Мусульмане — “моисеевы люди”, а мошенники — “последователи Моше”!

Это будет уже третья моя статья в серии "НЕ БОЙТЕСЬ ПРОСЛЫТЬ "АНТИСЕМИТОМ", БОЙТЕСЬ НЕ СКАЗАТЬ НАРОДУ ПРАВДУ!"

Хотите повысить свою грамотность в религиозной теме, которая тесно переплетена с политикой? Тогда, ОКей! Давайте откроем доступную каждому "Википедию" или любой иной энциклопедический справочник и прочтём там следующий текст:

Мусульманин (араб. مسلم‎ [муслим], женская форма مسلمة‎ [муслимат]) — последователь ислама. В дореволюционной России мусульман называли магометанами, а ещё раньше — басурманами. Священная книга мусульман — Коран. Мусульмане верят, что Коран — это слово Божье, переданное через ангела Джибриля (Гавриил) пророку Мухаммеду. Мусульмане следуют Корану, а также учению и практике Мухаммеда, записанных в традиционных сборниках хадисов (сунне). Мусульмане верят, что Бог (Аллах) вечен, трансцендентен и абсолютно один (см. таухид). Они также считают, Аллах бесподобен, самодостаточный, не рождает и не был рождён. Мусульмане верят, что ислам является завершающей стадией авраамических религий, передававшихя через таких пророков как Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус). Мусульмане считают, что все предыдущие Писания и Откровения были частично изменены (тахриф), и что Коран является окончательным и неизменным откровением от Бога... Источник.

Жирным шрифтом я выделил ключевые слова, которые важны для понимания истории, религии и очень напряжённых отношений между иудеями и мусульманами. И наоборот, для понимания очень дружеских отношений между мусульманами и христианами.

Обратите сразу своё внимание на то, что все написанные в Коране слова и мысли, заповеди и законы были записаны под диктовку пророка Магомета (Мухаммеда) писцами. Мусульмане свято веруют в то, что эти слова и мысли, заповеди и законы принёс ему ангел Джибрил (Гавриил), а их первоисточником является непосредственно Аллах (Всевышний), т.е. Бог по-русски. При этом всех, кто изучает Коран и кто следует его наставлениям, называют мусульманами (или муслимами), и редко-редко кто называет их магометанами, в честь пророка Магомета (Мухаммеда).

Почему? Наверное, потому, что сам Мухаммед не претендовал, чтобы новое учение, воинственно настроенное против "неверных", называлось его именем. Он скромно считал, что есть более великие люди, в честь которых это учение может называться.

В той же энциклопедии утверждается, что арабское слово «муслим» означает «тот, который покоряется (Аллаху)» или «тот, который предаётся (Аллаху)» по аналогии со словом «ислам» — «примирение», «принятие». Источник.

Замечу, что никаких иных толкований этих двух слов в словарях нет!

Между тем, буквально бросается в глаза, что в начале этих двух слов муслим и ислам находятся арабские варианты имён Моисей и Иисус — Муса и Иса соответственно.

Обратите теперь внимание на строчку из Википедии: "Мусульмане считают, что все предыдущие Писания и Откровения были частично изменены..."

Иначе говоря, они были искажены и, соответственно, стали содержать ложь.

Вот почему, собственно, и понадобилось Всевышнему создавать через ангела Джибриля (Гавриила) и пророка Мухаммеда (Магомета) новое Священное писание — Коран! А воинственным ко злу и ко лжи оно стало изначально исключительно потому, что распространению ложной религии надо было как-то препятствовать!

И если злоумышленники, которые создали лжерелигию (т.е. ими искажённую религию!), поставили перед собой цель — покорить все страны и народы с помощью лжи и насилия, то от них, естественно, надо было защищаться как с помощью силы, так и с помощью правды, разоблачающей ложь неверных.

Вам, читатель, это в общем и целом понятно?

Итак, ислам был и остаётся религией мира, воинственно настроенной против неверных!

Кто же эти "неверные"?!

Ответ мы легко находим в самом Коране: эти "неверные" — иудеи. В доказательство цитирую священную книгу мусульман — Коран.

Сура "Ан-ниса" (Женщины), аят 46:

"Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест (занимаются искажением священных текстов — А.Б.) и говорят: «Мы слышали и ослушаемся!», и «Послушай то, что нельзя услышать!», и «Заботься о нас!». Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся!», и «Выслушай!», и «Присматривай за нами!». — то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих..."

Как видите, священный Коран называет "неверными" — иудеев, которые говорят о себе, что они — верующие в "элохим Иегову"!

Согласно Корану, их вера — лукавство, лицемерие и ложь!

Читаем священное писание мусульман далее:

Сура "Аль-Маида" (Трапеза), аяты 15-16:

"О люди Писания! К вам явился Наш Посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведёт по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь...."

Здесь "люди Писания" — это евреи и их религиозно-политическое руководство — Иудеи.

Из этого текста мы понимаем, что пророк Мухаммед шёл по пути повторения миротворческого подвига великого Исы (Иисуса Христа). Мухаммед тоже был послан Всевышним "к погибшим овцам дома Израилева", чтобы вывести их из мрака к свету.

Вот тому доказательство: Сура "Аль-Маида" (Трапеза), аяты 77-82:

Скажи: «О люди Писания! (евреи). Не проявляйте чрезмерности в вашей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей (Иудеев), которые ещё раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути». Неверующие сыны Исраила (Израиля) были прокляты языком Давуда (Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии). Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!..

<...>

Ты непременно найдёшь самыми лютыми врагами верующих — иудеев и многобожников. Ты также непременно найдёшь, что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят: «Мы — христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия..."

Интересный треугольник получается из прочтения этих строк Корана!

Мусульмане и христиане однобожники — союзники и единомышленники!

Иудеи же и тем, и другим — враги, потому что обманщики, плуты и лицемеры!

В этой связи впору вспомнить русское слово МОШЕННИКИ, которым мы припечатываем в разговоре плутов и обманщиков. Тоже интересная "игра слов" получается.

Моисей — Муса для арабов, он же Моше для иудеев.

Имя пророка Мусы является производным для слова мусульмане (муслимы), и его можно трактовать как "моисеевы люди". А имя Моше является производным для слова мошенники?! По аналогии со словом "мусульмане" слово "мошенники" тоже можно трактовать как "люди Моше".

Допустимо ли говорить о том, что последователи одного и того же пророка оказались "по разные стороны баррикад"? Правда ли, что последователи Мусы (мусульмане) — обрели славу истинно верующих в Аллаха людей, а последователи Моше — иудеи обрели славу мошенников — обманщиков и плутов?!

Да, правда!

Смотрите в чём главная "фишка" разногласий между "людьми Мусы"-мусульманами и между иудеями-мошенниками.

Пророк Моисей принёс евреям "закон Божий", начертанный на каменных скрижалях, где были заповеди, нацеливающие их на добро. Это было то самое "Первозаконие Моисея", которого по сей день придерживаются мусульмане всего мира — "моисеевы люди".

А что сделали Иудеи-мошенники?

Они рассказали евреям, что Моше разбил каменные скрижали с "божьим законом", когда увидел, что "евреи отвернулись от Бога Израилева", а потом он вновь ушёл на высокую гору для общения с Богом, и вскоре принёс оттуда евреям второй экземпляр скрижалей со "Второзаконием"!

И там уже вместо заповедей: "не убивай!", "не прелюбодействуй!", "не кради!" и так далее, были диаметрально-противоположные наставления: "укради!", "убей!", "истреби!", "сожги огнём!", "разрушь!".., нацеливающие евреев творить страшное зло.

Ниже я приведу только две "божьи заповеди" из иудейского "Второзакония", авторство которого Иудеи-мошенники приписали Моисею. Цитирую иудейскую Тору:

"Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своём: “многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?”, не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься".





"И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их..." Источник. Дыварим – 7 глава:

Из прочтения этих "божьих заповедей", прописанных в иудейской Торе и приписанных Моисею, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, почему Иудеи-жрецы называют евреев по сей день "богоизбранным народом" — за их "особую миссию на земле", которую иначе как "дьявольской миссией" и назвать нельзя.

Отсюда и эта особая "расстрельная статья" в иудейском законе: "Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью" (Евр. 10: 28).

Отсюда и слова Христа, обращённые к Иудеям-жрецам: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Должно быть также понятно и то, зачем Христос-Спаситель пришёл целенаправленно к "погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15:24) — евреям и почему он принёс им "Новый завет", в котором новые божьи заповеди строго соответствовали смыслу "Первозакония Моисея": "не убий!", "не укради!", "не лжесвидетельствуй!" и так далее.

Вот почему мусульмане почитают Ису (Христа) наравне с пророком Мухаммедом, а искренне верующих в Бога Всевышнего христиан они считают своими духовными братьями!

Напомню содержание Суры "Аль-Маида" (Трапеза), аят 82:

"Ты непременно найдёшь самыми лютыми врагами верующих — иудеев и многобожников. Ты также непременно найдёшь, что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят: «Мы — христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия..."

Далее я расскажу, о чём я давал только намёк в своей статье "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

Цитирую важную мысль из этой публикации:

"Самое, пожалуй, интересное в нашей истории то, что все евреи-ашкеназы по генетике — это как бы "испорченные европейцы", а евреи-сефарды — это как бы "испорченные арабы", то есть, и те, и другие являются в буквальном смысле "генно-модифицированным продуктом" Священной Римской империи, полученным в одном случае из европейцев, во втором случае — из арабов, путём порчи их генетического кода (и путём навязывания им сочинённого Иудеями лжеучения о Боге). Если кто-то не понял смысл написанного выше, ещё раз повторю: евреи-ашкеназы по генетике — европейцы на 85-90%, а евреи-сефарды — арабы на 85-90%; некоторые сефарды имеют примесь африканской крови. При этом обе крупнейшие ветви еврейства рождены в пределах границ Священной Римской империи".

Посмотрите ещё на одну карту, на которой обозначена родина пророка Мухаммеда, принёсшего арабскому миру ислам — смесь "Первозакония Моисеева" и учения Исуса Христа. Пророк родился на территории Саудовской Аравии в Мекке. Здесь же обозначена родина евреев-сефардов — территория Испании, и родина евреев-ашкеназов — Германия.

Обратите внимание и запомните, пророк Мухаммед родился и создал новое учение в арабском государстве, которое на севере территориально граничило и граничит до сих пор с Египтом, Палестиной, Иорданией и Ираком.

Теперь примите к сведению, что всё мировое еврейство состоит в основном из двух ветвей — ашкеназов, доля которых 80%, и сефердов, доля которых менее 20%. Причём об ашкеназах известно точно (благодаря новой науке — ДНК-генеалогии), что они появились как новый вид еврейства всего 600-800 лет назад. И при этом ашкеназы — самая большая часть еврейства! Вот статья об этом со ссылкой на учёных Израиля и США, которая была опубликована на еврейском сайте: http://www.jewish.ru/

Ну а теперь, внимание, вопрос! Почему евреев-сефардов в 4 раза меньше по численности, чем евреев-ашкеназов, если известно, что сефарды более древняя ветвь еврейства?!

На этот вопрос есть только один ответ — благодаря исламу!

Первых евреев, которых Моисей вывел из Древнего Египта, почти не осталось на планете. Наверное они вымерли по причине особых болезней или их истребили как зло окрест живущие народы. Про эти "особые болезни" первых евреев иудейская Тора упоминает не раз, в том числе и во "Второзаконии": "и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь , не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой... " (Дыварим, глава 7).

В этой связи Иудеи-жрецы, задумавшие завоевать мир руками евреев, вынуждены были открыть фабрику по их производству аж на территории Испании и Португалии, подальше от родины ислама и пророка Мухаммеда!!! Там, в Испании и Португалии, Иудеи создавали евреев-сефардов из арабов, попавших под их влияние. Поэтому сефарды — это на 85-90% арабы и есть! Потом, когда Иудеи замахнулись на покорение России, они стали создавать евреев на территории Германии и Польши, но уже не из арабов, а из европейцев, попавших в их полон. Отсюда и латинизированное название Польши — Полония.

Дальнейшую нашу историю я рассказал в статье "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

Приложения по теме:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Не бойтесь прослыть "антисемитом", бойтесь не сказать народу правду!"

3. "Не злитесь на Путина, лучше помогите ему!"

5 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин