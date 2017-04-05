Главная » Невероятное в мире, Политика

Н. Стариков: Статья про ЛГБТ-активистов в Чечне ­– очередная провокация против мира и стабильности в этом регионе

12:36. 5 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://www.grozny-inform.ru/
Чеченская Республика вновь столкнулась с откровенной грязью и клеветой со стороны, так называемых, либеральных СМИ. «Новая газета» опубликовала статью о якобы задержании и преследовании в Чечне ЛГБТ-активистов.

Корреспондент ИА «Грозный-информ» связался с известным российским писателем лидером «Партии Великое Отечество» Николаем Викторовичем Стариковым и поинтересовался его мнением по поводу очередных нападок на ЧР.

Николай Викторович, скажите, пожалуйста, какие, на Ваш взгляд, цели преследуют на этот раз псевдолиберальные СМИ и их покровители, публикуя подобные гнусные материалы?

– Все либеральные и западные СМИ, когда в Чечне шли боевые действия, были на стороне международного терроризма. Как только в республике был наведен порядок, те же самые либералы и прозападные СМИ постоянно изыскивают любые поводы для того, чтобы замазать черной краской то, что происходит и сделано в Чеченской Республике.

Из этого можно сделать несколько выводов: во-первых, Западу очень хочется, чтобы на Кавказе вновь шла война; во-вторых, поводы выдумываются совершенно смешные и нелепые. И в связи с этим можно констатировать тот факт, что ничего существенного продажным журналистам против Чечни не удалось найти. Об этом свидетельствуют методы, взятые на вооружение отдельными СМИ и то, что, несмотря на объявленную информационную войну, регион делает большие успехи в плане восстановления и развития экономики.

Чеченская Республика– это регион, где очень трепетно относятся к традициям, культуре и обычаям. Появление подобных клеветнических статей является очередной попыткой очернить республику и её народ.

Что Вы думаете по этому поводу?

– Безусловно, это информационно-диверсионная провокация: пытаются раскачать лодку. Но такие гнусные статейки не смогут расшатать ситуацию ни в Чечне, ни на Северном Кавказе. Однако стоит отметить, что попытка демонизировать российский Кавказ в глазах иностранных государств здесь заметна невооруженным глазом. И, конечно же, в этой информационной войне главной мишенью является Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который очень не устраивает ни Запад, ни российских либералов.

В истории с «Новой газетой» я взял бы на себя смелость посоветовать чеченскому народу как можно меньше обращать внимания на всю ту чушь, публикуемую этими СМИ.

Скажу больше. Они, наверное, никогда не были в Чечне и не представляют, что такое Кавказ и традиционное общество. Поэтому позволяют себе публиковать подобные вещи.

Как Вы думаете, эти провокации будут продолжаться?

– Конечно, будут. Причем с нарастающей скоростью, ведь давление на нашу страну оказывается со всех сторон. Это и террористические акты, экономические санкции, попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, организовав массовые беспорядки и информационно-террористические акции. Все это делает одна команда и цель у них одна – ослабить Россию, максимально усложнить работу нашего государства и расчленить страну. Потому что лишь Россия противостоит Западу на внешней арене, и не позволяет ему творить тот беспредел, который они творят по всему миру.

Николай Викторович, спасибо Вам, что ответили на наши вопросы.

– И вам спасибо.

Ибрагим Эстамиров

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему, где евреи — там извращения и педерастия?
... уже устало слышать про ЛГБТ-активистов, а по-русски — про педерастов, устало уже...и кинули клич: "чтобы стать успешным в этой жизни, нужно... к женщинам, детям и старикам, то проделывать подобное с ..."генетические русские"! В предыдущей статье я объяснил, но не ...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
... Александр Бородай: Да и говорить про тараканье странствие русской истории – ... Давайте назовем так: «Сообщество гомосеков». ЛГБТ-активисты, давайте назовем вещи своими именами... с какой стати на него накладывать это ограничение? Николай Стариков: Потому что...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
...на несанкционированных акциях ЛГБТ в Москве ----------------------------... пример - некий активист федерации автомобилистов России ... планам развертывания про США в ... переступить, чтобы стать настоящим солдатом. Субтитр..., калек, детей, стариков на то, чтобы ...
НАРАСТАЮЩАЯ МУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
... пионерского лагеря про «чёрную руку...«политкорректно» называют «ЛГБТ-сообществом»; для нынешнего..., харассмент должен стать новой социальной нормой...юбок» подхватили азербайджанские активисты социальных сетей, ..., мужчин, детей, стариков. Насильник всегда должен...

Нет комментариев»

  • 2440 2236
    Вячеслав 5 апреля 2017 в 12:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А почему сам Рамзан до сих пор молчит? Завравшихся же газетчиков давно пора приструнить… Гонясь за увеличением продаж своих гнусных газетёнок, они переходят все нормы нравственности и порядочности…

    Ответить
  • 585 423
    Vov 5 апреля 2017 в 13:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    задержания и преследования в Чечне ЛГБТ-активистов никоим образом не могут очернить республику и её народ. Очернить республику и народ (любой) может наличие етих самых ЛГБТ-активистов. Сходил на новую газету. Там и впрямь есть такое.., радует особенно то, что пескоразы-свидетели находятся в безопасности за пределами даже не Чечни, но России. Так и мне и чеченцам спокойней.

    Ответить
  • 116 88
    ФЕДОР ЗИМИН 5 апреля 2017 в 13:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Никто не запрещает вести интимную жизнь на свое усмотрение. Но пропаганда ЛГБТ не допустима и это открытый вызов обществу! Активистов ЛГБТ нужно строго наказывать народным способом!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>