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Помогает ли купание в ледяной воде здоровью?

12:35. 5 апреля 2017 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

Для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, можно применять самые разные способы. Не следует останавливаться на чём-то одном – всегда полезно пробовать то, к чему вы не привыкли. Одним из таких способов является купание в ледяной воде.

Однако, как отмечают учёные из Нью-Йоркского университета, делать это нужно только в присутствии кого-то, у кого уже есть подобный опыт, иначе вы рискуете попросту умереть от переохлаждения.

Но какова же польза купания в холодной воде? Оно, к примеру, помогает избавляться от лишнего веса, а также бороться с диабетом 2-го типа. Более того, сочетание холода и специальных дыхательных техник помогают, пусть и не в очень существенной степени, контролировать иммунную систему, что раньше считалось совершенно невозможным.

Причём необязательно именно купаться в проруби – можно ограничиться холодным душем. Начните с кратковременных тридцатисекундных процедур и увеличивайте их с каждым последующим разом. Это активизирует кровеносные сосуды и, таким образом, тонизирует их. Холодным душем можно не ограничиваться – если после него вы примете горячий, проснутся другие механизмы тела. Смысл заключается в том, чтобы выбраться за пределы комфортной зоны. И если вы сделаете это один раз, то в дальнейшем будет уже значительно легче. И вы увидите, чем полезно купание в холодной воде.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 441 339
    Svargan 5 апреля 2017 в 13:52 Ссылка Пометить
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    Ледяная вода не только закаляет и стимулирует организм, она очень хорошо ауру чистит, для городских это необходимость.

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