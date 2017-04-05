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Штрафы за ненависть

15:13. 5 апреля 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:


Для наглядности к http://colonelcassad.livejournal.com/3338187.html.
В Германии топчут демократию и свободу слова!

Немецкое правительство в среду одобрило введение штрафов на сумму до 53 млн долларов против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.

"Преступления на почве ненависти, с которыми недостаточно эффективно борются, представляют огромную опасность для мирного единства свободного, открытого и демократического общества", – цитирует Франс пресс заявление кабинета министров. С тех пор как в Германию в 2015 году прибыло более миллиона мигрантов, количество возбуждающих вражду нападок в социальных сетях выросло во много раз.
Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с подобным контентом. Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится множество ложной информации.

В случае если законопроект получит одобрение парламента, у соцсетей будет только 24 часа после поступления жалобы, чтобы удалить посты, которые открыто нарушают немецкий закон.
Законопроект, одобренный кабмином, также касается детской порнографии и деятельности, связанной с терроризмом, в интернете. В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об аргессивной риторике, который касается распространения порочащих сведений, клеветы, подстрекательств и угроз.

http://www.bbc.com/russian/news-39501584 – цинк

PS1. Вот у немцев более толковая система – поступила жалоба на комментатора или автора распространяющего противоправный контент, сама же соц.сеть и разбирается, а не сбрасывает ответственность на других пользователей.
PS2. Завтра выпущу обновленные правила по комментированию в блоге с учетом изменившихся реалий.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: блогосфера, Германия, СМИ, социальные сети, цензура
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