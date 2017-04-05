Семья – колыбель Культуры

Не в школе, не в музеях и театрах, а именно внутри семьи мы с малых лет впитываем базовые представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Сегодня все, кому не лень, очень много говорят и пишут о повышении культуры. И в большинстве случаев все эти разговоры сводятся к тому, что нам что-то не додает государство и общество: «Вот было бы больше выставок или передач о культуре и уровень культуры сразу бы повысился».

Я не спорю, во многом это так. Но почему мы живем все в одном обществе, смотрим одно TV, слушаем одно радио и при этом одни культурные, а другие нет?

Думаю, первоисточник формирования культурной личности находится значительно раньше, чем человек попадает в общество, а именно в семье. Ведь именно здесь маленький человек постигает первые основы того «что такое хорошо и, что такое плохо…». Вспомните историю о Маугли. Маленький ребенок попадает в джунгли, в волчью семью, которая живёт в стае по закону джунглей. В ней он считает себя волком и ведет себя как волк.

Это пример из литературы, а ниже – пример из жизни.

Совсем недавно я ехала в автобусе и наблюдала такую картину. На остановке в салон вошли бабушка с внуком лет пяти. Молодой человек сидящий рядом со входом уступил место. Бабушка попыталась посадить внука. Автобус ведь качает и стоять маленькому человеку достаточно сложно, но мальчишка поднял голову и с гордостью сказал: «Садитесь бабуля, я мужчина, я должен стоять».

Они проехали пару остановок и вышли. Еще через остановку зашли мама с сыном чуть постарше – наверное, лет восьми. Молодой человек опять уступил место. Женщина посадила мальчика, тот, не сопротивляясь, сел, а сама она встала напротив, держа в руках две тяжелые сумки. На следующей остановке я вышла и задумалась, насколько разное в семье воспитание. Один растет настоящим мужчиной, да и просто культурным человеком, а кем растет второй?

А ведь через несколько лет, эта женщина, уступившая место сыну, будет ждать от него помощи. А дождется ли? Как поступит со своей матерью этот мальчик, когда будет взрослым? Боюсь, что и тогда ей место уступать он не будет. А вот первый малыш, который стоял, меня приятно удивил своим подчеркнуто уважительным отношением к бабушке. Как приятно слышать вместо «ты» – «Вы»! К слову, раньше на Руси не только к пожилым, но и к отцу и матери обращались только на «Вы».

Может это и маленькая крупиночка в формировании культурного человека, но из таких крупиночек и строится культура человека в целом. Дети смотрят на нас, копируют наше поведение, стараются быть похожими на взрослых, которых любят. Поэтому, если мы хотим , чтобы уровень культуры в нашей стране был высоким, надо закладывать ее основы в воспитании подрастающего поколения. И особое внимание обратить на культуру взаимоотношений в семье.

Всем нам нужно обратить внимание на себя. На то, что происходит в наших семьях. Потому что один личный пример значительно сильнее множества самых правильных слов.