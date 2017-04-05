Помогает ли купание в ледяной воде здоровью?

Для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, можно применять самые разные способы. Не следует останавливаться на чём-то одном – всегда полезно пробовать то, к чему вы не привыкли. Одним из таких способов является купание в ледяной воде.

Однако, как отмечают учёные из Нью-Йоркского университета, делать это нужно только в присутствии кого-то, у кого уже есть подобный опыт, иначе вы рискуете попросту умереть от переохлаждения.

Но какова же польза купания в холодной воде? Оно, к примеру, помогает избавляться от лишнего веса, а также бороться с диабетом 2-го типа. Более того, сочетание холода и специальных дыхательных техник помогают, пусть и не в очень существенной степени, контролировать иммунную систему, что раньше считалось совершенно невозможным.

Причём необязательно именно купаться в проруби – можно ограничиться холодным душем. Начните с кратковременных тридцатисекундных процедур и увеличивайте их с каждым последующим разом. Это активизирует кровеносные сосуды и, таким образом, тонизирует их. Холодным душем можно не ограничиваться – если после него вы примете горячий, проснутся другие механизмы тела. Смысл заключается в том, чтобы выбраться за пределы комфортной зоны. И если вы сделаете это один раз, то в дальнейшем будет уже значительно легче. И вы увидите, чем полезно купание в холодной воде.