СМИ
Представители запрещенной в России организации ИГ* записали обращение к американцам, в котором упомянули президента США Дональда Трампа впервые с момента его избрания.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на The Hill.
«Вы обанкротились, и признаки вашей гибели очевидны для любого глаза», — говорится в заявлении, записанном террористом по имени Аби аль-Хасан аль-Мухаджир и распространенном с помощью мессенджера Tеlеgram. «Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам», — добавляет он.
В обращении говорится, что Трамп сделал борьбу с ИГ приоритетом своей политики; Америке предрекают «смерть от злобы».
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Россия раздала сирийцам 10,5 тонн гуманитарной помощи
В сирийских провинциях Алеппо и Латакия российскими военными за сутки было проведено восемь гуманитарных акций, в ходе которых мирные жители получили 10,5 тонн гуманитарных грузов.
Об этом говорится в информационном бюллетене Российского центра по примирению, передает RT.
Отмечается, что за сутки гумпомощь получили 3 368 сирийских жителей
«В городе Алеппо в районах Аль-Иман, Кади Аскар, Ханану-2, Халидия, Аль-Джандуль и Карм Аль-Додо жителям передано шесть тонн питьевой бутилированной воды», — говорится в сообщении.
При этом жителям города Мембидж (провинция Алеппо) передана тысяча порций горячей пищи и 200 продуктовых наборов. Также вещи первой необходимости и продукты питания были доставлены в социальные учреждения города Джабла (провинция Латакия).
Кроме того, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.
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Адский огонь для ИГИЛ: русский «Солнцепек» сжег боевиков в горах у Пальмиры (ВИДЕО)
Сирийская армия при поддержке ВКС России освобождает горные цепи за Пальмирой.
На этой неделе, после возобновления наступательной операции против террористов ИГИЛ*, Сирийская Арабская Армия освободила обширные территории за Пальмирой.
Бойцы 5-го армейского корпуса САА, подготовленные Россией, при поддержке ВКС РФ в минувшие выходные освободили горы Абу-Духур, находящиеся севернее Пальмиры, при этом взяв под контроль близлежащие горы Аль-Тадж.
Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» обеспечила успех спецоперации, практически без потерь была взята под контроль горная цепь Аль-Тадж, расположенная у стратегических газовых месторождений. Всего один «Солнцепек» буквально сжег позиции террористов ИГИЛ.
Об освобождении высот Абу-Духур было объявлено сирийским министерством обороны во вторник, после чего были обнародованы видеоматериалы, демонстрирующие сожженную технику врага и продвижение Армии Сирии.
Взяв под контроль горы Абу-Духур, правительственные войска попытаются вернуть контроль над стратегическими газовыми месторождениями Шаер и Арак.
САА все ближе к стратегическим газовым месторождениям Арак
Во главе с 5-м Армейским Корпусом и 18-й танковой дивизией Сирийская Армия атаковала позиции террористической группировки вдоль шоссе Пальмира — Сухнэ, нанеся значительный урон обороне террористов.
После серии интенсивных атак, которые продолжались в течение большей части дня, армейцам удалось уничтожить технику противника и освободить ряд населенных пунктов, стоящих на пути к стратегическим газовым месторождениям Арак.
Газовые месторождения Арак долгое время находятся под контролем боевиков. Если правительственные войска освободят эти газовые месторождения, то им будет легче отбить и город Арак, захваченный джихадистами в апреля 2015 года.
В направлении Дейр-эз-Зора
Вечером во вторник Армия Сирии взяла под контроль стратегические холмы в богатом нефтью районе на востоке провинции Хомс.
После изучения слабых мест в оборонительных рубежах ИГИЛ, сирийские войска нанесли удар на севере и захватили холпы Аль-Мазбад, которые выходят на близлежащие газовые месторождения Арак.
На данный момент армейцы нацелены на освобождение оплотов ИГИЛ в Араке и Aс-Сухнэ, таким образом САА продвигается на восток вдоль шоссе М20 по пути к Дейр-эз-Зору.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Russian TOS-1A raining hell-fire on #ISIS in #Palmyra #Homs. 220 mm thermobaric MRLS #Russia #SAA #Syria #حمص #تدمر من الجيش السوري على pic.twitter.com/AwT27RjSsi— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 5 апреля 2017 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Операция США в Сирии захлебывается в крови: YPG признали большие потери в битве за Ракку (ФОТО)
Курдские Отряды народной самообороны, являющиеся главной наземной силой в операции коалиции США, признали большие потери в Сирии. Лишь за последние несколько недель ИГИЛ и турецкие военные убили более 82 бойцов YPG.
Об общих цифрах потерь можно только догадываться, так как в приведенных данных не учитываются погибшие ополченцы «Сирийских демократических сил» арабского происхождения.
«Поскольку наши подразделения продолжают свою деятельность против террористов ИГИЛ и турецкой армии в северной части Сирии, за последние несколько недель, мы потеряли десяток наших самых храбрых бойцов», — сообщило командование YPG через сирийское независимое агентство «АРА Ньюс».
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По меньшей мере, 63 курда было убито в марте во время боестолкновений с ИГИЛ* в провинции Ракка и 19 ополченцев YPG погибли от огня турок в районах Кубун и Африн. Напомним, Отряды народной самообороны YPG являются главной силой коалиции поддерживаемых США курдских «Сирийских демократических сил» (SDF), которые ведут ожесточенные боестолкновения с ИГИЛ в районе Ракки.
«В марте по провинциям курдов Кобани и Африн, турецкими военными было произведено 47 артиллерийских обстрелов и авиаударов, которые привели к массовому разрушению домов, гибели десятков мирных жителей», — говорится в заявлении руководства YPG.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Трамп обвинил Асада в химатаке в провинции Идлиб
Президент США Дональд Трамп возлагает ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии на президента республики Башара Асада и считает его действия результатом слабой политики прежней американской администрации.
«Сегодняшняя химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира. Эти чудовищные действия Башара Аль-Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности.
Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести „красную линию“ в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал», — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.
«Соединенные Штаты вместе с союзниками по всему миру осуждают эту недопустимую атаку», — отмечается в заявлении.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.
Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.
Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Шок для «Аль-Каиды»: ВКС РФ уничтожили 3 лагеря и сотни боевиков из воздушного пространства Турции (ВИДЕО)
3 апреля в результате авиаударов ВКС РФ были полностью уничтожены три лагеря подготовки боевиков на севере провинции Идлиб и в горах Латакии.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник из Минобороны САР.
«Ракетно-бомбовые удары были нанесены в ночь со 2 на 3 апреля
По имеющимся данным, в лагере подготовки группировки „Хейят Тахрир аш-Шам” („Джебхат ан-Нусра”*, сирийское крыло „Аль-Каиды”*), расположенном в горах севернее города Сармада (Sarmada), в результате бомбардировок уничтожено почти 100 боевиков, несколько десятков ранено, повреждено несколько автомобилей», — сообщил военный.
«На момент удара по лагерю в районе деревни Кафриннах (Kafrinnah) вблизи границы с Турцией, в нем проходили подготовку более 600 боевиков группировок „Хейят Тахрир аш-Шам” („Джебхат ан-Нусра”), „Джейш аль-Ислам” и „Ахрар аш-Шам”, а также дислоцировалось почти 100 единиц техники», — уточнил собеседник «Русской Весны».
В результате авианалета ликвидированы более 250 боевиков, в том числе несколько полевых командиров, свыше 300 террористов ранены, были уничтожены склады боеприпасов и горючего, несколько десятков единиц техники. По неподтвержденной информации, в одном из оружейных складов хранилась партия ПТРК «ТОУ».
Позднее, днем 3 апреля, ударам российских ВКС подверглись позиции боевиков в окрестностях города Джиср-эш-Шугур (Jisr al-Shughur) на западе провинции Идлиб недалеко от сирийско-турецкой границы, в результате чего уничтожены командный пункт, три оружейных склада и несколько десятков боевиков.
Ранее ни российские, ни сирийские самолеты не наносили удары по боевикам так близко к турецкой границе. По оценкам экспертов, сделав от 10 до 20 авианалетов практически из воздушного пространства Турции, российские самолеты не вызвали абсолютно никакой реакции турецкой стороны. Данный факт может свидетельствовать о наличии договоренностей между военными двух стран о негласной помощи в борьбе с терроризмом.
Следует отметить и тот факт, что в последнее время все чаще в социальных сетях публикуются материалы о якобы нанесенных режимом Асада ударах по гражданским объектам в провинциях Хама и Идлиб, в том числе с применением химического оружия. Похожая тенденция наблюдалась и в ходе освобождения Алеппо.
Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации ведут успешное наступление в провинции Хама, уничтожают террористов в других провинциях. Успехам сирийской армии боевики могут противопоставить лишь необоснованные заявления, которые в любом случае подхватят мировые информационные агентства.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.