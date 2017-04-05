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Отлить компот в гранит. Димон КомПотный [2017, Нейромир-ТВ]

17:43. 5 апреля 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

nd

Компот! Димону. Держитесь за чай с хреном. Или скажу как юрист юристу, только ты не обижайся. Я тебя поцелую, потом, если захочешь, на 18 лет лагерей. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

КОМПОТ ДЛЯ МЕДВЕДЕВА

dmitry_medvedev

Как Медведев отреагировал на расследование "Он Вам не Димон" и почему так и не подал в суд за клевету.

Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos

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