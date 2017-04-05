Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 апреля 2017

Украина стала важным перевалочным пунктом и полигоном по легализации боевиков ИГИЛ. Во всяком случае, об этом говорят киевские правоохранители и подтверждает Реестр судебных решений.

Боевиков привлекают дыры в миграционном законодательстве и отсутствие списка террористических или экстремистских организаций, на основе которого их можно выдворить из страны.

Готовили теракт

Сейчас СБУ расследует дело банды, которая на Украине якобы собиралась устроить теракты. В нее входили 15 человек из числа граждан Украины, России и стран Средней Азии, а руководил ею выходец из Дагестана. Согласно материалам следствия, бандиты действовали на территории пяти областей (Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской), где систематически вымогали деньги у выходцев из мусульманских стран, пребывающих в Украине, передавая часть полученного за границу на финансирование ИГИЛ*.

А в конце ноября выяснилось, что группа готовит теракт: в общественном месте хотели взорвать автомобиль. Обыск подтвердил оперативную информацию — дома у членов банды нашли оружие, взрывчатку, а также чертежи и схемы по ее использованию.

Буквально на днях СБУ взялась за киевлянку, которая полтора года назад вместе с супругом вступила в ИГИЛ и поехала в Ирак, где муж-смертник возле Багдада подорвал себя, убив 20 человек и еще 60 покалечив. Сейчас женщина активно сотрудничает со следствием.

Получаем документы

Как рассказал украинским «Вестям» источник в правоохранительных органах, бывшие боевики стремятся попасть в Украину, чтобы отсидеться и получить документы.

«Большинство выдают себя за беженцев, пострадавших на Ближнем Востоке», — говорит он. И действительно, в судебном реестре есть масса свежих дел, где выходцы из Ирака или Сирии судятся с Госмиграционной службой, отказавшей им в получении статуса беженца.

«Для них статус беженца — идеальное прикрытие, чтобы потом жить в Украине или уехать в Европу. А потому в потоке реальных беженцев есть люди, воевавшие в группировках боевиков. В Украину игиловцы проникают небольшими группами через Турцию и Россию. Главные «ворота» — Одесса, Киев и Харьков.

Тут их встречают их товарищи, отвозят на съемные квартиры, где те отсиживаются, пока им не сделают документы за $5–7 тыс. Для этого подделывают украинские паспорта или вписывают все, что надо, в чистые бланки паспортов, которые остались в Крыму.

А если их останавливает Миграционная служба, за них тут же вступаются правозащитники-мусульмане: «Да вы посмотрите, они беженцы», хотя сами могут знать, что человек воевал. Здесь работает принцип «Надо спасти брата», — рассказывают правоохранители.

Как вербуют в ИГИЛ

Более того, Украина сама сейчас стала страной, где ИГИЛ набирает своих боевиков.

«Этим занимаются специальные вербовщики по интернету или в личном общении. Потенциального добровольца могут порекомендовать нанимателю и общие знакомые. От нас завербованные летят в Турцию, там их встречают и по горным тропам проводят в тренировочные лагеря», — рассказывают силовики.

Имамы это подтверждают: «Вербовщики, в первую очередь, хорошие психологи, знают, куда давить. Возможно, даже применяют гипноз в обработке ребят.

Больше всего поддаются простые иностранные студенты, которые не совсем четко понимают религию, отходят от традиций и подпадают под влияние псевдорелигии», — объяснил «Вестям» имам мечети Исламского культурного центра в Харькове Шади Отман.

Интересно, что, просмотрев ряд страниц в соцсетях, которые так или иначе связаны с ИГИЛ, мы обнаружили закономерность: некоторые группировки идентифицируют себя по стране происхождения. Например, Аль-Бельгики, Аль-Дагестани, Аль-Франси. Немало мы нашли и Аль-Украини.

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Закон не препятствует боевикам

В правоохранительных органах говорят, что после того как Моххамед Далаин, студент-игиловец из Харькова, подорвал себя в 2015 году возле Багдада, в ходе проверок в Украине силовики выявили много исламистских ячеек радикального толка.

«Всех их членов выдворили из Украины за нелегальное пребывание в стране. Были случаи, когда брали и дома с оружием. Проблема в том, что у нас сплошные дыры в законодательстве, в Миграционной службе можно получить любое разрешение за $300.

Мы их фильтруем только за нелегальное пребывание, у нас нет списка террористических организаций или опасной литературы, хотя сюда ее из исламских центров везут очень много», — объясняют силовики.

Политолог-международник Андрей Бузаров подтверждает, что боевики и исламские экстремисты пользуются либеральностью украинского законодательства.

«В правоохранительных органах мало специалистов, которые разбираются в Ближнем Востоке. Само государство мало уделяет внимания проблемам ислама. А что касается того, что именно делает Украину перевалочным пунктом, то у нас либеральные правила въезда в страну — въехать может каждый. И списка связанных с исламом террористических организаций, которые находятся под особым контролем, нет», — говорит он.

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При этом, по оценке Бузарова, численность беглых боевиков в Украине небольшая.

«У нас действительно есть люди, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Но на чьей стороне они воевали, информации нет — там много сторон конфликта», — отметил Андрей Бузаров.

Петр Пуляев

* запрещенная в РФ террористическая группировка