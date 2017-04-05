Разведопрос: Дементий и Игорь Викентьев про Льва Толстого

Хронометраж выпуска:

0:20 – Про предков Льва Толстого

3:36 – Про раскопки в Старой Руссе

4:30 – Про эпилепсию и эпилептоидов

7:10 – Про воспитание Толстого

9:44 – Про откровения юного Толстого

12:00 – Про учебу Толстого в университете

15:40 – Про правила Толстого

18:36 – Про службу Толстого в армии

20:00 – Про мат Толстого

23:33 – Про Толстого и литературные салоны

28:00 – Про Толстого на охоте.

30:31 – Про школу в “Ясной Поляне”

34:33 – Про переломный случай в биографии Толстого

39:10 – Как Толстой выбирал себе жену

41:00 – Про реформы в “Ясной Поляне”

48:52 – Про роль личности в истории по Толстому

50:55 – Про “Арзамасскую тоску”

52:55 – Про “Анну Каренину”

54:53 – Про Николая Федорова

57:15 – Про Василия Сютаева

1:00:38 – Про толстовцев

1:03:51 – Про создание новой религии

1:08: 00 – Про ошибочные стратегии Толстого

1:13:50 – Еще про стратегии



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Источник: www.youtube.com