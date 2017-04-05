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Семья – колыбель Культуры

12:33. 5 апреля 2017 Просмотров - 74 2 коммент. Опубликовал:

Не в школе, не в музеях и театрах, а именно внутри семьи мы с малых лет впитываем базовые представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Сегодня все, кому не лень, очень много говорят и пишут о повышении культуры. И в большинстве случаев все эти разговоры сводятся к тому, что нам что-то не додает государство и общество: «Вот было бы больше выставок или передач о культуре и уровень культуры сразу бы повысился».

Я не спорю, во многом это так. Но почему мы живем все в одном обществе, смотрим одно TV, слушаем одно радио и при этом одни культурные, а другие нет?

Думаю, первоисточник формирования культурной личности находится значительно раньше, чем человек попадает в общество, а именно в семье. Ведь именно здесь маленький человек постигает первые основы того «что такое хорошо и, что такое плохо…». Вспомните историю о Маугли. Маленький ребенок попадает в джунгли, в волчью семью, которая живёт в стае по закону джунглей. В ней он считает себя волком и ведет себя как волк.

Это пример из литературы, а ниже – пример из жизни.

Совсем недавно я ехала в автобусе и наблюдала такую картину. На остановке в салон вошли бабушка с внуком лет пяти. Молодой человек сидящий рядом со входом уступил место. Бабушка попыталась посадить внука. Автобус ведь качает и стоять маленькому человеку достаточно сложно, но мальчишка поднял голову и с гордостью сказал: «Садитесь бабуля, я мужчина, я должен стоять».

Они проехали пару остановок и вышли. Еще через остановку зашли мама с сыном чуть постарше – наверное, лет восьми. Молодой человек опять уступил место. Женщина посадила мальчика, тот, не сопротивляясь, сел, а сама она встала напротив, держа в руках две тяжелые сумки. На следующей остановке я вышла и задумалась, насколько разное в семье воспитание. Один растет настоящим мужчиной, да и просто культурным человеком, а кем растет второй?

А ведь через несколько лет, эта женщина, уступившая место сыну, будет ждать от него помощи. А дождется ли? Как поступит со своей матерью этот мальчик, когда будет взрослым? Боюсь, что и тогда ей место уступать он не будет. А вот первый малыш, который стоял, меня приятно удивил своим подчеркнуто уважительным отношением к бабушке. Как приятно слышать вместо «ты» – «Вы»! К слову, раньше на Руси не только к пожилым, но и к отцу и матери обращались только на «Вы».

Может это и маленькая крупиночка в формировании культурного человека, но из таких крупиночек и строится культура человека в целом. Дети смотрят на нас, копируют наше поведение, стараются быть похожими на взрослых, которых любят. Поэтому, если мы хотим , чтобы уровень культуры в нашей стране был высоким, надо закладывать ее основы в воспитании подрастающего поколения. И особое внимание обратить на культуру взаимоотношений в семье.

Всем нам нужно обратить внимание на себя. На то, что происходит в наших семьях. Потому что один личный пример значительно сильнее множества самых правильных слов.

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Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 792 648
    Ми ха 5 апреля 2017 в 14:20 Ссылка Пометить
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    Семья ячейка общества… Лозунг времён Союза… Когда мы очень плохо жили…
    Сейчас мы ещё неплохо выживаем…,благодаря семье…, поэтому её и уничтожают…
    Господа ггефоггматоггы… Из ГД… инкубатора…

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    Вячеслав 5 апреля 2017 в 14:42 Ссылка Пометить
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    Семейный Союз

    Возможно ли, и если да, то как обеспечить рождение гарантированно здорового ребёнка?
    Да! Возможно! Но для этого надо познать и воплотить в жизнь целый раздел Славяно-Арийских Вед и сопутствующих им Ведических знаний по теме “Созидание благодетельного потомства”.
    Наши Предки никогда не занимались сексом! Они священнодействовали! Зачатие потомства происходило не иначе как во время “Обряда вложения семени!” Молодожёны и супруги, уже имеющие детей, совершали этот обряд только после бани, украсив себя и комнату цветами и благовониями, на ложе из мешков с отборной семенной пшеницей (излучающей энергию Солнца) и по строго определённому ритуалу. Этот ритуал обеспечивал притяжение супругами благочестивой души из своего (а не чуждого) Рода, с хорошей кармой (нравственными итогами предыдущей жизни), из высокой касты (у Славян и Ариев их было девять), с гармоничными физическими и психическими способностями. Более того, во время этого священнодействия супруги узнавали – чью именно душу из Предков Рода они воплощают на Землю-Матушку и каков будет пол будущего ребёнка. Супруги, даже, имели право выбора пола будущего ребёнка, но с учётом желания самого воплощающегося Предка и Родовых Богов. Психофизический потенциал новорожденных был настолько высок, что ходить и говорить первые слова дети начинали уже через несколько дней после рождения.
    Не удивляйтесь! В Природе мы до сих пор наблюдаем то же самое! Через несколько дней после рождения детёныши любых животных могут самостоятельно передвигаться.
    Конечно, такой эффект достигался неукоснительным соблюдением Древнерусских Законов о Чистоте Рода и Крови. Отголоски этих законов даже сейчас можно встретить у кержаков: христиан-старообрядцев. У них до сих пор запрещены межродственные браки вплоть до 7 колена.
    У нас, Православных Славян-Староверов межродственные браки полностью исключены. Вдумайтесь сами. В слове “невеста” заключён не только смысл того, что после достижения половой зрелости девушка уже не может “вестовать”, т.е. прозревать и глаголить волю Богов своего Рода. В этом слове ещё заключён и смысл того, что девица вовсе не та, что живет в данной Веси (области), а взята в Веси (области) иной. Сваты, выбирая невесту, и выясняя особенности генофонда её Рода, делали это, наверное, ещё боле тщательно, чем сейчас учёные селекционеры. Если невеста не была девственницей, ни о каком замужестве уже не было и речи! Современные учёные открыли закон “Телегонии”, в соответствии с которым мать, являясь носителем энерго-информационной матрицы своего первого в жизни мужчины, рождает детей из его Рода независимо от того, кто впоследствии оплодотворил её своим сперматозоидом. Чем больше разных мужчин имели половой контакт с такой женщиной перед зачатием, тем большее количество энерго-информационных матриц разных Родов конфликтуют внутри неё за право воплощения своего представителя на Земле. Достойные души в таких “разборках” как правило, не участвуют. Поэтому, в таких случаях, обычно, воплощаются души разных проходимцев, которых в народе называют “детьми блуда” – ублюдками. Наши предки, знающие Законы Сохранения Чистоты Рода и Крови, ведали, что закон “Телегонии” входит в них составной частью как мелкий частный пример. Поэтому сваты подходили к выбору невесты с наивысшей ответственностью.
    И не удивительно. Ведь слово “Сваты” состоит их двух слов: “Сва” – Небеса (нет беса) и Ты. Слово “Сваха” состоит из слов “Сва” и “Ха” – Положительная Энергия Созидания. Дословно “Сват” означает “Ты – Сияние Небес”. “Сваха” “Положительная Энергия Созидания, излучающая Сияние Небес”. Сват и Сваха, отправляясь на сватовство, совершали гимны и славословия Богам и Предкам Рода, становясь после этого ритуала Их представителями на Земле в интересах породняющихся Родов и готовящихся к воплощению Предков.
    Кандидатам в женихи и невесты Волхв составлял индивидуальные гороскопы, проверяя их на совместимость, а затем, проверив, есть ли благословение родителей, проводил обряд “Наречения женихом и невестой”, после которого свадьба могла состояться не ранее, чем через 2 месяца (40 + 41 день = 81 день). Позже в России это стали называть помолвкой, а в Украине пробным слюбом. За это время молодые проверяли – слюбятся ли их души на всю оставшуюся жизнь. Они могли жить вместе, изучая характеры друг друга. Строжайше запрещалось лишь одно – лишать невесту девственности. Этот нравственный канон гарантировал возможность девушке, в случае размолвки, вновь выйти замуж, оставаясь девственницей. По истечении двух месяцев, с согласия молодых и по благословению родителей, Волхв совершал обряд “Освящения семейного союза”. Вот откуда пошла поговорка: “Свадьбы свершаются на Небесах”. Ещё бы, ведь без воли Богов и Предков Рода семейные союзы не освящались! Слово “Свадьба” (в древнерусском СваДеБо) говорит само за себя: “Сва” – Небеса (нет беса), “Де” – Деяние, “Бо” – Богов. То есть “Свадьба – Светлое Небесное Деяние Богов”.
    После зачатия младенца его вынашивание охранялось силой двух Родов – отца и матери. В период вынашивания чада супруга никогда не расставалась с оберегами, сделанными ей мужем. Роды происходили в бане в купели. Это обеспечивало безболезненность для роженицы и чада – оно выплывало из околоплодных вод матери в воды банной купели. Родовой стресс при этом, как правило, отсутствовал. Чадо вынималось из купели его отцом: “Что посеял, то и пожал” и прикладывалось к груди матери, чтобы ребёнок получил материнское молозиво, содержащее самые целебные ферменты для его правильного развития. Пуповина не перерезалась до того момента, пока отец младенца не покажет его восходящему Солнцу-Дажьбогу и Матери-Природе. За это время из плаценты в организм ребёнка перекачивались все необходимые для его здоровья вещества. Пуповина перевязывалась ритуальной нитью, состоящей из льняных волокон, волос отца и матери, освящённых по определённому ритуалу. После перевязывания, пуповина перерезалась только родителями, после чего ритуально сжигалась.

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