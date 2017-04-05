Н. Стариков: Статья про ЛГБТ-активистов в Чечне – очередная провокация против мира и стабильности в этом регионе
Источник: http://www.grozny-inform.ru/
Чеченская Республика вновь столкнулась с откровенной грязью и клеветой со стороны, так называемых, либеральных СМИ. «Новая газета» опубликовала статью о якобы задержании и преследовании в Чечне ЛГБТ-активистов.
Корреспондент ИА «Грозный-информ» связался с известным российским писателем лидером «Партии Великое Отечество» Николаем Викторовичем Стариковым и поинтересовался его мнением по поводу очередных нападок на ЧР.
Николай Викторович, скажите, пожалуйста, какие, на Ваш взгляд, цели преследуют на этот раз псевдолиберальные СМИ и их покровители, публикуя подобные гнусные материалы?
– Все либеральные и западные СМИ, когда в Чечне шли боевые действия, были на стороне международного терроризма. Как только в республике был наведен порядок, те же самые либералы и прозападные СМИ постоянно изыскивают любые поводы для того, чтобы замазать черной краской то, что происходит и сделано в Чеченской Республике.
Из этого можно сделать несколько выводов: во-первых, Западу очень хочется, чтобы на Кавказе вновь шла война; во-вторых, поводы выдумываются совершенно смешные и нелепые. И в связи с этим можно констатировать тот факт, что ничего существенного продажным журналистам против Чечни не удалось найти. Об этом свидетельствуют методы, взятые на вооружение отдельными СМИ и то, что, несмотря на объявленную информационную войну, регион делает большие успехи в плане восстановления и развития экономики.
Чеченская Республика– это регион, где очень трепетно относятся к традициям, культуре и обычаям. Появление подобных клеветнических статей является очередной попыткой очернить республику и её народ.
Что Вы думаете по этому поводу?
– Безусловно, это информационно-диверсионная провокация: пытаются раскачать лодку. Но такие гнусные статейки не смогут расшатать ситуацию ни в Чечне, ни на Северном Кавказе. Однако стоит отметить, что попытка демонизировать российский Кавказ в глазах иностранных государств здесь заметна невооруженным глазом. И, конечно же, в этой информационной войне главной мишенью является Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который очень не устраивает ни Запад, ни российских либералов.
В истории с «Новой газетой» я взял бы на себя смелость посоветовать чеченскому народу как можно меньше обращать внимания на всю ту чушь, публикуемую этими СМИ.
Скажу больше. Они, наверное, никогда не были в Чечне и не представляют, что такое Кавказ и традиционное общество. Поэтому позволяют себе публиковать подобные вещи.
Как Вы думаете, эти провокации будут продолжаться?
– Конечно, будут. Причем с нарастающей скоростью, ведь давление на нашу страну оказывается со всех сторон. Это и террористические акты, экономические санкции, попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, организовав массовые беспорядки и информационно-террористические акции. Все это делает одна команда и цель у них одна – ослабить Россию, максимально усложнить работу нашего государства и расчленить страну. Потому что лишь Россия противостоит Западу на внешней арене, и не позволяет ему творить тот беспредел, который они творят по всему миру.
Николай Викторович, спасибо Вам, что ответили на наши вопросы.
– И вам спасибо.
Ибрагим Эстамиров
Источник: nstarikov.ru
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А почему сам Рамзан до сих пор молчит? Завравшихся же газетчиков давно пора приструнить… Гонясь за увеличением продаж своих гнусных газетёнок, они переходят все нормы нравственности и порядочности…
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задержания и преследования в Чечне ЛГБТ-активистов никоим образом не могут очернить республику и её народ. Очернить республику и народ (любой) может наличие етих самых ЛГБТ-активистов. Сходил на новую газету. Там и впрямь есть такое.., радует особенно то, что пескоразы-свидетели находятся в безопасности за пределами даже не Чечни, но России. Так и мне и чеченцам спокойней.
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Никто не запрещает вести интимную жизнь на свое усмотрение. Но пропаганда ЛГБТ не допустима и это открытый вызов обществу! Активистов ЛГБТ нужно строго наказывать народным способом!