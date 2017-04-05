Источник: http://www.grozny-inform.ru/

Чеченская Республика вновь столкнулась с откровенной грязью и клеветой со стороны, так называемых, либеральных СМИ. «Новая газета» опубликовала статью о якобы задержании и преследовании в Чечне ЛГБТ-активистов.



Корреспондент ИА «Грозный-информ» связался с известным российским писателем лидером «Партии Великое Отечество» Николаем Викторовичем Стариковым и поинтересовался его мнением по поводу очередных нападок на ЧР.

Николай Викторович, скажите, пожалуйста, какие, на Ваш взгляд, цели преследуют на этот раз псевдолиберальные СМИ и их покровители, публикуя подобные гнусные материалы?

– Все либеральные и западные СМИ, когда в Чечне шли боевые действия, были на стороне международного терроризма. Как только в республике был наведен порядок, те же самые либералы и прозападные СМИ постоянно изыскивают любые поводы для того, чтобы замазать черной краской то, что происходит и сделано в Чеченской Республике.

Из этого можно сделать несколько выводов: во-первых, Западу очень хочется, чтобы на Кавказе вновь шла война; во-вторых, поводы выдумываются совершенно смешные и нелепые. И в связи с этим можно констатировать тот факт, что ничего существенного продажным журналистам против Чечни не удалось найти. Об этом свидетельствуют методы, взятые на вооружение отдельными СМИ и то, что, несмотря на объявленную информационную войну, регион делает большие успехи в плане восстановления и развития экономики.

Чеченская Республика– это регион, где очень трепетно относятся к традициям, культуре и обычаям. Появление подобных клеветнических статей является очередной попыткой очернить республику и её народ.

Что Вы думаете по этому поводу?

– Безусловно, это информационно-диверсионная провокация: пытаются раскачать лодку. Но такие гнусные статейки не смогут расшатать ситуацию ни в Чечне, ни на Северном Кавказе. Однако стоит отметить, что попытка демонизировать российский Кавказ в глазах иностранных государств здесь заметна невооруженным глазом. И, конечно же, в этой информационной войне главной мишенью является Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который очень не устраивает ни Запад, ни российских либералов.

В истории с «Новой газетой» я взял бы на себя смелость посоветовать чеченскому народу как можно меньше обращать внимания на всю ту чушь, публикуемую этими СМИ.

Скажу больше. Они, наверное, никогда не были в Чечне и не представляют, что такое Кавказ и традиционное общество. Поэтому позволяют себе публиковать подобные вещи.

Как Вы думаете, эти провокации будут продолжаться?

– Конечно, будут. Причем с нарастающей скоростью, ведь давление на нашу страну оказывается со всех сторон. Это и террористические акты, экономические санкции, попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, организовав массовые беспорядки и информационно-террористические акции. Все это делает одна команда и цель у них одна – ослабить Россию, максимально усложнить работу нашего государства и расчленить страну. Потому что лишь Россия противостоит Западу на внешней арене, и не позволяет ему творить тот беспредел, который они творят по всему миру.

Николай Викторович, спасибо Вам, что ответили на наши вопросы.

– И вам спасибо.

Ибрагим Эстамиров

Источник: nstarikov.ru