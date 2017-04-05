Русская смекалка: Подвиг Фролова Василия Ивановича

Поздней ночью немцы неожиданно зашевелились и пошли на наших солдат. Василий Иванович знал, что снарядов и солдат у него куда меньше, чем у врага, поэтому решил одолеть их хитростью. Стал размеренно и точно обстреливать позиции врага. Да так, что первые взрывы раздались в самой гуще немцев. Шквальный огонь не прекращался ни на минуту. И лишь когда осталось всего два снаряда, огонь прекратили.

Батарея, которой командовал Фролов, остановилась неподалеку от местечка Корытово. Перед бойцами стояла сложная задача – помешать соединению войск противника. Для этого наше подразделение встало на их пути и… попало в окружение. Уставшие солдаты, минимум боеприпасов, максимум немецких войск… Все, казалось, было против батареи Фролова. Все говорило, что в предстоящем бою не выживет никто.

Подвиг, за который Фролова Василия Ивановича наградили Орденом Александра Невского, он совершил в апреле 1944 года. Прошел почти год после переломной Сталинградской битвы, и советские войска с каждым днем освобождали все больше городов и сел, захваченных фашистами. Выбив немцев за пределы СССР, наши солдаты гнали их по Европе. В апреле 1944-го советские части были уже в Польше.

И – чудо: немцы растерялись, стали отступать на север, где и остановились… Давящую тишину предрассветных минут нарушил чей-то голос. К позициям советских воинов шел немецкий солдат. Он махал руками и что-то кричал по-польски. Когда прислушались, не поверили своим ушам – он хотел сдаться в плен.

И здесь Василий Иванович придумал ход, которому бы позавидовал и сам Александр Невский. С видом командира, у которого еще как минимум два вагона боеприпасов, он вышел к перебежчику. И – как бы делая одолжение – сказал, что сохранит жизнь его товарищам, если те сдадутся в плен. Солдат пошел обратно. Вскоре, на горизонте опять появился знакомый немец и передал, что с Фроловым хочет переговорить его командир.

Василий Иванович, искусно скрывая волнение, дал команду зарядить два последних снаряда на всякий случай… И пошел в расположение немецких войск. Но предосторожности оказались лишними. Офицер, с которым он вел переговоры, довольно быстро согласился сложить оружие. Врагу, который, кстати, довольно неплохо говорил по-русски, было достаточно слова советского офицера: «Гарантирую жизнь тем, кто сдастся в плен».

В плен сдались 150 из примерно 300 фашистов. Но расслабляться было рано. Ведь в автоматах солдат Василия Ивановича не осталось ни одного патрона! А конвоировать пленных надо было не один десяток километров. И опять помогла хитрость. Фролов намеренно поставил сопровождать немцев всего двух автоматчиков – мол, с вас и этого хватит. Но если бы фашисты узнали или почувствовали, что в оружии конвоиров нет ни одного патрона, операция была бы сорвана.

Тем временем, пока не сдавшиеся немцы пребывали в растерянности, Василий Иванович дал команду батарее покинуть позиции и перебраться поближе к своим. Надо было спешить, но спешить так, чтобы это не было похоже на бегство – Слава Богу, все прошло гладко: десятки советских солдат были спасены, а полторы сотни немцев доставлены в расположение наших войск.

Почти сразу после того, как Фролов прибыл в расположение советских войск, его отправили в санчасть. Затем — в Сталинград , в госпиталь. Василий Фролов вспоминал, что когда он уже ехал в машине, которая должна была отвезти его в город на Волге, дорогу преградила танковая колонна. На вопрос: «Куда идете?» один из танкистов молча, но с особой радостью протянул Фролову листовку: «На Берлин!»



Впереди был решающий этап войны — момент, которого столько лет ждал Василий Иванович. А теперь, вместо Берлина его везут в сталинградский госпиталь. И, понимая, что он не может пойти в этот бой вместе с друзьями, что его война закончилась, Фролов расплакался. От обиды, от бессилия, от радости за общую победу…

Из госпиталя Василия Ивановича выписали со второй группой инвалидности. От первой, которую поначалу ставили врачи, герой отказался. Несмотря на то, что для этого пришлось устроить большой скандал. Он все еще надеялся вернуться в строй. Тщетно. Война закончилась. В райвоенкомате старшему лейтенанту в отставке Василию Фролову вручили Орден Александра Невского (№30750) — за бой под Корытово. И забыли… И герой стал обычным человеком. Обычным, но сильным… Поняв, что на военной карьере можно ставить крест, стал работать в родной Новой Анне по первой специальности — зоотехником.

Лишь в 1967 году семья Фроловых, которая к тому моменту пополнилась двумя сыновьями, из Новой Анны переехала в Волгоград — туда перевели организацию, в которой работала супруга Тамара Львовна. Вскоре получили маленькую двухкомнатную квартиру на Ангарском. Казалось бы, жить да радоваться. Но через несколько недель Василию Ивановичу стало плохо. Такого приступа у него еще не было: высокое давление, головная боль до обморока. Вызвали врача, но тот лишь развел руками — в больницу.

— А там мне сказали, что Василий может умереть в любую минуту, — вытирая уголки глаз, вспоминает Тамара Львовна.

С тех пор — на протяжении пятнадцати лет — жена старалась не отходить от него ни на шаг. И каждый день, возвращаясь с работы, боялась самого страшного. А поводов для беспокойства становилось все больше. Пожелтевший эпикриз пестрит латинскими буковками, среди которых четко выделяется надпись по-русски: «Последствие ранения… контузии…»

Герой на войне, Василий Фролов остался таким и на «гражданке». Переживая уход из армии, не бросился во все тяжкие. Наоборот, до последних дней ходил на работу, помогал по хозяйству. Льготами, положенными инвалидам, ни разу не воспользовался. Вдова Тамара Львовна, показала нам льготную книжечку на бесплатный проезд по СССР. Ни один из купонов не был оторван.

— Почему? — спросили мы у Тамары Львовны.

— Болел он сильно, — тихо отвечает она.

А на досуге записывал свои воспоминания о войне. Писал понемногу, потому что заново переживал все. Старательно восстанавливал в памяти детали боев и рисовал схемы. Однако насколько бы точно Василий Иванович не формулировал свои мысли, каждая строка и каждая страница его мемуаров пронизана грустью. Грустью о несбывшейся мечте…

Василий Иванович после продолжительной болезни скончался в 1985 году.

Накануне 61-й годовщины Дня Победы на кладбище Дзержинского района Волгограда при поддержке благотворительного фонда «Память поколений» заложена Аллея Воинской славы и открыт памятник герою Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Александра Невского Василию Ивановичу Фролову.



