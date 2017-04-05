Разведопрос: Дементий и Игорь Викентьев про Льва Толстого
Хронометраж выпуска:
0:20 – Про предков Льва Толстого
3:36 – Про раскопки в Старой Руссе
4:30 – Про эпилепсию и эпилептоидов
7:10 – Про воспитание Толстого
9:44 – Про откровения юного Толстого
12:00 – Про учебу Толстого в университете
15:40 – Про правила Толстого
18:36 – Про службу Толстого в армии
20:00 – Про мат Толстого
23:33 – Про Толстого и литературные салоны
28:00 – Про Толстого на охоте.
30:31 – Про школу в “Ясной Поляне”
34:33 – Про переломный случай в биографии Толстого
39:10 – Как Толстой выбирал себе жену
41:00 – Про реформы в “Ясной Поляне”
48:52 – Про роль личности в истории по Толстому
50:55 – Про “Арзамасскую тоску”
52:55 – Про “Анну Каренину”
54:53 – Про Николая Федорова
57:15 – Про Василия Сютаева
1:00:38 – Про толстовцев
1:03:51 – Про создание новой религии
1:08: 00 – Про ошибочные стратегии Толстого
1:13:50 – Еще про стратегии
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Источник: www.youtube.com